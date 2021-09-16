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Впервые за двадцать лет. Российский ВВП побил исторический рекорд
Впервые за двадцать лет. Российский ВВП побил исторический рекорд - РИА Новости, 16.09.2021
Впервые за двадцать лет. Российский ВВП побил исторический рекорд
Рост — практически во всех отраслях. В апреле — июне ВВП прибавил десять с половиной процентов в годовом выражении, подсчитал Росстат. Предыдущий квартальный... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T08:00
2021-09-16T08:03
экономика
природный газ
ввп
центральный банк рф (цб рф)
цены на нефть
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Рост — практически во всех отраслях. В апреле — июне ВВП прибавил десять с половиной процентов в годовом выражении, подсчитал Росстат. Предыдущий квартальный рекорд был в 2000-м. На этом фоне сокращается и безработица — ниже пяти процентов. Откуда такие результаты и как долго продлится подъем, разбиралось РИА Новости.Секрет в низкой базеПо сравнению с первым кварталом — плюс 8,6 процента. Внутренний валовый продукт, то есть рыночная стоимость произведенных в стране товаров и услуг, в апреле — июне достиг 30,85 триллиона рублей. В целом за первое полугодие — 57,62 триллиона.Положительную динамику демонстрируют гостиничный бизнес, общепит, оптовая и розничная торговля, банковские услуги, страхование. Подтягиваются спорт и культура.Мощности нарастили обрабатывающие и добывающие предприятия: помог взлет мировых цен на энергоресурсы.Помешали лишь ограничения в рамках соглашения ОПЕК+. Россия дисциплинированно соблюдает договоренности.Рекордное увеличение ВВП во втором квартале аналитики объясняют эффектом низкой базы. В 2020-м из-за пандемии показатели резко снизились — на 7,8 процента. Особенно пострадали логистика, туризм, кафе и рестораны. Сократились грузоперевозки, добыча полезных ископаемых, выработка электроэнергии.Когда карантин отменили, началось быстрое восстановление. Вслед за падением — подъем. Так было в 1998-м, 2010-м и 2016-м. Нынешний год не исключение. Отечественную экономику поддерживает отложенный спрос."Если вычесть пандемический фактор, результат окажется скромнее, но чище. По сравнению со вторым кварталом 2019-го ВВП прибавил 1,8 процента. Таким образом, можно сказать, что экономика вернулась к докризисному уровню", — объясняет РИА Новости Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Не стоит забывать и про инфляцию. ВВП рассчитывают в текущих ценах второго квартала. "Индекс-дефлятор составил 118 процентов, сообщает Росстат. Значит, цены поднялись на 18 процентов. То есть реальный ВВП ниже номинального", — уточняет собеседник.Цены продолжат расти. Их не остановит даже повышение ключевой ставки, поскольку инфляция в значительной степени носит немонетарный характер. Чтобы держать ее в комфортных рамках, нужны структурные преобразования экономики: инвестиции, технологии, инновации, а также конкуренция и рынки сбыта российских товаров и услуг.Между тем ЦБ готов выйти на "психологический" уровень в семь процентов, если инфляция и инфляционные ожидания останутся на пике.Пандемия для всех разнаяВ прошлом году отечественная экономика сократилась на три процента — худший результат с 2009-го.Однако Россия пострадала от коронавируса меньше, чем другие страны. По данным Международного валютного фонда, ВВП США упал на три с половиной процента, Германии — почти на пять, Франции — более чем на восемь.Поэтому мы восстанавливаемся быстрее. Способствовала этому и удачная конъюнктура мировых рынков. Прежде всего — дорожающие энергоносители. Так, в сентябре 2020-го нефть стоила чуть более 40 долларов за баррель, сейчас — около 75. Газ год назад котировался на уровне 90 долларов за тысячу кубометров, теперь — больше 900.А некоторые отрасли на пандемии заработали. К примеру, доходы в фармацевтике, по информации агентства "Национальные кредитные рейтинги", выросли на 40 процентов. И прибавят еще 16, прогнозируют специалисты.К концу года почти такие же результаты будут у цветной металлургии. Тут все дело в глобальном переходе к зеленой экономике, которой нужно много никеля, меди, палладия.От коронакризиса выиграли сельское хозяйство и пищевая промышленность. Впервые в новейшей истории России экспорт сельхозпродукции превысил импорт: за рубеж в 2020-м отправили на 30,665 миллиарда долларов.В этом году та же картина. По данным Минсельхоза, показатель к концу лета — почти двадцать миллиардов долларов. Больше десяти процентов ушло в Турцию, примерно столько же — в ЕС и Китай, в Южную Корею — 7,5, Казахстан — 5,9, Египет — 4,8. У Белоруссии четыре процента, Украины — и того меньше.Из-за пандемии подорожали основные продукты питания. Сахар — на 59 процентов, картофель — на 36, подсолнечное масло — на 27, куриные яйца — на 16. Правительству пришлось вмешаться и временно заморозить цены.Неудивительно, что продовольственная розница в плюсе. Маржинальность крупнейших ретейлеров превысила среднюю по отрасли.Низкие доходы не дают разогнаться ВВППо прогнозу экономистов, в третьем-четвертом квартале рост замедлится. Эффект низкой базы ослабеет."Для скачка нужно активнее развивать индустриальный сектор, который обеспечит импортозамещение. Процесс идет, но не так быстро, как хотелось", — отмечает Денис Палеев, доцент экономического факультета РУДН.Пустеющие кошельки — еще один фактор, сдерживающий экономику. Спрос рождает предложение. Однако потребители сейчас стараются деньги сберечь. Многим и откладывать нечего — за чертой бедности в стране почти 18 миллионов человек."Реальные располагаемые доходы продолжат сокращаться из-за череды экономических спадов, инфляции. Необходима широкомасштабная поддержка: социальные выплаты, антикризисные пособия для всех слоев населения, кроме богатых", — считает Сергей Таланов, старший научный сотрудник Института социологии РАН.К концу года рост ВВП выйдет на докризисный уровень — три с половиной-четыре процента, полагают аналитики. Задел на будущее — модернизация промышленности, чему во многом способствуют антироссийские санкции и новые эффективные инструменты стимулирования бизнеса, например через налоговый маневр. Все это придаст ускорение отечественной экономике.
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экономика, природный газ, ввп, центральный банк рф (цб рф), цены на нефть
08:00 16.09.2021 (обновлено: 08:03 16.09.2021)
 

Впервые за двадцать лет. Российский ВВП побил исторический рекорд

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Рост — практически во всех отраслях. В апреле — июне ВВП прибавил десять с половиной процентов в годовом выражении, подсчитал Росстат. Предыдущий квартальный рекорд был в 2000-м. На этом фоне сокращается и безработица — ниже пяти процентов. Откуда такие результаты и как долго продлится подъем, разбиралось РИА Новости.

Секрет в низкой базе

По сравнению с первым кварталом — плюс 8,6 процента. Внутренний валовый продукт, то есть рыночная стоимость произведенных в стране товаров и услуг, в апреле — июне достиг 30,85 триллиона рублей. В целом за первое полугодие — 57,62 триллиона.
Положительную динамику демонстрируют гостиничный бизнес, общепит, оптовая и розничная торговля, банковские услуги, страхование. Подтягиваются спорт и культура.
Мощности нарастили обрабатывающие и добывающие предприятия: помог взлет мировых цен на энергоресурсы.
Помешали лишь ограничения в рамках соглашения ОПЕК+. Россия дисциплинированно соблюдает договоренности.
© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка
Рекордное увеличение ВВП во втором квартале аналитики объясняют эффектом низкой базы. В 2020-м из-за пандемии показатели резко снизились — на 7,8 процента. Особенно пострадали логистика, туризм, кафе и рестораны. Сократились грузоперевозки, добыча полезных ископаемых, выработка электроэнергии.
Когда карантин отменили, началось быстрое восстановление. Вслед за падением — подъем. Так было в 1998-м, 2010-м и 2016-м. Нынешний год не исключение. Отечественную экономику поддерживает отложенный спрос.
"Если вычесть пандемический фактор, результат окажется скромнее, но чище. По сравнению со вторым кварталом 2019-го ВВП прибавил 1,8 процента. Таким образом, можно сказать, что экономика вернулась к докризисному уровню", — объясняет РИА Новости Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.
Не стоит забывать и про инфляцию. ВВП рассчитывают в текущих ценах второго квартала. "Индекс-дефлятор составил 118 процентов, сообщает Росстат. Значит, цены поднялись на 18 процентов. То есть реальный ВВП ниже номинального", — уточняет собеседник.
Цены продолжат расти. Их не остановит даже повышение ключевой ставки, поскольку инфляция в значительной степени носит немонетарный характер. Чтобы держать ее в комфортных рамках, нужны структурные преобразования экономики: инвестиции, технологии, инновации, а также конкуренция и рынки сбыта российских товаров и услуг.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТриколор по случаю Дня Государственного флага Российской Федерациина 1-й Тверской-Ямской улице в Москве
Триколор по случаю Дня Государственного флага Российской Федерациина 1-й Тверской-Ямской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Триколор по случаю Дня Государственного флага Российской Федерациина 1-й Тверской-Ямской улице в Москве
Между тем ЦБ готов выйти на "психологический" уровень в семь процентов, если инфляция и инфляционные ожидания останутся на пике.

Пандемия для всех разная

В прошлом году отечественная экономика сократилась на три процента — худший результат с 2009-го.
Однако Россия пострадала от коронавируса меньше, чем другие страны. По данным Международного валютного фонда, ВВП США упал на три с половиной процента, Германии — почти на пять, Франции — более чем на восемь.
Поэтому мы восстанавливаемся быстрее. Способствовала этому и удачная конъюнктура мировых рынков. Прежде всего — дорожающие энергоносители. Так, в сентябре 2020-го нефть стоила чуть более 40 долларов за баррель, сейчас — около 75. Газ год назад котировался на уровне 90 долларов за тысячу кубометров, теперь — больше 900.
А некоторые отрасли на пандемии заработали. К примеру, доходы в фармацевтике, по информации агентства "Национальные кредитные рейтинги", выросли на 40 процентов. И прибавят еще 16, прогнозируют специалисты.
К концу года почти такие же результаты будут у цветной металлургии. Тут все дело в глобальном переходе к зеленой экономике, которой нужно много никеля, меди, палладия.
От коронакризиса выиграли сельское хозяйство и пищевая промышленность. Впервые в новейшей истории России экспорт сельхозпродукции превысил импорт: за рубеж в 2020-м отправили на 30,665 миллиарда долларов.
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы на поле АО "Солгон" в окрестностях села Солгон Красноярского края
Уборка урожая пшеницы на поле АО Солгон в окрестностях села Солгон Красноярского края - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Уборка урожая пшеницы на поле АО "Солгон" в окрестностях села Солгон Красноярского края
В этом году та же картина. По данным Минсельхоза, показатель к концу лета — почти двадцать миллиардов долларов. Больше десяти процентов ушло в Турцию, примерно столько же — в ЕС и Китай, в Южную Корею — 7,5, Казахстан — 5,9, Египет — 4,8. У Белоруссии четыре процента, Украины — и того меньше.
Из-за пандемии подорожали основные продукты питания. Сахар — на 59 процентов, картофель — на 36, подсолнечное масло — на 27, куриные яйца — на 16. Правительству пришлось вмешаться и временно заморозить цены.
Неудивительно, что продовольственная розница в плюсе. Маржинальность крупнейших ретейлеров превысила среднюю по отрасли.

Низкие доходы не дают разогнаться ВВП

По прогнозу экономистов, в третьем-четвертом квартале рост замедлится. Эффект низкой базы ослабеет.
"Для скачка нужно активнее развивать индустриальный сектор, который обеспечит импортозамещение. Процесс идет, но не так быстро, как хотелось", — отмечает Денис Палеев, доцент экономического факультета РУДН.
Пустеющие кошельки — еще один фактор, сдерживающий экономику. Спрос рождает предложение. Однако потребители сейчас стараются деньги сберечь. Многим и откладывать нечего — за чертой бедности в стране почти 18 миллионов человек.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖенщина покупает овощи на ярмарке выходного дня в Москве
Женщина покупает овощи на ярмарке выходного дня в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Женщина покупает овощи на ярмарке выходного дня в Москве
"Реальные располагаемые доходы продолжат сокращаться из-за череды экономических спадов, инфляции. Необходима широкомасштабная поддержка: социальные выплаты, антикризисные пособия для всех слоев населения, кроме богатых", — считает Сергей Таланов, старший научный сотрудник Института социологии РАН.
К концу года рост ВВП выйдет на докризисный уровень — три с половиной-четыре процента, полагают аналитики. Задел на будущее — модернизация промышленности, чему во многом способствуют антироссийские санкции и новые эффективные инструменты стимулирования бизнеса, например через налоговый маневр. Все это придаст ускорение отечественной экономике.
На выставке достижений сельского хозяйства в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
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ЭкономикаПриродный газВВПЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Цены на нефть
 
 
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