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Эксперт назвала главные угрозы для рубля этой осенью
Эксперт назвала главные угрозы для рубля этой осенью - РИА Новости, 16.09.2021
Эксперт назвала главные угрозы для рубля этой осенью
Главной угрозой для российской валюты этой осенью остается вероятность ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу, сообщило агентство "Прайм" со... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T01:15
2021-09-16T01:15
экономика
рубль
доллар
сша
федеральная резервная система сша
россия
анна зайцева
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Главной угрозой для российской валюты этой осенью остается вероятность ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу, сообщило агентство "Прайм" со ссылкой на аналитика ГК "ФИНАМ" Анну Зайцеву.Новая волна пандемии остается в числе потенциальных угроз для всех рисковых активов, в том числе для российского рубля.Помимо этого рубль может ослабнуть, если ФРС США приступит к сворачиванию программы поддержки более быстрыми темпами, нежели это прогнозируют большинство аналитиков, добавила Зайцева. Тогда следует ожидать укрепления доллара США и ослабления условно рисковых валют.Но есть и позитивные факторы для рубля. В частности, перечислила эксперт, поддержку будет оказывать проводимый Банком России курс на ужесточение денежно-кредитной политики."В ближайшие месяцы курс USD/RUB будет колебаться в диапазоне 72-74 рублей за доллар, а курс EUR/RUB — в диапазоне 85,5-87,5 рублей за евро", — подытожила собеседница агентства.
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экономика, рубль, доллар, сша, федеральная резервная система сша, россия, анна зайцева
01:15 16.09.2021
 
Эксперт назвала главные угрозы для рубля этой осенью

Аналитик Зайцева: основной угрозой для рубля этой осенью остается ситуация с коронавирусом

© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкМонеты разных стран
Монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Главной угрозой для российской валюты этой осенью остается вероятность ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу, сообщило агентство "Прайм" со ссылкой на аналитика ГК "ФИНАМ" Анну Зайцеву.
Новая волна пандемии остается в числе потенциальных угроз для всех рисковых активов, в том числе для российского рубля.
Помимо этого рубль может ослабнуть, если ФРС США приступит к сворачиванию программы поддержки более быстрыми темпами, нежели это прогнозируют большинство аналитиков, добавила Зайцева. Тогда следует ожидать укрепления доллара США и ослабления условно рисковых валют.
Но есть и позитивные факторы для рубля. В частности, перечислила эксперт, поддержку будет оказывать проводимый Банком России курс на ужесточение денежно-кредитной политики.
"В ближайшие месяцы курс USD/RUB будет колебаться в диапазоне 72-74 рублей за доллар, а курс EUR/RUB — в диапазоне 85,5-87,5 рублей за евро", — подытожила собеседница агентства.
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ЭкономикаРубльДолларСШАФедеральная резервная система СШАРоссияАнна Зайцева
 
 
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