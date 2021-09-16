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Робот компании "Промобот" будет работать в Нигерии
Робот компании "Промобот" будет работать в Нигерии - РИА Новости, 16.09.2021
Робот компании "Промобот" будет работать в Нигерии
Российский робот компании "Промобот" отправлен для работы в Нигерию, он будет участвовать в промо-акциях заказчиков филиала BTL Africa, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T13:36
2021-09-16T13:36
экономика
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россия
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ПЕРМЬ, 16 сен - РИА Новости. Российский робот компании "Промобот" отправлен для работы в Нигерию, он будет участвовать в промо-акциях заказчиков филиала BTL Africa, сообщили РИА Новости в компании "Промобот".Компания BTL Africa уже более 10 лет проводит рекламные и промо-акции, занимается маркетингом, предоставляет персонал для сопровождения ивентов, организует работу промоутеров на африканском континенте. Среди клиентов компании: Coca Cola, Vodafone, Samsung и другие международные бренды."Новыми пользователями робота стали представители Нигерийского филиала компании BTL Africa. Российский робот будет участвовать в промо-акциях компаний-заказчиков", - говорится в сообщении.Уточняется, что робот будет информировать о компании, привлекать к ней внимание на выставке или форуме, в магазине, бизнес-центре и аэропорту. Он будет рассказать об услугах, делиться скидкой или проводить интерактивную игру.Ранее несколько роботов "Промобот" отправились в Гану и Демократическую Республику Конго.Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми, в этом городе расположены ее штаб-квартира и производственная площадка. Промоботы трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников. Их можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон и ТЦ "Дубай Молл".
https://ria.ru/20210903/kozha-1748600206.html
https://ria.ru/20210730/promobot-1743615106.html
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экономика, технологии, пермь, гана, vodafone , сбербанк россии, samsung, россия
13:36 16.09.2021
 
Робот компании "Промобот" будет работать в Нигерии

Робот компании "Промобот" будет участвовать в промо-акциях заказчиков филиала BTL Africa

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезентация нового робота компании "Промобот" на форуме Skolkovo Robotics
Презентация нового робота компании Промобот на форуме Skolkovo Robotics - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ПЕРМЬ, 16 сен - РИА Новости. Российский робот компании "Промобот" отправлен для работы в Нигерию, он будет участвовать в промо-акциях заказчиков филиала BTL Africa, сообщили РИА Новости в компании "Промобот".
Компания BTL Africa уже более 10 лет проводит рекламные и промо-акции, занимается маркетингом, предоставляет персонал для сопровождения ивентов, организует работу промоутеров на африканском континенте. Среди клиентов компании: Coca Cola, Vodafone, Samsung и другие международные бренды.
Посетительница возле робота-консультанта Промобот v4, представленного на выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
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"Новыми пользователями робота стали представители Нигерийского филиала компании BTL Africa. Российский робот будет участвовать в промо-акциях компаний-заказчиков", - говорится в сообщении.
Уточняется, что робот будет информировать о компании, привлекать к ней внимание на выставке или форуме, в магазине, бизнес-центре и аэропорту. Он будет рассказать об услугах, делиться скидкой или проводить интерактивную игру.
Ранее несколько роботов "Промобот" отправились в Гану и Демократическую Республику Конго.
"Мы видим, что ивент-индустрия меняется - промоутеров и хостес заменяют технологии: роботы, интерактивные стенды, экраны. Пандемия и ограничительные меры только подтолкнули ивент-индустрию к этим изменениям. Наше решение в виде робота-консультанта помогает компаниям привлекать внимание потенциальных клиентов и удерживать его, формировать лояльность, решать маркетинговые задачи", - рассказал директор по развитию компании Олег Кивокурцев.
Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми, в этом городе расположены ее штаб-квартира и производственная площадка. Промоботы трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников. Их можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон и ТЦ "Дубай Молл".
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ЭкономикаТехнологииПермьГанаVodafoneСбербанк РоссииSamsungРоссия
 
 
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