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Пользователи TikTok сообщили о масштабных сбоях в работе соцсети
Пользователи TikTok сообщили о масштабных сбоях в работе соцсети - РИА Новости, 16.09.2021
Пользователи TikTok сообщили о масштабных сбоях в работе соцсети
Пользователи TikTok в ряде стран жалуются на масштабные сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T21:22
2021-09-16T21:25
в мире
технологии
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франция
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пользователи TikTok в ряде стран жалуются на масштабные сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Согласно данным сайта, сбои начались примерно в 20.47 мск, а наибольшее количество жалоб поступает из США, но проблемы в работе сервиса отмечены в том числе в Великобритании, Германии, Нидерландах, Канаде, Франции, Италии, Ирландии и Польше.Большинство пользователей (55%) жалуются на плохую работу приложения, 33% отмечают проблемы с соединением сервера, 12% - неполадки, связанные с размещением комментариев.TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
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в мире, технологии, италия, ирландия, франция, россия
21:22 16.09.2021 (обновлено: 21:25 16.09.2021)
 
Пользователи TikTok сообщили о масштабных сбоях в работе соцсети

Downdetector: пользователи TikTok сообщили о масштабных сбоях в работе приложения

© Радио Sputnik Сергей ТучинПриложение TikTok на экране смартфона
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Радио Sputnik Сергей Тучин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пользователи TikTok в ряде стран жалуются на масштабные сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Согласно данным сайта, сбои начались примерно в 20.47 мск, а наибольшее количество жалоб поступает из США, но проблемы в работе сервиса отмечены в том числе в Великобритании, Германии, Нидерландах, Канаде, Франции, Италии, Ирландии и Польше.
Большинство пользователей (55%) жалуются на плохую работу приложения, 33% отмечают проблемы с соединением сервера, 12% - неполадки, связанные с размещением комментариев.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
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