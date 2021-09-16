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В Кремле прокомментировали штрафы, выписанные западным IT-гигантам
В Кремле прокомментировали штрафы, выписанные западным IT-гигантам - РИА Новости, 16.09.2021
В Кремле прокомментировали штрафы, выписанные западным IT-гигантам
В Кремле считают, что выписанные западным IT-гигантам штрафы должны быть уплачены: их рады видеть в России, но они должны соблюдать закон, заявил... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T12:03
2021-09-16T12:03
2021-09-16T12:04
в мире
дмитрий песков
google
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Кремле считают, что выписанные западным IT-гигантам штрафы должны быть уплачены: их рады видеть в России, но они должны соблюдать закон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Кремль не занимается взысканием штрафов, у нас есть соответствующее ведомство, которое это делает. Конечно же, те штрафы, которые выписаны, они должны быть взысканы по закону. Мы рады видеть международных гигантов, но они обязаны соблюдать российские законы", - сказал Песков, комментируя многомиллионные штрафы в отношении Google, из которых компания оплатила только малую часть.
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в мире, дмитрий песков, google, россия
12:03 16.09.2021 (обновлено: 12:04 16.09.2021)
В Кремле прокомментировали штрафы, выписанные западным IT-гигантам
Пресс-секретарь Песков: выписанные западным IT-гигантам штрафы должны быть уплачены