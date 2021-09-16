https://ria.ru/20210916/sanktsii-1750357869.html

В Крыму назвали призыв ЕП к санкциям против наблюдателей циничным и наглым

В Крыму назвали призыв ЕП к санкциям против наблюдателей циничным и наглым - РИА Новости, 16.09.2021

В Крыму назвали призыв ЕП к санкциям против наблюдателей циничным и наглым

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал циничным вмешательством призыв Европарламента вводить санкции против граждан ЕС за участие в наблюдении... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T16:08

2021-09-16T16:08

2021-09-16T16:08

выборы в государственную думу

политика

республика крым

госдума рф

владимир константинов

европарламент

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал циничным вмешательством призыв Европарламента вводить санкции против граждан ЕС за участие в наблюдении за выборами на полуострове.Европарламент в итоговом варианте доклада по отношениям Россия-ЕС утвердил поправку, призывающую европейские страны применять санкции против граждан ЕС за участие в наблюдении за выборами в Крыму, которые назвал "незаконными".По его словам, выборы еще не прошли, а в Европарламенте уже говорят об их незаконности."Мы постоянно должны в чем-то оправдываться, нас постоянно в чем-то поучают. Для чего это нам нужно? Зачем нам нужно их выслушивать? Успех выборов уже предрешен. Они понимают, что все у нас будет легитимно, что страна готова к выборам, что страна едина как никогда. Это их и бесит, поэтому заранее ищут виноватых", - добавил Константинов.Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 17 по 19 сентября.

https://ria.ru/20210916/doklad-1750273090.html

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республика крым

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политика, республика крым, госдума рф, владимир константинов, европарламент