https://ria.ru/20210916/rakety-1750261406.html

Эксперты оценили запущенные КНДР баллистические ракеты

Эксперты оценили запущенные КНДР баллистические ракеты - РИА Новости, 16.09.2021

Эксперты оценили запущенные КНДР баллистические ракеты

Северная Корея продолжает совершенствовать различные виды баллистических ракет, улучшая их характеристики, и вчерашние запуски это в очередной раз подтвердили,... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T08:44

2021-09-16T08:44

2021-09-16T12:30

в мире

япония

кндр (северная корея)

южная корея

ким чен ын

мун чжэ ин

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СЕУЛ, 16 сен – РИА Новости. Северная Корея продолжает совершенствовать различные виды баллистических ракет, улучшая их характеристики, и вчерашние запуски это в очередной раз подтвердили, заявили опрошенные РИА Новости эксперты."Во-первых, следует отметить то, что испытанная ракета в целом является достаточно мощной. Дальность полёта двух ракет по данным измерений составила не менее 750 километров, и это при высоте апогея в 50-60 километров. Это значит, что под иным углом запуска и по более экономичной траектории ей по зубам и более 1000 километров. Во-вторых, в этот раз у военных Японии и Южной Кореи были определённые проблемы со своевременными точными данными о траекториях. Задержка данных была больше обычного, и в течение дня менялись цифры и координаты (сначала говорили, что ракеты не падали в исключительную экономическую зону Японии, потом подтвердили). Это указывает на то, что ракета сразу спроектирована "проблемной для ПРО", - отметил независимый эксперт по ракетно-ядерным программам КНДР Владимир Хрусталёв.По его словам, очередной запуск продемонстрировал линию КНДР на создание ракет, штатно идущих к цели не по предсказуемой баллистической траектории, а совершая сложные маневры по вертикали и горизонтали. И летят они в высотном коридоре с наименьшей вероятностью перехвата, т.е. там, где для одних комплексов ПРО это ниже нижней границы поражения, а для других – выше верхней.Профессор южнокорейского Института проблем Дальнего Востока при Университете Кённам Ким Донёп, в свою очередь, обратил внимание на то, что вчерашние запуски были названы КНДР не "испытательной стрельбой", а "контрольными стрельбовыми учениями", что означает переход от этапа разработки к испытаниям в военных частях, где они встанут на вооружение, после проверки на соответствие всем заданным характеристикам.Важно, по его мнению, и то, что южнокорейские военные не смогли своевременно проанализировать её характеристики и провести чёткие различия между KN-30 и KN-23, и то, что ракета была запущена силами вновь сформированного железнодорожного мобильного ракетного полка.КНДР в среду провела пуск двух баллистических ракет из уезда Яндок в провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Ракеты пролетели примерно 800 километров при высоте полета 60 и более километров. Лидер КНДР Ким Чен Ын на испытаниях не присутствовал. До этого - 11 и 12 сентября - Северная Корея провела пуски крылатых ракет большой дальности. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал пуски провокацией, что вызвало критику со стороны КНДР.

https://ria.ru/20210916/rakety-1750250429.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210915/ssha-1750215411.html

япония

кндр (северная корея)

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, япония, кндр (северная корея), южная корея, ким чен ын, мун чжэ ин