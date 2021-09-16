Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210916/sobaka-1750295551.html
Собаку, потерявшуюся в аэропорту Домодедово, нашли
Собаку, потерявшуюся в аэропорту Домодедово, нашли - РИА Новости, 16.09.2021
Собаку, потерявшуюся в аэропорту Домодедово, нашли
В московском Домодедово нашли потерявшуюся собаку по кличке Ева, сообщил РИА Новости представитель аэропорта. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:45
2021-09-16T16:03
происшествия
симферополь
москва
s7 airlines
домодедово (аэропорт)
россия
хорошие новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749903950_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_2cb67d5fe676d7f5a8d4e6b5166b35e4.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В московском Домодедово нашли потерявшуюся собаку по кличке Ева, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.Ранее СМИ написали, что 10 сентября пассажиры рейса S7 Москва (Домодедово) — Симферополь сдали в багаж животное в специальной переноске, однако по прибытии его не оказалось на борту. После этого Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку."Сотрудники аэропорта Домодедово и S7 нашли (собаку. — Прим. ред.) Еву. В поисковой группе были задействованы порядка 50 человек, в том числе кинологи и волонтеры из числа сотрудников воздушной гавани", — сказал собеседник агентства.По его словам, накануне хозяйка Евы весь день помогала в поисках. Кинологи аэропорта разработали план: оставить ее личные вещи в переноске, а любимые лакомства Евы — в миске с прикормом."План сработал! Ева вышла к переноске", — отметил он.Сотрудники авиакомпании и Домодедово быстро среагировали и вернули собаку хозяйке.
https://radiosputnik.ria.ru/20210513/lisa-1732210792.html
симферополь
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Собака сбежала из багажного отделения в Домодедово
В Домодедове ищут потерявшуюся три дня назад собаку. 10 сентября Ева должна была лететь в багажном отделении самолёта S7 из Москвы, но по прилёте в Симферополь хозяйка Екатерина Б. её не получила. Женщина говорит, что в день пропажи собаку никто не искал – ни сотрудники Домодедова, ни S7.
2021-09-16T11:45
true
PT0M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749903950_160:0:640:360_1920x0_80_0_0_8ee2506460d016336dd10ae0fe6e81fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, симферополь, москва, s7 airlines, домодедово (аэропорт), россия
11:45 16.09.2021 (обновлено: 16:03 16.09.2021)
 
Собаку, потерявшуюся в аэропорту Домодедово, нашли

Потерявшуюся в московском аэропорту Домодедово собаку нашли

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В московском Домодедово нашли потерявшуюся собаку по кличке Ева, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Ранее СМИ написали, что 10 сентября пассажиры рейса S7 Москва (Домодедово) — Симферополь сдали в багаж животное в специальной переноске, однако по прибытии его не оказалось на борту. После этого Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку.
© Фото : пресс-служба Московского аэропорта ДомодедовоНайденная сотрудники аэропорта Домодедово и S7 собака по кличке Ева
Найденная сотрудники аэропорта Домодедово и S7 собака по кличке Ева
1 из 2
Найденная сотрудники аэропорта Домодедово и S7 собака по кличке Ева
© Фото : пресс-служба Московского аэропорта Домодедово
© Фото : пресс-служба Московского аэропорта ДомодедовоНайденная сотрудники аэропорта Домодедово и S7 собака по кличке Ева
Найденная сотрудники аэропорта Домодедово и S7 собака по кличке Ева
2 из 2
Найденная сотрудники аэропорта Домодедово и S7 собака по кличке Ева
© Фото : пресс-служба Московского аэропорта Домодедово
1 из 2
Найденная сотрудники аэропорта Домодедово и S7 собака по кличке Ева
© Фото : пресс-служба Московского аэропорта Домодедово
2 из 2
Найденная сотрудники аэропорта Домодедово и S7 собака по кличке Ева
© Фото : пресс-служба Московского аэропорта Домодедово
"Сотрудники аэропорта Домодедово и S7 нашли (собаку. — Прим. ред.) Еву. В поисковой группе были задействованы порядка 50 человек, в том числе кинологи и волонтеры из числа сотрудников воздушной гавани", — сказал собеседник агентства.
По его словам, накануне хозяйка Евы весь день помогала в поисках. Кинологи аэропорта разработали план: оставить ее личные вещи в переноске, а любимые лакомства Евы — в миске с прикормом.
"План сработал! Ева вышла к переноске", — отметил он.
Сотрудники авиакомпании и Домодедово быстро среагировали и вернули собаку хозяйке.
Лисицу и ее потомство спасли на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 19:56В России
В столице спасли лисицу с потомством
 
Хорошие новостиПроисшествияСимферопольМоскваS7 AirlinesДомодедово (аэропорт)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03На Урале и в ряде регионов Поволжья открылись избирательные участки
05:57На Чукотке проголосовали свыше 15 процентов избирателей
05:42"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского
05:38Юрий Трутнев проголосовал на выборах
05:27Губернатор Приморья одним из первых проголосовал на выборах
05:19СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
05:08Губернатор Амурской области проголосовал на выборах
05:04ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
04:58Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог
04:51В Японии произошло извержение вулкана
04:42В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
04:29США расширят военное присутствие в Австралии
04:21NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
04:16В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки
04:12"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок
04:09Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
04:02CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
04:01Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру
03:52В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
03:47Историк рассказал, как власти Польши "проспали" крах страны в 1939 году
Лента новостейМолния