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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210916/shvartsenegger-1750153412.html
Шварценеггеру и Де Вито в сиквеле "Близнецов" нашли третьего брата
Шварценеггеру и Де Вито в сиквеле "Близнецов" нашли третьего брата - РИА Новости, 16.09.2021
Шварценеггеру и Де Вито в сиквеле "Близнецов" нашли третьего брата
Трейси Морган сыграет третьего брата в сиквеле "Близнецов", сообщает Deadline. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T04:55
2021-09-16T04:55
культура
арнольд шварценеггер
дэнни де вито
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Трейси Морган сыграет третьего брата в сиквеле "Близнецов", сообщает Deadline. Оригинальный фильм вышел в 1988 году. Главные роли исполнили Арнольд Шварценеггер и Дэнни Де Вито. Они воплотили образы Джулиуса и Винсента, появившихся на свет в результате генетического эксперимента. Братья были совершенно не похожи друг на друга. Один — высокий, мускулистый и очень наивный добряк. Другой — любвеобильный пухляш, жаждущий денег. Тем не менее их считали близнецами."Фильм оказался довольно успешным. Через несколько лет после его релиза Арнольд познакомился с Эдди Мерфи, тогда же и появилась идея снять продолжение. Однако у Эдди был очень плотный график, поэтому мы так и не приступили к съемкам. Я давно дружу с Трейси Морганом и всегда считал, что у него потрясающее чувство юмора. Мне показалось, что из него получится потрясающий третий брат. Сценарий мы переписали под него", — рассказал продюсер проекта Айвен Райтман. Он также раскрыл некоторые детали сюжета сиквела. "Тайно был рожден еще один ребенок — черный. Он не поддерживал связь со своими братьями и сестрами. Они не знали друг друга и встречаются в самом начале ленты. Это фильм о семье, о том, что нужно находить общий язык, какими бы разными мы ни были", — уверяет Райтман. Съемки картины начнутся в январе 2022 года в Бостоне.
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арнольд шварценеггер, дэнни де вито, новости культуры, кино и сериалы
04:55 16.09.2021
 

Шварценеггеру и Де Вито в сиквеле "Близнецов" нашли третьего брата

© Фото : AP/Invision/Chris Pizzello, Getty Images via AFP/Morgan Lieberman, AP/Invision/Richard ShotwellАрнольд Шварценеггер, Дэнни де Вито и Трейси Морган
Арнольд Шварценеггер, Дэнни де Вито и Трейси Морган - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Фото : AP/Invision/Chris Pizzello, Getty Images via AFP/Morgan Lieberman, AP/Invision/Richard Shotwell
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Трейси Морган сыграет третьего брата в сиквеле "Близнецов", сообщает Deadline.
Оригинальный фильм вышел в 1988 году. Главные роли исполнили Арнольд Шварценеггер и Дэнни Де Вито. Они воплотили образы Джулиуса и Винсента, появившихся на свет в результате генетического эксперимента. Братья были совершенно не похожи друг на друга. Один — высокий, мускулистый и очень наивный добряк. Другой — любвеобильный пухляш, жаждущий денег. Тем не менее их считали близнецами.
"Фильм оказался довольно успешным. Через несколько лет после его релиза Арнольд познакомился с Эдди Мерфи, тогда же и появилась идея снять продолжение. Однако у Эдди был очень плотный график, поэтому мы так и не приступили к съемкам. Я давно дружу с Трейси Морганом и всегда считал, что у него потрясающее чувство юмора. Мне показалось, что из него получится потрясающий третий брат. Сценарий мы переписали под него", — рассказал продюсер проекта Айвен Райтман.
Он также раскрыл некоторые детали сюжета сиквела.
"Тайно был рожден еще один ребенок — черный. Он не поддерживал связь со своими братьями и сестрами. Они не знали друг друга и встречаются в самом начале ленты. Это фильм о семье, о том, что нужно находить общий язык, какими бы разными мы ни были", — уверяет Райтман.
Съемки картины начнутся в январе 2022 года в Бостоне.
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