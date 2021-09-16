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Жителю Шахт грозит штраф после самостоятельного ремонта дорог
Жителю Шахт грозит штраф после самостоятельного ремонта дорог - РИА Новости, 16.09.2021
Жителю Шахт грозит штраф после самостоятельного ремонта дорог
Власти города Шахты Ростовской области проинформировали местного жителя Александра Титова, который 6 лет сам ремонтирует дороги, что его могут оштрафовать за... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T13:35
2021-09-16T13:35
общество
шахты
ростовская область
александр титов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Власти города Шахты Ростовской области проинформировали местного жителя Александра Титова, который 6 лет сам ремонтирует дороги, что его могут оштрафовать за нарушения при проведении работ, сообщил РИА Новости председатель гордумы – глава города Андрей Горцевской.По словам собеседника агентства, на его имя пришло письмо от местного жителя Титова, который отчитался, что является "волонтером по ремонту дорог" с 2016 года, и описал, где и сколько залатал ям на дорогах в городе за последний месяц. К отчету были приложены фото ремонтных работ.В ответном письме Горцевской поблагодарил Титова "за неравнодушие и внимание, уделенное проблемным участкам автодорог в городе Шахты". "Вместе с тем мы его информируем о том, что такой вид ремонта нужно согласовывать с департаментом городского хозяйства и нужно устанавливать соответствующие знаки", - сказал Горцевской.Он пояснил, что на улицах, где проводился ремонт, очень оживленное движение. "На фото (приложенных к отчету) нет ни одного дорожного знака - ни ограждающих конструкций, ни предупреждающих знаков... Мы его проинформировали, что он может себе нажить проблемы по получению штрафов", - сказал глава города, добавив, что несоблюдение правил может привести к аварийным ситуациям на дорогах и небезопасно для самого волонтера."Мы не являемся карающим органом, но моя задача, как главы города, заботиться о жизни горожан, безопасности движения... Мы его просто проинформировали", - подчеркнул Горцевской. Он добавил, что в городе достаточно много проблемных вопросов, требующих бюджетного финансирования, тем не менее ремонт дорог в городе не прекращается.
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шахты
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общество, шахты, ростовская область, александр титов
13:35 16.09.2021
 
Жителю Шахт грозит штраф после самостоятельного ремонта дорог

Жителя Шахт могут оштрафовать за нарушения при самостоятельном ремонте дорог

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПроведение дорожных работ. Архивное фото
Проведение дорожных работ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Власти города Шахты Ростовской области проинформировали местного жителя Александра Титова, который 6 лет сам ремонтирует дороги, что его могут оштрафовать за нарушения при проведении работ, сообщил РИА Новости председатель гордумы – глава города Андрей Горцевской.
По словам собеседника агентства, на его имя пришло письмо от местного жителя Титова, который отчитался, что является "волонтером по ремонту дорог" с 2016 года, и описал, где и сколько залатал ям на дорогах в городе за последний месяц. К отчету были приложены фото ремонтных работ.
В ответном письме Горцевской поблагодарил Титова "за неравнодушие и внимание, уделенное проблемным участкам автодорог в городе Шахты". "Вместе с тем мы его информируем о том, что такой вид ремонта нужно согласовывать с департаментом городского хозяйства и нужно устанавливать соответствующие знаки", - сказал Горцевской.
Он пояснил, что на улицах, где проводился ремонт, очень оживленное движение. "На фото (приложенных к отчету) нет ни одного дорожного знака - ни ограждающих конструкций, ни предупреждающих знаков... Мы его проинформировали, что он может себе нажить проблемы по получению штрафов", - сказал глава города, добавив, что несоблюдение правил может привести к аварийным ситуациям на дорогах и небезопасно для самого волонтера.
"Мы не являемся карающим органом, но моя задача, как главы города, заботиться о жизни горожан, безопасности движения... Мы его просто проинформировали", - подчеркнул Горцевской. Он добавил, что в городе достаточно много проблемных вопросов, требующих бюджетного финансирования, тем не менее ремонт дорог в городе не прекращается.
Автомобили - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 18:13
Названы новые схемы мошенничества на дорогах
 
ОбществоШахтыРостовская областьАлександр Титов
 
 
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