https://ria.ru/20210916/slukhi-1750272702.html
В полиции Воронежа призвали не тиражировать слухи о нападении на райотдел
В полиции Воронежа призвали не тиражировать слухи о нападении на райотдел - РИА Новости, 16.09.2021
В полиции Воронежа призвали не тиражировать слухи о нападении на райотдел
Полиция в связи с инцидентом в городе Лиски Воронежской области призывает журналистов и блогеров воздержаться от публикации непроверенной информации, говорится... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T10:05
2021-09-16T10:05
2021-09-16T14:15
происшествия
лиски
воронежская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
нападение на отдел полиции под воронежем
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Полиция в связи с инцидентом в городе Лиски Воронежской области призывает журналистов и блогеров воздержаться от публикации непроверенной информации, говорится на сайте ГУМВД по региону.По данным ГУМВД, неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, ранил сотрудника, после чего скрылся на автомобиле, ведется его розыск."Призываем журналистов и блогеров воздержаться от публикации непроверенной информации, не тиражировать в медиапространстве слухи и домыслы. Это может негативно сказаться на ходе операции по розыску злоумышленника", - говорится в сообщении.Вся объективная информация будет своевременно доведена до общественности уполномоченными должностными лицами правоохранительных органов, подчеркнули в региональном ГУМВД.
https://ria.ru/20210916/politsiya-1750259426.html
лиски
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Взрывотехники работают у отдела полиции в Лисках
В Лиски прибыли взрывотехники ФСБ к отделу полиции, куда ранее ворвался неизвестный.
2021-09-16T10:05
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РИА Новости
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происшествия, лиски, воронежская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), нападение на отдел полиции под воронежем
10:05 16.09.2021 (обновлено: 14:15 16.09.2021)
В полиции Воронежа призвали не тиражировать слухи о нападении на райотдел
Полиция призвала не распространять слухи и домыслы о нападении на райотдел в Лисках