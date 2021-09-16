Тамбовщина вновь стала лидером национального экологического рейтинга
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРека Цна в Моршанском районе Тамбовской области
ТАМБОВ, 16 сен - РИА Новости. Тамбовская область по итогам лета 2021 года в очередной раз заняла первое место в национальном экологическом рейтинге субъектов РФ, подготовленном общественной организацией "Зеленый патруль", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"Регион занимает первую позицию в рейтинге на протяжении почти 10 лет, с конца 2011 года. На этот раз организаторы рейтинга обратили внимание на то, что прошедшее лето стало самым пожароопасным в истории наблюдений в России. При этом, в Тамбовской области в период с июня по август не было допущено ни одного лесного пожара. Кроме того, летом 2021 года на Тамбовщине в Цну выпущено несколько тысяч мальков стерляди. На территории бывшего полигона захоронения отходов в Мичуринске начался второй, биологический, этап рекультивации. В Рассказовском районе была продолжена расчистка реки Лесной Тамбов, также в различных районах области активно велся текущий и капитальный ремонт гидротехнических сооружений. В течение трех летних месяцев в регионе проходили экологические акции "Дни защиты от экологической опасности" и "Вода России", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, работа по сохранению экологического благополучия региона проводится в рамках нацпроекта "Экология" и находится на личном контроле губернатора Александра Никитина.
"Защита окружающей среды - один из основных приоритетов региональной социально-экономической политики. Цель природоохранной работы - обеспечить рост экономики и благосостояния граждан, существенно не повышая нагрузки на окружающую среду, и сегодня заметны положительные результаты этой работы", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Национальный экологический рейтинг регионов РФ рассчитывается с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона, четыре раза в год. При составлении рейтинга учитываются состояние воздуха, воды, выбросов, а также активность общественных организаций и ответственность власти.