00:14 16.09.2021 (обновлено: 00:15 16.09.2021)
Путин назвал высший смысл выборов
Путин: выражение воли россиян является высшим смыслом выборов
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал высшим смыслом выборов выражение воли россиян как главного источника власти и реализацию конституционных прав граждан на развитие страны, которую "мы все хотим видеть суверенной".
"Подчеркну, высший смысл выборов – это, прежде всего, выражение воли народа России как главного источника власти, реализация конституционного права граждан определять дальнейшее развитие страны, которую все мы хотим видеть суверенной и благополучной", - сказал Путин в своем видеообращении к россиянам в преддверии выборов. Обращение размещено на сайте Кремля.
Он добавил, что многое предстоит сделать.
"И реализация всех наших планов в огромной степени зависит от грамотной, компетентной работы Государственной Думы", - отметил Путин.
Он напомнил, что нижняя палата парламента - один из ключевых органов в системе государственной власти России.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.