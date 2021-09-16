https://ria.ru/20210916/sanktsii-1750357869.html
В Крыму назвали призыв ЕП к санкциям против наблюдателей циничным и наглым
В Крыму назвали призыв ЕП к санкциям против наблюдателей циничным и наглым - РИА Новости, 16.09.2021
В Крыму назвали призыв ЕП к санкциям против наблюдателей циничным и наглым
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал циничным вмешательством призыв Европарламента вводить санкции против граждан ЕС за участие в наблюдении... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T16:08
2021-09-16T16:08
2021-09-16T16:08
выборы в государственную думу
политика
республика крым
госдума рф
владимир константинов
европарламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155284/35/1552843580_0:151:3140:1917_1920x0_80_0_0_d5de174c0439a789c96307346074cc2c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал циничным вмешательством призыв Европарламента вводить санкции против граждан ЕС за участие в наблюдении за выборами на полуострове.Европарламент в итоговом варианте доклада по отношениям Россия-ЕС утвердил поправку, призывающую европейские страны применять санкции против граждан ЕС за участие в наблюдении за выборами в Крыму, которые назвал "незаконными".По его словам, выборы еще не прошли, а в Европарламенте уже говорят об их незаконности."Мы постоянно должны в чем-то оправдываться, нас постоянно в чем-то поучают. Для чего это нам нужно? Зачем нам нужно их выслушивать? Успех выборов уже предрешен. Они понимают, что все у нас будет легитимно, что страна готова к выборам, что страна едина как никогда. Это их и бесит, поэтому заранее ищут виноватых", - добавил Константинов.Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 17 по 19 сентября.
https://ria.ru/20210916/doklad-1750273090.html
https://ria.ru/20210915/sanktsii-1750187058.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155284/35/1552843580_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3e52e7b3ad35c3fbec85bddaaf00cccd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, республика крым, госдума рф, владимир константинов, европарламент
В Крыму назвали призыв ЕП к санкциям против наблюдателей циничным и наглым
Константинов: санкции против наблюдателей – наглое и циничное вмешательство в наши дела