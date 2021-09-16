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https://ria.ru/20210916/s-500-1750302324.html
Начались поставки ракетного комплекса С-500 в российскую армию
Начались поставки ракетного комплекса С-500 в российскую армию - РИА Новости, 16.09.2021
Начались поставки ракетного комплекса С-500 в российскую армию
Госиспытания новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 завершены, начались поставки комплекса в Вооруженные силы, заявил журналистам на Тюменском... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T12:09
2021-09-16T13:35
безопасность
юрий борисов (вице-премьер)
зрс с-500
россия
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ТЮМЕНЬ, 16 сен — РИА Новости. Госиспытания новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 завершены, начались поставки комплекса в Вооруженные силы, заявил журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме вице-премьер Юрий Борисов."И то еще не в той полной номенклатуре, которая по требованию заказчика "Алмаз-Антеем" должна быть сделана. Это такие конфигурации комплекса оговоренного состава", — сказал он.Вице-премьер не уточнил, о каких именно модификациях идет речь.Госиспытания С-500 начались в 2020 году. Замглавы Минобороны Алексей Криворучко заявлял, что военные планируют получить первые ЗРС в 2021 году, а серийная поставка начнется в 2025-м. В июле ведомство сообщило, что после завершения полного цикла проверок систему передадут подмосковному объединению ПВО-ПРО.С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Система может уничтожить не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты и другие), а также крылатые ракеты.Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Кроме того, он может обнаружить и одновременно уничтожить до десяти баллистических сверхзвуковых целей со скоростью до семи километров в секунду. Система может сбить и боевые блоки гиперзвуковых ракет.По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability — 3.
https://ria.ru/20210912/s500-1749739646.html
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безопасность, юрий борисов (вице-премьер), зрс с-500, россия
12:09 16.09.2021 (обновлено: 13:35 16.09.2021)
 
Начались поставки ракетного комплекса С-500 в российскую армию

Вице-премьер Борисов: начались поставки ракетного комплекса С-500 в Вооруженные силы

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНовейшая зенитная ракетная система С-500 на полигоне "Капустин Яр"
Новейшая зенитная ракетная система С-500 на полигоне Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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ТЮМЕНЬ, 16 сен — РИА Новости. Госиспытания новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 завершены, начались поставки комплекса в Вооруженные силы, заявил журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме вице-премьер Юрий Борисов.
"И то еще не в той полной номенклатуре, которая по требованию заказчика "Алмаз-Антеем" должна быть сделана. Это такие конфигурации комплекса оговоренного состава", — сказал он.
Вице-премьер не уточнил, о каких именно модификациях идет речь.
Госиспытания С-500 начались в 2020 году. Замглавы Минобороны Алексей Криворучко заявлял, что военные планируют получить первые ЗРС в 2021 году, а серийная поставка начнется в 2025-м. В июле ведомство сообщило, что после завершения полного цикла проверок систему передадут подмосковному объединению ПВО-ПРО.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
12 сентября, 13:17
Путин рассказал Лукашенко о комплексах С-500
С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Система может уничтожить не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты и другие), а также крылатые ракеты.
Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Кроме того, он может обнаружить и одновременно уничтожить до десяти баллистических сверхзвуковых целей со скоростью до семи километров в секунду. Система может сбить и боевые блоки гиперзвуковых ракет.
По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability — 3.
Новейшая зенитная ракетная система С-500 на полигоне Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 10:13Новое оружие России
"И рядом не стоят". В Китае сравнили С-500 со своими ракетными комплексами
 
БезопасностьЮрий Борисов (вице-премьер)ЗРС С-500Россия
 
 
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