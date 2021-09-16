https://ria.ru/20210916/shtraf-1750401004.html

Суд потребовал от Facebook и Telegram оплатить штраф

Суд потребовал от Facebook и Telegram оплатить штраф - РИА Новости, 16.09.2021

Суд потребовал от Facebook и Telegram оплатить штраф

Компании Facebook и Telegram должны оплатить наложенные судом административные штрафы в срок 60 дней с момента вступления постановлений в законную силу, затем... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T18:54

2021-09-16T18:54

2021-09-16T19:43

telegram

facebook

происшествия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736609985_0:28:3072:1755_1920x0_80_0_0_9bee8894863909ae79a0996e72bedbb6.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Компании Facebook и Telegram должны оплатить наложенные судом административные штрафы в срок 60 дней с момента вступления постановлений в законную силу, затем их будут взыскивать приставы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук."Срок добровольной оплаты штрафов составляет 60 дней, далее распоряжения об исполнении вступивших в законную силу постановлений направляются судебным приставам (принудительное взыскание)", - сказала собеседница агентства.Ранее российские суды неоднократно штрафовали компании за неудаление запрещенного контента и ссылок.В отношении Telegram в законную силу вступили два постановления о штрафах на 5 миллионов рублей, срок добровольного погашения которых - 24 октября. Штрафы еще по трем постановлениям на общую сумму в 7 миллионов рублей должны быть оплачены до 7 ноября.Facebook может добровольно оплатить штрафы на 17 миллионов рублей по четырем постановлениям до 19 октября, еще по восьми постановлениям на 26 миллионов - до 28 сентября.

https://ria.ru/20210916/shtraf-1750355390.html

https://ria.ru/20210916/zakaz-1750356071.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram, facebook, происшествия, россия