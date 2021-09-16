https://ria.ru/20210916/sochi-1750325884.html
В Сочи дождь подтопил улицы и дороги города
В Сочи дождь подтопил улицы и дороги города - РИА Новости, 16.09.2021
В Сочи дождь подтопил улицы и дороги города
Дождь в Сочи, который прошел утром 16 сентября, спровоцировал подтопление улиц и дорог, как сообщили РИА Новости в администрации курорта, при этом городские... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T14:34
2021-09-16T14:34
2021-09-16T14:34
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СОЧИ, 16 сен – РИА Новости. Дождь в Сочи, который прошел утром 16 сентября, спровоцировал подтопление улиц и дорог, как сообщили РИА Новости в администрации курорта, при этом городские службы работают штатно.В сочинских социальных сетях вновь обсуждают погоду в Сочи после небольшого дождя. Очевидцы присылают видео, на которых видно огромные лужи на участках автомобильных трасс и тротуаров."Все городские службы работают в штатном режиме", – сказала собеседница агентства.По информации пресс-службы муниципалитета, зоны сочинских территорий, которые подвергались подтоплению за летний сезон 2021 года более четырех раз, будут отмечены в новом генплане города. Более того, как сообщают в администрации города, для улучшения пропускной способности в районе Сухумского и Новороссийского шоссе уже проектируются новые ливневки, ремонтируются старые. В ближайшем будущем бесхозные ливневые сети передадут на баланс сочинского водоканала, их протяженность будет составлять порядка 36 километров, и это улучшит ситуацию во время дождей в Сочи, считают в мэрии города.
https://ria.ru/20210914/sochi-1750010962.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сочи, новости - туризм, наводнения, туристы, ливневые дожди в сочи, туризм, отдых на море
В Сочи дождь подтопил улицы и дороги города
Администрация курорта: дождь в Сочи снова подтопил улицы города
СОЧИ, 16 сен – РИА Новости. Дождь в Сочи, который прошел утром 16 сентября, спровоцировал подтопление улиц и дорог, как сообщили РИА Новости в администрации курорта, при этом городские службы работают штатно.
В сочинских социальных сетях вновь обсуждают погоду в Сочи после небольшого дождя. Очевидцы присылают видео, на которых видно огромные лужи на участках автомобильных трасс и тротуаров.
"Все городские службы работают в штатном режиме", – сказала собеседница агентства.
По информации пресс-службы муниципалитета, зоны сочинских территорий, которые подвергались подтоплению за летний сезон 2021 года более четырех раз, будут отмечены в новом генплане города.
Более того, как сообщают в администрации города, для улучшения пропускной способности в районе Сухумского и Новороссийского шоссе уже проектируются новые ливневки, ремонтируются старые. В ближайшем будущем бесхозные ливневые сети передадут на баланс сочинского водоканала, их протяженность будет составлять порядка 36 километров, и это улучшит ситуацию во время дождей в Сочи, считают в мэрии города.