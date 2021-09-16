https://ria.ru/20210916/shtraf-1750401004.html
Суд потребовал от Facebook и Telegram оплатить штраф
Суд потребовал от Facebook и Telegram оплатить штраф - РИА Новости, 16.09.2021
Суд потребовал от Facebook и Telegram оплатить штраф
Компании Facebook и Telegram должны оплатить наложенные судом административные штрафы в срок 60 дней с момента вступления постановлений в законную силу, затем... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T18:54
2021-09-16T18:54
2021-09-16T19:43
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Компании Facebook и Telegram должны оплатить наложенные судом административные штрафы в срок 60 дней с момента вступления постановлений в законную силу, затем их будут взыскивать приставы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук."Срок добровольной оплаты штрафов составляет 60 дней, далее распоряжения об исполнении вступивших в законную силу постановлений направляются судебным приставам (принудительное взыскание)", - сказала собеседница агентства.Ранее российские суды неоднократно штрафовали компании за неудаление запрещенного контента и ссылок.В отношении Telegram в законную силу вступили два постановления о штрафах на 5 миллионов рублей, срок добровольного погашения которых - 24 октября. Штрафы еще по трем постановлениям на общую сумму в 7 миллионов рублей должны быть оплачены до 7 ноября.Facebook может добровольно оплатить штрафы на 17 миллионов рублей по четырем постановлениям до 19 октября, еще по восьми постановлениям на 26 миллионов - до 28 сентября.
https://ria.ru/20210916/shtraf-1750355390.html
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telegram, facebook, происшествия, россия
18:54 16.09.2021 (обновлено: 19:43 16.09.2021)
Суд потребовал от Facebook и Telegram оплатить штраф
Таганского суда Москвы: Facebook и Telegram должны оплатить штраф в течение 60 дней
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.
Компании Facebook
и Telegram
должны оплатить наложенные судом административные штрафы в срок 60 дней с момента вступления постановлений в законную силу, затем их будут взыскивать приставы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук.
"Срок добровольной оплаты штрафов составляет 60 дней, далее распоряжения об исполнении вступивших в законную силу постановлений направляются судебным приставам (принудительное взыскание)", - сказала собеседница агентства.
Ранее российские суды неоднократно штрафовали компании за неудаление запрещенного контента и ссылок.
В отношении Telegram в законную силу вступили два постановления о штрафах на 5 миллионов рублей, срок добровольного погашения которых - 24 октября. Штрафы еще по трем постановлениям на общую сумму в 7 миллионов рублей должны быть оплачены до 7 ноября.
Facebook может добровольно оплатить штрафы на 17 миллионов рублей по четырем постановлениям до 19 октября, еще по восьми постановлениям на 26 миллионов - до 28 сентября.