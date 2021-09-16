https://ria.ru/20210916/shantazh-1750253926.html

Украинский эксперт заявил, что США шантажируют Россию "Железным куполом"

Украинский эксперт заявил, что США шантажируют Россию "Железным куполом" - РИА Новости, 16.09.2021

Украинский эксперт заявил, что США шантажируют Россию "Железным куполом"

США используют тему возможной передачи Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны "Железный купол" как инструмент политического шантажа России,... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T03:39

2021-09-16T03:39

2021-09-16T03:39

в мире

киев

сша

руслан бортник

россия

алексей арестович

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КИЕВ, 16 сен – РИА Новости. США используют тему возможной передачи Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны "Железный купол" как инструмент политического шантажа России, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.Газета Politico утверждает, что ряд членов конгресса США включили в законопроект об обороне на 2022 год поправку, которая предусматривает продажу или передачу Украине новых систем противовоздушной и противоракетной обороны, включая батарею "Железный купол", которой сейчас пользуется американская армия. Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что "Железный купол" поможет защитить объекты критической инфраструктуры и повысить боеспособность украинской армии.По его словам, возможность передачи Киеву систем "Железный купол" также является элементом самопиара украинского руководства, которое таким образом показывает, что о чем-то договорилось с США.Система ПРО "Железный купол" создана израильской компанией Rafael. На вооружении израильской армии эта система находится с 2011 года.

https://ria.ru/20210915/ssha-1750233801.html

киев

сша

россия

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в мире, киев, сша, руслан бортник, россия, алексей арестович