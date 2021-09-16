https://ria.ru/20210916/reyting-1750398146.html

Тамбовщина вновь стала лидером национального экологического рейтинга

Тамбовщина вновь стала лидером национального экологического рейтинга - РИА Новости, 16.09.2021

Тамбовщина вновь стала лидером национального экологического рейтинга

Тамбовская область по итогам лета 2021 года в очередной раз заняла первое место в национальном экологическом рейтинге субъектов РФ, подготовленном общественной... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T18:54

2021-09-16T18:54

2021-09-16T18:54

тамбовская область

мичуринск

тамбовская область

александр никитин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750400821_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_35b52423d952e118014009af5964a9e9.jpg

ТАМБОВ, 16 сен - РИА Новости. Тамбовская область по итогам лета 2021 года в очередной раз заняла первое место в национальном экологическом рейтинге субъектов РФ, подготовленном общественной организацией "Зеленый патруль", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации."Регион занимает первую позицию в рейтинге на протяжении почти 10 лет, с конца 2011 года. На этот раз организаторы рейтинга обратили внимание на то, что прошедшее лето стало самым пожароопасным в истории наблюдений в России. При этом, в Тамбовской области в период с июня по август не было допущено ни одного лесного пожара. Кроме того, летом 2021 года на Тамбовщине в Цну выпущено несколько тысяч мальков стерляди. На территории бывшего полигона захоронения отходов в Мичуринске начался второй, биологический, этап рекультивации. В Рассказовском районе была продолжена расчистка реки Лесной Тамбов, также в различных районах области активно велся текущий и капитальный ремонт гидротехнических сооружений. В течение трех летних месяцев в регионе проходили экологические акции "Дни защиты от экологической опасности" и "Вода России", - сказал представитель пресс-службы.По его словам, работа по сохранению экологического благополучия региона проводится в рамках нацпроекта "Экология" и находится на личном контроле губернатора Александра Никитина."Защита окружающей среды - один из основных приоритетов региональной социально-экономической политики. Цель природоохранной работы - обеспечить рост экономики и благосостояния граждан, существенно не повышая нагрузки на окружающую среду, и сегодня заметны положительные результаты этой работы", - приводит пресс-служба слова Никитина.Национальный экологический рейтинг регионов РФ рассчитывается с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона, четыре раза в год. При составлении рейтинга учитываются состояние воздуха, воды, выбросов, а также активность общественных организаций и ответственность власти.

https://ria.ru/20210819/podderzhka-1746352508.html

мичуринск

тамбовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мичуринск, тамбовская область, александр никитин, россия