https://ria.ru/20210916/robot-1750324700.html

Робот компании "Промобот" будет работать в Нигерии

Робот компании "Промобот" будет работать в Нигерии - РИА Новости, 16.09.2021

Робот компании "Промобот" будет работать в Нигерии

Российский робот компании "Промобот" отправлен для работы в Нигерию, он будет участвовать в промо-акциях заказчиков филиала BTL Africa, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T13:36

2021-09-16T13:36

2021-09-16T13:36

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ПЕРМЬ, 16 сен - РИА Новости. Российский робот компании "Промобот" отправлен для работы в Нигерию, он будет участвовать в промо-акциях заказчиков филиала BTL Africa, сообщили РИА Новости в компании "Промобот".Компания BTL Africa уже более 10 лет проводит рекламные и промо-акции, занимается маркетингом, предоставляет персонал для сопровождения ивентов, организует работу промоутеров на африканском континенте. Среди клиентов компании: Coca Cola, Vodafone, Samsung и другие международные бренды."Новыми пользователями робота стали представители Нигерийского филиала компании BTL Africa. Российский робот будет участвовать в промо-акциях компаний-заказчиков", - говорится в сообщении.Уточняется, что робот будет информировать о компании, привлекать к ней внимание на выставке или форуме, в магазине, бизнес-центре и аэропорту. Он будет рассказать об услугах, делиться скидкой или проводить интерактивную игру.Ранее несколько роботов "Промобот" отправились в Гану и Демократическую Республику Конго.Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми, в этом городе расположены ее штаб-квартира и производственная площадка. Промоботы трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников. Их можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон и ТЦ "Дубай Молл".

https://ria.ru/20210903/kozha-1748600206.html

https://ria.ru/20210730/promobot-1743615106.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, пермь, гана, vodafone , сбербанк россии, samsung, россия