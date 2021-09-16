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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210916/sanktsii-1750357869.html
В Крыму назвали призыв ЕП к санкциям против наблюдателей циничным и наглым
В Крыму назвали призыв ЕП к санкциям против наблюдателей циничным и наглым - РИА Новости, 16.09.2021
В Крыму назвали призыв ЕП к санкциям против наблюдателей циничным и наглым
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал циничным вмешательством призыв Европарламента вводить санкции против граждан ЕС за участие в наблюдении... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T16:08
2021-09-16T16:08
выборы в государственную думу
политика
республика крым
госдума рф
владимир константинов
европарламент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал циничным вмешательством призыв Европарламента вводить санкции против граждан ЕС за участие в наблюдении за выборами на полуострове.Европарламент в итоговом варианте доклада по отношениям Россия-ЕС утвердил поправку, призывающую европейские страны применять санкции против граждан ЕС за участие в наблюдении за выборами в Крыму, которые назвал "незаконными".По его словам, выборы еще не прошли, а в Европарламенте уже говорят об их незаконности."Мы постоянно должны в чем-то оправдываться, нас постоянно в чем-то поучают. Для чего это нам нужно? Зачем нам нужно их выслушивать? Успех выборов уже предрешен. Они понимают, что все у нас будет легитимно, что страна готова к выборам, что страна едина как никогда. Это их и бесит, поэтому заранее ищут виноватых", - добавил Константинов.Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 17 по 19 сентября.
https://ria.ru/20210916/doklad-1750273090.html
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политика, республика крым, госдума рф, владимир константинов, европарламент
16:08 16.09.2021
 
В Крыму назвали призыв ЕП к санкциям против наблюдателей циничным и наглым

Константинов: санкции против наблюдателей – наглое и циничное вмешательство в наши дела

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал циничным вмешательством призыв Европарламента вводить санкции против граждан ЕС за участие в наблюдении за выборами на полуострове.
Европарламент в итоговом варианте доклада по отношениям Россия-ЕС утвердил поправку, призывающую европейские страны применять санкции против граждан ЕС за участие в наблюдении за выборами в Крыму, которые назвал "незаконными".
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"Это наглое и циничное вмешательство в наши дела. Выборы – это наше внутреннее дело. Это беспрецедентное наглое вмешательство накануне выборов", - сказал Константинов в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, выборы еще не прошли, а в Европарламенте уже говорят об их незаконности.
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"Мы постоянно должны в чем-то оправдываться, нас постоянно в чем-то поучают. Для чего это нам нужно? Зачем нам нужно их выслушивать? Успех выборов уже предрешен. Они понимают, что все у нас будет легитимно, что страна готова к выборам, что страна едина как никогда. Это их и бесит, поэтому заранее ищут виноватых", - добавил Константинов.
Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 17 по 19 сентября.
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаРеспублика КрымГосдума РФВладимир КонстантиновЕвропарламент
 
 
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