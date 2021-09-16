https://ria.ru/20210916/shtraf-1750300625.html

В Кремле прокомментировали штрафы, выписанные западным IT-гигантам

В Кремле прокомментировали штрафы, выписанные западным IT-гигантам - РИА Новости, 16.09.2021

В Кремле прокомментировали штрафы, выписанные западным IT-гигантам

В Кремле считают, что выписанные западным IT-гигантам штрафы должны быть уплачены: их рады видеть в России, но они должны соблюдать закон, заявил... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T12:03

2021-09-16T12:03

2021-09-16T12:04

в мире

дмитрий песков

google

россия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Кремле считают, что выписанные западным IT-гигантам штрафы должны быть уплачены: их рады видеть в России, но они должны соблюдать закон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Кремль не занимается взысканием штрафов, у нас есть соответствующее ведомство, которое это делает. Конечно же, те штрафы, которые выписаны, они должны быть взысканы по закону. Мы рады видеть международных гигантов, но они обязаны соблюдать российские законы", - сказал Песков, комментируя многомиллионные штрафы в отношении Google, из которых компания оплатила только малую часть.

https://ria.ru/20210915/ignorirovanie-1750162478.html

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в мире, дмитрий песков, google, россия