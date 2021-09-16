https://ria.ru/20210916/sotsseti-1750417474.html
Пользователи TikTok сообщили о масштабных сбоях в работе соцсети
Пользователи TikTok сообщили о масштабных сбоях в работе соцсети - РИА Новости, 16.09.2021
Пользователи TikTok сообщили о масштабных сбоях в работе соцсети
Пользователи TikTok в ряде стран жалуются на масштабные сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T21:22
2021-09-16T21:22
2021-09-16T21:25
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пользователи TikTok в ряде стран жалуются на масштабные сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Согласно данным сайта, сбои начались примерно в 20.47 мск, а наибольшее количество жалоб поступает из США, но проблемы в работе сервиса отмечены в том числе в Великобритании, Германии, Нидерландах, Канаде, Франции, Италии, Ирландии и Польше.Большинство пользователей (55%) жалуются на плохую работу приложения, 33% отмечают проблемы с соединением сервера, 12% - неполадки, связанные с размещением комментариев.TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
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в мире, технологии, италия, ирландия, франция, россия
21:22 16.09.2021 (обновлено: 21:25 16.09.2021)
Пользователи TikTok сообщили о масштабных сбоях в работе соцсети
Downdetector: пользователи TikTok сообщили о масштабных сбоях в работе приложения