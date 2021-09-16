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Религия
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Полиция в Германии задержала подозреваемых в подготовке теракта в синагоге
Полиция в Германии задержала подозреваемых в подготовке теракта в синагоге - РИА Новости, 16.09.2021
Полиция в Германии задержала подозреваемых в подготовке теракта в синагоге
Несколько человек задержаны в связи с угрозами в адрес синагоги в немецком городе Хаген, полиция отказалась привести детали о личностях задержанных, сообщил в... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T14:08
2021-09-16T14:08
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БЕРЛИН, 16 сен – РИА Новости. Несколько человек задержаны в связи с угрозами в адрес синагоги в немецком городе Хаген, полиция отказалась привести детали о личностях задержанных, сообщил в четверг телеканал WDR.Ранее о том, что один человек задержан в результате полицейской спецоперации возле синагоги в немецком городе Хаген, сообщил телеканал N24 со ссылкой на МВД Северного Рейна-Вестфалии. По данным издания Spiegel, речь идет о 16-летнем гражданине Сирии, который планировал теракт с применением взрывчатки. Его квартира была обыскана.В среду вечером вооруженные полицейские патрулировали территорию возле синагоги в городе Хаген (Северный Рейн-Вестфалия) на западе ФРГ в связи с информацией о возможной угрозе, сообщила ранее газета Westfalenpost. Улица, на которой расположено здание синагоги, была блокирована. Ранее пресс-служба полиции Дортмунда опубликовала сообщение в Twitter, согласно которому "есть актуальные сведения о возможной угрозе еврейскому заведению в Хагене". Правоохранительные органы обеспечивают "меры безопасности", находятся в контакте с еврейской общиной города.
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в мире, twitter, сирия, германия, северный рейн-вестфалия
14:08 16.09.2021
 

Полиция в Германии задержала подозреваемых в подготовке теракта в синагоге

© AP Photo / Michael SohnПолицейские машины рядом со зданием Оберлинклиники в Потсдаме, где были обнаружены тела четырех человек
Полицейские машины рядом со зданием Оберлинклиники в Потсдаме, где были обнаружены тела четырех человек - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© AP Photo / Michael Sohn
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 16 сен – РИА Новости. Несколько человек задержаны в связи с угрозами в адрес синагоги в немецком городе Хаген, полиция отказалась привести детали о личностях задержанных, сообщил в четверг телеканал WDR.
Ранее о том, что один человек задержан в результате полицейской спецоперации возле синагоги в немецком городе Хаген, сообщил телеканал N24 со ссылкой на МВД Северного Рейна-Вестфалии. По данным издания Spiegel, речь идет о 16-летнем гражданине Сирии, который планировал теракт с применением взрывчатки. Его квартира была обыскана.
В среду вечером вооруженные полицейские патрулировали территорию возле синагоги в городе Хаген (Северный Рейн-Вестфалия) на западе ФРГ в связи с информацией о возможной угрозе, сообщила ранее газета Westfalenpost. Улица, на которой расположено здание синагоги, была блокирована. Ранее пресс-служба полиции Дортмунда опубликовала сообщение в Twitter, согласно которому "есть актуальные сведения о возможной угрозе еврейскому заведению в Хагене". Правоохранительные органы обеспечивают "меры безопасности", находятся в контакте с еврейской общиной города.
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