https://ria.ru/20210916/sinagoga-1750330813.html

Полиция в Германии задержала подозреваемых в подготовке теракта в синагоге

Полиция в Германии задержала подозреваемых в подготовке теракта в синагоге - РИА Новости, 16.09.2021

Полиция в Германии задержала подозреваемых в подготовке теракта в синагоге

Несколько человек задержаны в связи с угрозами в адрес синагоги в немецком городе Хаген, полиция отказалась привести детали о личностях задержанных, сообщил в... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T14:08

2021-09-16T14:08

2021-09-16T14:08

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БЕРЛИН, 16 сен – РИА Новости. Несколько человек задержаны в связи с угрозами в адрес синагоги в немецком городе Хаген, полиция отказалась привести детали о личностях задержанных, сообщил в четверг телеканал WDR.Ранее о том, что один человек задержан в результате полицейской спецоперации возле синагоги в немецком городе Хаген, сообщил телеканал N24 со ссылкой на МВД Северного Рейна-Вестфалии. По данным издания Spiegel, речь идет о 16-летнем гражданине Сирии, который планировал теракт с применением взрывчатки. Его квартира была обыскана.В среду вечером вооруженные полицейские патрулировали территорию возле синагоги в городе Хаген (Северный Рейн-Вестфалия) на западе ФРГ в связи с информацией о возможной угрозе, сообщила ранее газета Westfalenpost. Улица, на которой расположено здание синагоги, была блокирована. Ранее пресс-служба полиции Дортмунда опубликовала сообщение в Twitter, согласно которому "есть актуальные сведения о возможной угрозе еврейскому заведению в Хагене". Правоохранительные органы обеспечивают "меры безопасности", находятся в контакте с еврейской общиной города.

https://ria.ru/20210719/goldshmidt-1741814127.html

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в мире, twitter, сирия, германия, северный рейн-вестфалия