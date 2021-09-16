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Эксперт рассказал, куда положить телефон на ночь
Эксперт рассказал, куда положить телефон на ночь - РИА Новости, 16.09.2021
Эксперт рассказал, куда положить телефон на ночь
Многие люди неохотно расстаются с телефоном на ночь и стараются положить гаджет как можно ближе к себе. В каких случаях это может оказаться опасным, рассказал в РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T04:15
2021-09-16T04:15
общество
гаджеты
здоровье
смартфоны
россия
антон ястребцев
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Многие люди неохотно расстаются с телефоном на ночь и стараются положить гаджет как можно ближе к себе. В каких случаях это может оказаться опасным, рассказал в интервью радио Sputnik директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.Когда мобильные устройства только появились, некоторые медики опасались, что их излучение способно вызывать рак. Эти опасения не подтвердились. Предполагается, что современные модели гаджетов не должны вызывать подобных страхов: они проходят сертификацию, которая подтверждает их безопасность для человека. Однако до конца степень влияния мобильных телефонов на внутренние органы и ткани человека пока не изучена, полагает Ястребцев.Эксперт отметил, что обычно при сертификации оценивается воздействие устройства на организм на расстоянии полуметра. Он посоветовал держать телефон или на такой, или на еще большей дистанции от головы.Он добавил, что в сельской местности расстояние между мобильным телефоном и спящим человеком должно быть больше, поскольку излучение устройства усиливается вдали от базовой станции."Если базовая сотовая станция находится далеко и связь слабая, например, в деревне, на даче, то телефон расходует большое количество энергии, чтобы связаться с базовой станцией, и от него будет повышенное излучение. Это нужно учитывать. В таких случаях его лучше убрать от головы подальше. То есть нужно поглядывать на уровень связи, когда ложитесь спать", — объяснил эксперт.По его словам, людям с кардиостимуляторами особенно важно держать телефон подальше от себя, чтобы гаджет не провоцировал электромагнитные помехи.Разговаривая по телефону, лучше использовать беспроводные наушники, считает Ястребцев."Обязательно заведите беспроводные наушники, опять же, чтобы не держать устройство около головы. В таком случае можно держать телефон хоть на столе, если вы много разговариваете: телефон вас уже не облучает, вас облучает наушник, но это облучение никакого вреда организму не принесет", — заверил эксперт.
https://ria.ru/20210830/smartfon-1747769037.html
https://ria.ru/20210816/zrenie-1745862151.html
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общество, гаджеты, здоровье, смартфоны, россия, антон ястребцев
04:15 16.09.2021
 
Эксперт рассказал, куда положить телефон на ночь

Эксперт Ястребцев: во время сна телефон нужно держать не ближе чем в метре от головы

© Depositphotos / AllaSerebrinaЖенщина с телефоном в кровати
Женщина с телефоном в кровати - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Depositphotos / AllaSerebrina
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Многие люди неохотно расстаются с телефоном на ночь и стараются положить гаджет как можно ближе к себе. В каких случаях это может оказаться опасным, рассказал в интервью радио Sputnik директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.
Когда мобильные устройства только появились, некоторые медики опасались, что их излучение способно вызывать рак. Эти опасения не подтвердились. Предполагается, что современные модели гаджетов не должны вызывать подобных страхов: они проходят сертификацию, которая подтверждает их безопасность для человека. Однако до конца степень влияния мобильных телефонов на внутренние органы и ткани человека пока не изучена, полагает Ястребцев.
Эксперт отметил, что обычно при сертификации оценивается воздействие устройства на организм на расстоянии полуметра. Он посоветовал держать телефон или на такой, или на еще большей дистанции от головы.
"Общее правило — не спать в обнимку с гаджетом: не класть его ни под подушку, ни на кровать рядом с собой. Лучше не держать его от головы ближе, чем на расстоянии одного метра, хотя бы полуметра" — сказал Ястребцев.
Он добавил, что в сельской местности расстояние между мобильным телефоном и спящим человеком должно быть больше, поскольку излучение устройства усиливается вдали от базовой станции.
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"Если базовая сотовая станция находится далеко и связь слабая, например, в деревне, на даче, то телефон расходует большое количество энергии, чтобы связаться с базовой станцией, и от него будет повышенное излучение. Это нужно учитывать. В таких случаях его лучше убрать от головы подальше. То есть нужно поглядывать на уровень связи, когда ложитесь спать", — объяснил эксперт.
По его словам, людям с кардиостимуляторами особенно важно держать телефон подальше от себя, чтобы гаджет не провоцировал электромагнитные помехи.
Разговаривая по телефону, лучше использовать беспроводные наушники, считает Ястребцев.
"Обязательно заведите беспроводные наушники, опять же, чтобы не держать устройство около головы. В таком случае можно держать телефон хоть на столе, если вы много разговариваете: телефон вас уже не облучает, вас облучает наушник, но это облучение никакого вреда организму не принесет", — заверил эксперт.
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ОбществоГаджетыЗдоровьеСмартфоныРоссияАнтон Ястребцев
 
 
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