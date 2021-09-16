https://ria.ru/20210916/revaktsinatsiya-1750317869.html

Заболевшие в окружении Путина не ревакцинировались вовремя, отметил Песков

Заболевшие в окружении Путина не ревакцинировались вовремя, отметил Песков - РИА Новости, 16.09.2021

Заболевшие в окружении Путина не ревакцинировались вовремя, отметил Песков

Заболевшие в окружении президента РФ Владимира Путина вовремя не ревакцинировались, поэтому инфицировались коронавирусом, но практически все болеют бессимптомно РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T13:09

2021-09-16T13:09

2021-09-16T13:09

распространение коронавируса

общество

владимир путин

дмитрий песков

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Заболевшие в окружении президента РФ Владимира Путина вовремя не ревакцинировались, поэтому инфицировались коронавирусом, но практически все болеют бессимптомно или в легкой форме, без тяжелых последствий, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.На этой неделе президент сообщил, что вынужден уйти на изоляцию, так как в его окружении были выявлены сотрудники с положительным тестом на коронавирус. В четверг глава государства уточнил, что речь идет не об одном или двух заболевших, а о нескольких десятках человек. Сам президент, по словам Пескова, регулярно сдает тесты."Из тех, кто заболел в окружении президента, практически у всех после вакцинации прошло определенное время, титры упали, но они вовремя не ревакцинировались. Поэтому, к сожалению, были инфицированы", - сказал Песков.Он отметил, что практически все болеют бессимптомно или в легкой форме, ни одного тяжелого случая нет."Это произошло из-за-за отсутствия своевременной ревакцинации", - добавил Песков.

https://ria.ru/20210903/revaktsinatsiya-1748466734.html

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2021

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