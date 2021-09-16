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Хозяева ротвейлеров в Греции выплатят штраф за убитого собаками ребенка
Хозяева ротвейлеров в Греции выплатят штраф за убитого собаками ребенка - РИА Новости, 16.09.2021
Хозяева ротвейлеров в Греции выплатят штраф за убитого собаками ребенка
Суд в Греции приговорил супругов, чьи собаки в 2016 году убили пятилетнего ребенка, к пяти годам заключения с возможностью замены наказания выплатой 20 евро за... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T08:34
2021-09-16T08:34
2021-09-16T08:34
в мире
греция
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АФИНЫ, 16 сен - РИА Новости. Суд в Греции приговорил супругов, чьи собаки в 2016 году убили пятилетнего ребенка, к пяти годам заключения с возможностью замены наказания выплатой 20 евро за каждый день тюрьмы.Трагедия произошла в апреле 2016 года в городе Козани на севере Греции. В пасхальное воскресенье пятилетний ребенок с матерью был в доме друзей, когда два ротвейлера, принадлежащие хозяину дома, сломали ограждение участка, где были закрыты, и напали на ребенка. Собаки повредили лицо и шею мальчика, ребенка в коме доставили в больницу. Там ему сделали операцию, но спасти жизнь не удалось.Уголовный суд Козани в составе трех судей 15 сентября приговорил владельцев ротвейлеров к пяти годам заключения с возможностью замены наказания на выплату 20 евро за день тюрьмы. Осужденные должны внести до 30 сентября залог в размере 10 тысяч евро каждый, сообщает "Прото тема"."Как владелец собак, так и его жена могут за 36 500 евро каждый откупиться от наказания и быть свободными, несмотря на трагическую смерть маленького Статиса из-за их преступной халатности", - пишет издание.Решение суда включает ограничительные условия, такие как явка дважды в неделю в полицейский участок, запрет на выезд из страны и запрет иметь домашних животных.Решение суда вызвало возмущение осужденных. После суда владелец ротвейлеров в своих заявлениях не выразил раскаяния, заявил о намерении подать апелляцию и обвинил в гибели мальчика врачей больницы, якобы неправильно лечивших ребенка. По его словам, финансовые возможности не позволяют ему с женой выплатить гарантию по 10 тысяч евро до конца сентября, пишет газета."Для греческой судебной системы совершенно неприемлемо иметь таких судебных чиновников. Мы будем оправданы в апелляции, потому что ошибки больницы Козани были преступными", - заявил хозяин собак.
https://ria.ru/20210908/sobaki-1749232613.html
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в мире, греция
Хозяева ротвейлеров в Греции выплатят штраф за убитого собаками ребенка
Хозяева ротвейлеров в Греции выплатят штраф за убитого собаками пятилетнего ребенка
АФИНЫ, 16 сен - РИА Новости.
Суд в Греции
приговорил супругов, чьи собаки в 2016 году убили пятилетнего ребенка, к пяти годам заключения с возможностью замены наказания выплатой 20 евро за каждый день тюрьмы.
Трагедия произошла в апреле 2016 года в городе Козани на севере Греции. В пасхальное воскресенье пятилетний ребенок с матерью был в доме друзей, когда два ротвейлера, принадлежащие хозяину дома, сломали ограждение участка, где были закрыты, и напали на ребенка. Собаки повредили лицо и шею мальчика, ребенка в коме доставили в больницу. Там ему сделали операцию, но спасти жизнь не удалось.
Уголовный суд Козани в составе трех судей 15 сентября приговорил владельцев ротвейлеров к пяти годам заключения с возможностью замены наказания на выплату 20 евро за день тюрьмы. Осужденные должны внести до 30 сентября залог в размере 10 тысяч евро каждый, сообщает "Прото тема".
"Как владелец собак, так и его жена могут за 36 500 евро каждый откупиться от наказания и быть свободными, несмотря на трагическую смерть маленького Статиса из-за их преступной халатности", - пишет издание.
Решение суда включает ограничительные условия, такие как явка дважды в неделю в полицейский участок, запрет на выезд из страны и запрет иметь домашних животных.
Решение суда вызвало возмущение осужденных. После суда владелец ротвейлеров в своих заявлениях не выразил раскаяния, заявил о намерении подать апелляцию и обвинил в гибели мальчика врачей больницы, якобы неправильно лечивших ребенка. По его словам, финансовые возможности не позволяют ему с женой выплатить гарантию по 10 тысяч евро до конца сентября, пишет газета.
"Для греческой судебной системы совершенно неприемлемо иметь таких судебных чиновников. Мы будем оправданы в апелляции, потому что ошибки больницы Козани были преступными", - заявил хозяин собак.