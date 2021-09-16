https://ria.ru/20210916/shvartsenegger-1750153412.html

Шварценеггеру и Де Вито в сиквеле "Близнецов" нашли третьего брата

Шварценеггеру и Де Вито в сиквеле "Близнецов" нашли третьего брата - РИА Новости, 16.09.2021

Шварценеггеру и Де Вито в сиквеле "Близнецов" нашли третьего брата

Трейси Морган сыграет третьего брата в сиквеле "Близнецов", сообщает Deadline. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T04:55

2021-09-16T04:55

2021-09-16T04:55

культура

арнольд шварценеггер

дэнни де вито

новости культуры

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750150210_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_37a889558a58b2f1474e467d7786e1c8.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Трейси Морган сыграет третьего брата в сиквеле "Близнецов", сообщает Deadline. Оригинальный фильм вышел в 1988 году. Главные роли исполнили Арнольд Шварценеггер и Дэнни Де Вито. Они воплотили образы Джулиуса и Винсента, появившихся на свет в результате генетического эксперимента. Братья были совершенно не похожи друг на друга. Один — высокий, мускулистый и очень наивный добряк. Другой — любвеобильный пухляш, жаждущий денег. Тем не менее их считали близнецами."Фильм оказался довольно успешным. Через несколько лет после его релиза Арнольд познакомился с Эдди Мерфи, тогда же и появилась идея снять продолжение. Однако у Эдди был очень плотный график, поэтому мы так и не приступили к съемкам. Я давно дружу с Трейси Морганом и всегда считал, что у него потрясающее чувство юмора. Мне показалось, что из него получится потрясающий третий брат. Сценарий мы переписали под него", — рассказал продюсер проекта Айвен Райтман. Он также раскрыл некоторые детали сюжета сиквела. "Тайно был рожден еще один ребенок — черный. Он не поддерживал связь со своими братьями и сестрами. Они не знали друг друга и встречаются в самом начале ленты. Это фильм о семье, о том, что нужно находить общий язык, какими бы разными мы ни были", — уверяет Райтман. Съемки картины начнутся в январе 2022 года в Бостоне.

https://ria.ru/20210520/schwarzenegger-1733091297.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арнольд шварценеггер, дэнни де вито, новости культуры, кино и сериалы