https://ria.ru/20210916/s-500-1750302324.html

Начались поставки ракетного комплекса С-500 в российскую армию

Начались поставки ракетного комплекса С-500 в российскую армию - РИА Новости, 16.09.2021

Начались поставки ракетного комплекса С-500 в российскую армию

Госиспытания новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 завершены, начались поставки комплекса в Вооруженные силы, заявил журналистам на Тюменском... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T12:09

2021-09-16T12:09

2021-09-16T13:35

безопасность

юрий борисов (вице-премьер)

зрс с-500

россия

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ТЮМЕНЬ, 16 сен — РИА Новости. Госиспытания новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 завершены, начались поставки комплекса в Вооруженные силы, заявил журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме вице-премьер Юрий Борисов."И то еще не в той полной номенклатуре, которая по требованию заказчика "Алмаз-Антеем" должна быть сделана. Это такие конфигурации комплекса оговоренного состава", — сказал он.Вице-премьер не уточнил, о каких именно модификациях идет речь.Госиспытания С-500 начались в 2020 году. Замглавы Минобороны Алексей Криворучко заявлял, что военные планируют получить первые ЗРС в 2021 году, а серийная поставка начнется в 2025-м. В июле ведомство сообщило, что после завершения полного цикла проверок систему передадут подмосковному объединению ПВО-ПРО.С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Система может уничтожить не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты и другие), а также крылатые ракеты.Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Кроме того, он может обнаружить и одновременно уничтожить до десяти баллистических сверхзвуковых целей со скоростью до семи километров в секунду. Система может сбить и боевые блоки гиперзвуковых ракет.По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability — 3.

https://ria.ru/20210912/s500-1749739646.html

https://ria.ru/20210804/rakety-1744285262.html

россия

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безопасность, юрий борисов (вице-премьер), зрс с-500, россия