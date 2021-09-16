https://ria.ru/20210916/smartfon-1749386685.html

Обзор realme GT 5G: сбалансированный смартфон на мощной платформе для всех

Обзор realme GT 5G: сбалансированный смартфон на мощной платформе для всех - РИА Новости, 16.09.2021

Обзор realme GT 5G: сбалансированный смартфон на мощной платформе для всех

Сделать доступный смартфон с максимальной производительностью можно — решили в realme и представили модель GT 5G на флагманской платформе Snapdragon 888. Чем... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T10:07

2021-09-16T10:07

2021-09-16T10:07

технологии

гаджеты

россия

realme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749387936_2:0:1918:1078_1920x0_80_0_0_b317c36473d8e130a66498473a27e241.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Кирилл Каримов. Сделать доступный смартфон с максимальной производительностью можно — решили в realme и представили модель GT 5G на флагманской платформе Snapdragon 888. Чем набирающий популярность в России бренд удивит в этой модели, в материале РИА Новости.ДизайнСмартфон на российский рынок поставляется в двух версиях, которые серьезно отличаются оформлением задней панели — вариант с отделкой из веганской кожи и черной глянцевой полосой отсылает нас в мир суперкаров, намекая на недюжинную мощность начинки realme GT 5G. Само покрытие приятно на ощупь и не собирает отпечатки пальцев, такую красоту не хочется прятать под чехол, который есть в комплекте.Устройство получилось довольно компактным по меркам современных смартфонов — экран 6,43 дюйма, узкие рамки и небольшая масса. Realme GT 5G можно пользоваться одной рукой. Удобства добавляет разнесенные по торцам кнопка включения и качелька регулировки громкости.В realme сохранили аудиоджек, что огромная редкость в сегменте производительных смартфонов, за которую компанию не раз вспомнит добрым словом реальный пользователь. Как и за умеренно выступающий над корпусом камерный блок — случайно поцарапать GT 5G не получится.ДисплейГаджету досталась высококлассная SuperAMOLED-матрица разрешением 1080 x 2400 пикселей. В realme используют плоское защитное стекло, на которое "из коробки" нанесена качественная пленка. Дисплей realme GT 5G поддерживает высокую частоту обновления изображения: предлагаются сразу три режима — стандартные 60 Гц, адаптивный (система сама решает, когда повышать частоту) и постоянные 120 Гц.Вообще, смартфон получил целую россыпь современных характеристик, связанных с дисплеем. Геймерам понравится 360-герцовая частота дискретизации сенсорного слоя — в играх отклик моментальный. Любители смотреть видео, оценят поддержку стандарта HDR10+, что позволяет realme GT 5G воспроизводить высококонтрастные ролики.Матрица смартфона способна выдавать максимальную яркость до 600 нит. В практическом смысле это означает, что информация на дисплее остается читаемой даже под прямыми солнечными лучами.Смартфоном комфортно пользоваться даже на протяжении долго времени без перерыва — дисплей поддерживает функцию DC Dimming, которая снижает нагрузку на глаза пользователя. Цветовые профили позволяют подобрать наиболее комфортную цветопередачу под конкретного пользователяПроизводительность, коммуникации и программное обеспечениеЗа производительность отвечает процессор Snapdragon 888 5G — топовое решение американского чипмейкера Qualcomm в 2021 году. Специалистам realme удалось полностью реализовать заложенный в платформу потенциал.В синтетических тестах трубка уверенно набирает максимальные баллы — этому помогают быстрая оперативная память LPDDR5 и накопитель, выполненный по стандарту UFS 3.1. Благодаря последнему, приложения и игры устанавливаются мгновенно: разница в скорости загрузки и обработки данных особенно заметна при переходе со среднебюджетных аппаратовИнженеры realme успешно совладали с горячим "характером" топового процессора Qualcomm с большим ядром Cortex-X1. 20-минутный прогон в CPU Throttling Test отлично это демонстрирует — производительность GT 5G не опускается ниже 80 процентов, нет "пилообразных" просадок. Даже в самых требовательных играх, вроде Genshin Impact, максимальные графические настройки не приводят к перегреву смартфона, который остается едва теплым в руках пользователяИ не зря производитель часто упоминает, что realme GT 5G - это смартфон для геймеров. Даже самый навороченный тайтл запустится тут на "максималке". Отличная производительность вкупе с качественным экраном дают преимущество игроку, например, в онлайн-шутерах, где доля секунды может решить исход сессии. Запаса мощи смартфона хватит с лихвой на несколько лет вперед.Интересен набор интерфейсов в смартфоне: он получил практически все современные стандарты беспроводной связи вроде Wi-Fi 6E и Bluetooth версии 5.2. В результате смартфон уверенно держит связь, например, с TWS-гарнитурами — Buds Air 2 от realme отлично подходят для GT 5G. А это уже серьезная заявка на собственную экосистему.Есть здесь и всевозможные стандарты навигации: устройство за считанные секунды находит спутники, обеспечивая минимальную погрешность в позиционировании. И куда же в современном смартфоне без NFC — бесконтактные платежи через Google Pay в realme GT 5G работают без какой-либо дополнительной настройки.Кстати, смартфон поддерживает диапазон n79, а значит пользоваться всеми преимуществами 5G уже можно сейчас, если попасть в тестовые зоны операторов связи в Москве и Санкт-Петербурге.Отдельного упоминания заслуживает оболочка realme UI 2.0, основанная на Android 11. Разработчиком ПО удалось создать быструю и стабильную надстройку, лишенную проблем конкурентов. Например, в ней нет встроенной рекламы, а интерфейс интуитивно понятный. Есть возможность завести второе пространство — создать независимую учетную запись или клонировать определенное приложение.КамераRealme GT 5G получил трехсенсорную основную камеру, возможности которой с лихвой покрывают требования взыскательного фотолюбителя. Вместе с главным датчиком на 64 Мп работают 8-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор и 2-мегапиксельное макро.По умолчанию основной сенсор (а это Sony IMX682) снимает в 16 Мп — технология объединения пикселей помогает в условиях недостаточного освещения получить лучший кадр. При необходимости можно воспользоваться режимом 64 Мп, в котором остается минимум ручных настроек. В нем мелкие детали резче, а сами снимки становятся мягче — внутрикамерная обработка менее агрессивна в "хайрезе". Благодаря этому, 64-мегапиксельные снимки комфортнее обрабатывать в графических редакторах.Основная камера отличается правильной цветопередачей — белый на снимках ней именно такой, какой и должен быть. Высокое разрешение сенсора позволило реализовать двух- и пятикратный цифровой зум без потери качества. Снимки в сумерках и ночью отличаются хорошим качеством, благодаря специальному режиму съемки и светочувствительной оптике с апертурой f/1,8.Сверхширокоугольный сенсор работает с углом обзора в 119 градусов. Детализация ожидаемо ниже, чем у главного датчика, зато есть программная коррекция искажений по краю кадра. Для "ширика" есть и ночной режим.Макросенсор подойдет тем, кто понимает, для чего и как использовать этот сенсор — при хорошем освещении с его помощью можно разглядеть мельчайшие детали, которые ускользают при съемке на основную камеру.Смартфон может снимать ролики в качестве до 4K при 60 кадрах в секунду, а электронная стабилизация работает при 1080р. Качество роликов довольно высокое, присутствуют и различные опции вроде наложения фильтров.16-мегапиксельная селфи-камера, врезанная в экран, выдает приличные снимки и может делать портреты с размытием — искусственный интеллект практически без помарок справляется с отделением переднего плана от фона.Мультимедиа, безопасность и автономностьМодель получила стереопару из мультимедийного и разговорного динамиков — звук громкий и четкий, стереоэффект ярко выраженный. Разговорный спикер позволяет общаться с собеседником, не выкручивая громкость на максимум даже в шумном месте. Датчик приближения срабатывает эталонно: ситуация, когда во время разговора происходят случайные нажатия, в realme GT невозможна.По моде последних лет, создатели проработали вибрацию на этом смартфоне — виброотклик настроен на уровне флагманских устройств. Кроме того, в realme UI 2.0 есть возможность тонкой регулировки его интенсивности.Realme GT 5G оснащен подэкранным сканером отпечатков пальцев. Датчик дактилоскопии срабатывает моментально, здесь нет присущей подобному решению задумчивости. Посетовать можно, разве, на расположение зоны отпечатка — она сдвинута ближе к нижней рамке, большинству пользователей удобнее тянуться к центру экрана. Распознавание пальцев дополняет и сканирование лица, основанного на фронтальной камере. Срабатывает оно также быстро, безошибочно узнавая владельца трубки.За автономность смартфона отвечает аккумулятор емкостью 4500 мАч — объем для этого класса устройств стандартный. С учетом 120-герцового экрана и производительной начинки, realme GT 5G демонстрирует неплохое время автономной работы: трубка уверенно держится целый день (с мессенджерами, браузингом, просмотром видео, голосовыми вызовами и прочим). Смартфон не склонен к саморазряду: многие одноклассники на платформе Snapdragon страдают этой проблемой.Что действительно впечатляет в realme GT 5G, так это его быстрая зарядка — после нее решения от других производителей смотрятся устаревшими. 65-ваттная комплектная зарядка SuperDart от ноля до ста процентов заряжает смартфон чуть дольше 30 минут. В реальности смартфон буквально на глазах восстанавливает емкость, а это серьезно меняет привычный сценарий использования: realme GT 5G можно полностью зарядить буквально за завтраком.ИтогоRealme GT 5G поступил в продажу эксклюзивно в сети DNS. Официальная розничная цена установлена в размере 55 тысяч рублей, а до середины сентября смартфон предлагается на 5 тысяч дешевле, что делает его самым доступным устройством на флагманской платформе Snapdragon 888.Смартфон с отличным балансом характеристик практически лишен недостатков более дорогих конкурентов — нет перегрева, есть одна из мощнейших зарядок на рынке, а комплектация по-настоящему богатая. А если к этому прибавить феноменальную производительность, запас которой хватит на несколько лет вперед, и реальную поддержку мобильных сетей пятого поколения в России, то realme GT 5G становится безальтернативным выбором для того, кто хочет получить от смартфона все и сразу.

https://ria.ru/20210818/realme-1746229678.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, гаджеты, россия, realme