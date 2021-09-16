https://ria.ru/20210916/sobaka-1750295551.html

Собаку, потерявшуюся в аэропорту Домодедово, нашли

Собаку, потерявшуюся в аэропорту Домодедово, нашли - РИА Новости, 16.09.2021

Собаку, потерявшуюся в аэропорту Домодедово, нашли

В московском Домодедово нашли потерявшуюся собаку по кличке Ева, сообщил РИА Новости представитель аэропорта. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T11:45

2021-09-16T11:45

2021-09-16T16:03

происшествия

симферополь

москва

s7 airlines

домодедово (аэропорт)

россия

хорошие новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749903950_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_2cb67d5fe676d7f5a8d4e6b5166b35e4.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В московском Домодедово нашли потерявшуюся собаку по кличке Ева, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.Ранее СМИ написали, что 10 сентября пассажиры рейса S7 Москва (Домодедово) — Симферополь сдали в багаж животное в специальной переноске, однако по прибытии его не оказалось на борту. После этого Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку."Сотрудники аэропорта Домодедово и S7 нашли (собаку. — Прим. ред.) Еву. В поисковой группе были задействованы порядка 50 человек, в том числе кинологи и волонтеры из числа сотрудников воздушной гавани", — сказал собеседник агентства.По его словам, накануне хозяйка Евы весь день помогала в поисках. Кинологи аэропорта разработали план: оставить ее личные вещи в переноске, а любимые лакомства Евы — в миске с прикормом."План сработал! Ева вышла к переноске", — отметил он.Сотрудники авиакомпании и Домодедово быстро среагировали и вернули собаку хозяйке.

https://radiosputnik.ria.ru/20210513/lisa-1732210792.html

симферополь

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Собака сбежала из багажного отделения в Домодедово В Домодедове ищут потерявшуюся три дня назад собаку. 10 сентября Ева должна была лететь в багажном отделении самолёта S7 из Москвы, но по прилёте в Симферополь хозяйка Екатерина Б. её не получила. Женщина говорит, что в день пропажи собаку никто не искал – ни сотрудники Домодедова, ни S7. 2021-09-16T11:45 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, симферополь, москва, s7 airlines, домодедово (аэропорт), россия