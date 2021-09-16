11:45 16.09.2021 (обновлено: 16:03 16.09.2021)
Собаку, потерявшуюся в аэропорту Домодедово, нашли
Потерявшуюся в московском аэропорту Домодедово собаку нашли
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В московском Домодедово нашли потерявшуюся собаку по кличке Ева, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Ранее СМИ написали, что 10 сентября пассажиры рейса S7 Москва (Домодедово) — Симферополь сдали в багаж животное в специальной переноске, однако по прибытии его не оказалось на борту. После этого Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку.
© Фото : пресс-служба Московского аэропорта ДомодедовоНайденная сотрудники аэропорта Домодедово и S7 собака по кличке Ева
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Найденная сотрудники аэропорта Домодедово и S7 собака по кличке Ева
© Фото : пресс-служба Московского аэропорта Домодедово
© Фото : пресс-служба Московского аэропорта ДомодедовоНайденная сотрудники аэропорта Домодедово и S7 собака по кличке Ева
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Найденная сотрудники аэропорта Домодедово и S7 собака по кличке Ева
© Фото : пресс-служба Московского аэропорта Домодедово
1 из 2
Найденная сотрудники аэропорта Домодедово и S7 собака по кличке Ева
© Фото : пресс-служба Московского аэропорта Домодедово
2 из 2
Найденная сотрудники аэропорта Домодедово и S7 собака по кличке Ева
© Фото : пресс-служба Московского аэропорта Домодедово
"Сотрудники аэропорта Домодедово и S7 нашли (собаку. — Прим. ред.) Еву. В поисковой группе были задействованы порядка 50 человек, в том числе кинологи и волонтеры из числа сотрудников воздушной гавани", — сказал собеседник агентства.
По его словам, накануне хозяйка Евы весь день помогала в поисках. Кинологи аэропорта разработали план: оставить ее личные вещи в переноске, а любимые лакомства Евы — в миске с прикормом.
"План сработал! Ева вышла к переноске", — отметил он.
Сотрудники авиакомпании и Домодедово быстро среагировали и вернули собаку хозяйке.
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