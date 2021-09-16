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В Кремле прокомментировали штрафы, выписанные западным IT-гигантам
В Кремле прокомментировали штрафы, выписанные западным IT-гигантам - РИА Новости, 16.09.2021
В Кремле прокомментировали штрафы, выписанные западным IT-гигантам
В Кремле считают, что выписанные западным IT-гигантам штрафы должны быть уплачены: их рады видеть в России, но они должны соблюдать закон, заявил... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T12:03
2021-09-16T12:04
в мире
дмитрий песков
google
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Кремле считают, что выписанные западным IT-гигантам штрафы должны быть уплачены: их рады видеть в России, но они должны соблюдать закон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Кремль не занимается взысканием штрафов, у нас есть соответствующее ведомство, которое это делает. Конечно же, те штрафы, которые выписаны, они должны быть взысканы по закону. Мы рады видеть международных гигантов, но они обязаны соблюдать российские законы", - сказал Песков, комментируя многомиллионные штрафы в отношении Google, из которых компания оплатила только малую часть.
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в мире, дмитрий песков, google, россия
12:03 16.09.2021 (обновлено: 12:04 16.09.2021)
 
В Кремле прокомментировали штрафы, выписанные западным IT-гигантам

Пресс-секретарь Песков: выписанные западным IT-гигантам штрафы должны быть уплачены

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Кремле считают, что выписанные западным IT-гигантам штрафы должны быть уплачены: их рады видеть в России, но они должны соблюдать закон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Кремль не занимается взысканием штрафов, у нас есть соответствующее ведомство, которое это делает. Конечно же, те штрафы, которые выписаны, они должны быть взысканы по закону. Мы рады видеть международных гигантов, но они обязаны соблюдать российские законы", - сказал Песков, комментируя многомиллионные штрафы в отношении Google, из которых компания оплатила только малую часть.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 14:25
В Госдуме пригрозили Google и Apple последствиями за игнорирование законов
 
В миреДмитрий ПесковGoogleРоссия
 
 
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