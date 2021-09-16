https://ria.ru/20210916/samokat-1750253624.html

Собака и кошка вошли в книгу рекордов Гиннесса, прокатившись на самокате

Собака и кошка вошли в книгу рекордов Гиннесса, прокатившись на самокате - РИА Новости, 16.09.2021

Собака и кошка вошли в книгу рекордов Гиннесса, прокатившись на самокате

Собака Лоллипоп и кошка Сашими из Канады вошли в книгу рекордов Гиннесса-2022, прокатившись вдвоем на самокате на расстояние в пять метров, рассказали РИА... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T03:26

2021-09-16T03:26

2021-09-16T04:00

канада

лондон

книга рекордов гиннесса

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ЛОНДОН, 16 сен - РИА Новости. Собака Лоллипоп и кошка Сашими из Канады вошли в книгу рекордов Гиннесса-2022, прокатившись вдвоем на самокате на расстояние в пять метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе издания.В четверг в Британии в продажу поступает новое издание книги рекордов Гиннесса 2022 года, куда вошли десятки новых рекордов со всего мира.Согласно данным, предоставленным РИА Новости изданием, Лоллипоп и Сашими вдвоем прокатились на самокате пять метров за 4,37 секунды – это самое быстрое в мире время, за которое собака и кошка в паре проехали на самокате пять метров.Мелисса Миллет, которая дрессирует животных для съемок в фильмах и для участия в шоу, рассказала в видеоинтервью, предоставленном РИА Новости пресс-службой издания, что Лоллипоп и Сашими – любители езды на самокате, но обычно они это делали по одиночке, пока однажды Сашими не запрыгнула на самокат, нарушив очередь. Так появился трюк.Миллет заявила, что Сашими каждый день практикует новые трюки и любит мешать собакам, а Лоллипоп – уникум, которая не боится препятствий.

канада

лондон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

канада, лондон, книга рекордов гиннесса