https://ria.ru/20210916/revaktsinatsiya-1750317869.html
Заболевшие в окружении Путина не ревакцинировались вовремя, отметил Песков
Заболевшие в окружении Путина не ревакцинировались вовремя, отметил Песков - РИА Новости, 16.09.2021
Заболевшие в окружении Путина не ревакцинировались вовремя, отметил Песков
Заболевшие в окружении президента РФ Владимира Путина вовремя не ревакцинировались, поэтому инфицировались коронавирусом, но практически все болеют бессимптомно РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T13:09
2021-09-16T13:09
2021-09-16T13:09
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владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Заболевшие в окружении президента РФ Владимира Путина вовремя не ревакцинировались, поэтому инфицировались коронавирусом, но практически все болеют бессимптомно или в легкой форме, без тяжелых последствий, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.На этой неделе президент сообщил, что вынужден уйти на изоляцию, так как в его окружении были выявлены сотрудники с положительным тестом на коронавирус. В четверг глава государства уточнил, что речь идет не об одном или двух заболевших, а о нескольких десятках человек. Сам президент, по словам Пескова, регулярно сдает тесты."Из тех, кто заболел в окружении президента, практически у всех после вакцинации прошло определенное время, титры упали, но они вовремя не ревакцинировались. Поэтому, к сожалению, были инфицированы", - сказал Песков.Он отметил, что практически все болеют бессимптомно или в легкой форме, ни одного тяжелого случая нет."Это произошло из-за-за отсутствия своевременной ревакцинации", - добавил Песков.
https://ria.ru/20210903/revaktsinatsiya-1748466734.html
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общество, владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Заболевшие в окружении Путина не ревакцинировались вовремя, отметил Песков
Песков: заболевшие в окружении Путина не ревакцинировались, но почти все болеют легко
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.
Заболевшие в окружении президента РФ Владимира Путина
вовремя не ревакцинировались, поэтому инфицировались коронавирусом, но практически все болеют бессимптомно или в легкой форме, без тяжелых последствий, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
.
На этой неделе президент сообщил, что вынужден уйти на изоляцию, так как в его окружении были выявлены сотрудники с положительным тестом на коронавирус. В четверг глава государства уточнил, что речь идет не об одном или двух заболевших, а о нескольких десятках человек. Сам президент, по словам Пескова, регулярно сдает тесты.
"Из тех, кто заболел в окружении президента, практически у всех после вакцинации прошло определенное время, титры упали, но они вовремя не ревакцинировались. Поэтому, к сожалению, были инфицированы", - сказал Песков.
Он отметил, что практически все болеют бессимптомно или в легкой форме, ни одного тяжелого случая нет.
"Это произошло из-за-за отсутствия своевременной ревакцинации", - добавил Песков.