Украинский эксперт заявил, что США шантажируют Россию "Железным куполом"
Политолог Бортник: США давят на Россию, заявляя о передаче Киеву "Железного купола"
© AP Photo / Tsafrir AbayovСистема ПРО "Железный купол"
© AP Photo / Tsafrir Abayov
КИЕВ, 16 сен – РИА Новости. США используют тему возможной передачи Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны "Железный купол" как инструмент политического шантажа России, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Газета Politico утверждает, что ряд членов конгресса США включили в законопроект об обороне на 2022 год поправку, которая предусматривает продажу или передачу Украине новых систем противовоздушной и противоракетной обороны, включая батарею "Железный купол", которой сейчас пользуется американская армия. Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что "Железный купол" поможет защитить объекты критической инфраструктуры и повысить боеспособность украинской армии.
"Перспектива получения этой системы, безусловно, есть, но не в ближайшее время. Эта тема используется как инструмент давления США на Россию. С одной стороны, она не решит проблем противовоздушной обороны Украины, но будет определённым сигналом и знаком, что США сохраняют своё влияние и поддержку Украине", - сказал Бортник РИА Новости.
Система ПРО "Железный купол" создана израильской компанией Rafael. На вооружении израильской армии эта система находится с 2011 года.