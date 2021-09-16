Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210916/rakety-1750261406.html
Эксперты оценили запущенные КНДР баллистические ракеты
Эксперты оценили запущенные КНДР баллистические ракеты - РИА Новости, 16.09.2021
Эксперты оценили запущенные КНДР баллистические ракеты
Северная Корея продолжает совершенствовать различные виды баллистических ракет, улучшая их характеристики, и вчерашние запуски это в очередной раз подтвердили,... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T08:44
2021-09-16T12:30
в мире
япония
кндр (северная корея)
южная корея
ким чен ын
мун чжэ ин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750306393_0:0:2362:1329_1920x0_80_0_0_35aeb254b98f50e4ab281da782f351f7.jpg
СЕУЛ, 16 сен – РИА Новости. Северная Корея продолжает совершенствовать различные виды баллистических ракет, улучшая их характеристики, и вчерашние запуски это в очередной раз подтвердили, заявили опрошенные РИА Новости эксперты."Во-первых, следует отметить то, что испытанная ракета в целом является достаточно мощной. Дальность полёта двух ракет по данным измерений составила не менее 750 километров, и это при высоте апогея в 50-60 километров. Это значит, что под иным углом запуска и по более экономичной траектории ей по зубам и более 1000 километров. Во-вторых, в этот раз у военных Японии и Южной Кореи были определённые проблемы со своевременными точными данными о траекториях. Задержка данных была больше обычного, и в течение дня менялись цифры и координаты (сначала говорили, что ракеты не падали в исключительную экономическую зону Японии, потом подтвердили). Это указывает на то, что ракета сразу спроектирована "проблемной для ПРО", - отметил независимый эксперт по ракетно-ядерным программам КНДР Владимир Хрусталёв.По его словам, очередной запуск продемонстрировал линию КНДР на создание ракет, штатно идущих к цели не по предсказуемой баллистической траектории, а совершая сложные маневры по вертикали и горизонтали. И летят они в высотном коридоре с наименьшей вероятностью перехвата, т.е. там, где для одних комплексов ПРО это ниже нижней границы поражения, а для других – выше верхней.Профессор южнокорейского Института проблем Дальнего Востока при Университете Кённам Ким Донёп, в свою очередь, обратил внимание на то, что вчерашние запуски были названы КНДР не "испытательной стрельбой", а "контрольными стрельбовыми учениями", что означает переход от этапа разработки к испытаниям в военных частях, где они встанут на вооружение, после проверки на соответствие всем заданным характеристикам.Важно, по его мнению, и то, что южнокорейские военные не смогли своевременно проанализировать её характеристики и провести чёткие различия между KN-30 и KN-23, и то, что ракета была запущена силами вновь сформированного железнодорожного мобильного ракетного полка.КНДР в среду провела пуск двух баллистических ракет из уезда Яндок в провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Ракеты пролетели примерно 800 километров при высоте полета 60 и более километров. Лидер КНДР Ким Чен Ын на испытаниях не присутствовал. До этого - 11 и 12 сентября - Северная Корея провела пуски крылатых ракет большой дальности. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал пуски провокацией, что вызвало критику со стороны КНДР.
https://ria.ru/20210916/rakety-1750250429.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210915/ssha-1750215411.html
япония
кндр (северная корея)
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750306393_131:0:2231:1575_1920x0_80_0_0_01e3d9530acc9afc8d3ed29ff83da7a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, япония, кндр (северная корея), южная корея, ким чен ын, мун чжэ ин
08:44 16.09.2021 (обновлено: 12:30 16.09.2021)
 
Эксперты оценили запущенные КНДР баллистические ракеты

Эксперты: запущенные КНДР баллистические ракеты улучшили характеристики

© REUTERS / KCNAЗапуск ракеты во время учений железнодорожного мобильного ракетного полка в Северной Корее
Запуск ракеты во время учений железнодорожного мобильного ракетного полка в Северной Корее - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© REUTERS / KCNA
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 16 сен – РИА Новости. Северная Корея продолжает совершенствовать различные виды баллистических ракет, улучшая их характеристики, и вчерашние запуски это в очередной раз подтвердили, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
"Во-первых, следует отметить то, что испытанная ракета в целом является достаточно мощной. Дальность полёта двух ракет по данным измерений составила не менее 750 километров, и это при высоте апогея в 50-60 километров. Это значит, что под иным углом запуска и по более экономичной траектории ей по зубам и более 1000 километров. Во-вторых, в этот раз у военных Японии и Южной Кореи были определённые проблемы со своевременными точными данными о траекториях. Задержка данных была больше обычного, и в течение дня менялись цифры и координаты (сначала говорили, что ракеты не падали в исключительную экономическую зону Японии, потом подтвердили). Это указывает на то, что ракета сразу спроектирована "проблемной для ПРО", - отметил независимый эксперт по ракетно-ядерным программам КНДР Владимир Хрусталёв.
Северокорейский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 01:04
В КНДР объяснили пуск баллистических ракет
По его словам, очередной запуск продемонстрировал линию КНДР на создание ракет, штатно идущих к цели не по предсказуемой баллистической траектории, а совершая сложные маневры по вертикали и горизонтали. И летят они в высотном коридоре с наименьшей вероятностью перехвата, т.е. там, где для одних комплексов ПРО это ниже нижней границы поражения, а для других – выше верхней.
Профессор южнокорейского Института проблем Дальнего Востока при Университете Кённам Ким Донёп, в свою очередь, обратил внимание на то, что вчерашние запуски были названы КНДР не "испытательной стрельбой", а "контрольными стрельбовыми учениями", что означает переход от этапа разработки к испытаниям в военных частях, где они встанут на вооружение, после проверки на соответствие всем заданным характеристикам.
"Судя по представленным снимкам, запущенная вчера Северной Кореей ракета была так называемым "северокорейским "Искандером" - KN-23. Это не усовершенствованная версия KN-30, которая была запущена 25 марта, поскольку форма боеголовки острая и узкая. Однако, учитывая схожесть дальности в 800 километров, скорее всего, это разработки из одного ряда, и вчерашние запуски были произведены с учётом результатов мартовских испытаний. Если мерить даже по размеру боевой части, то по сравнению с KN-30, вес боеголовки которой был объявлен как 2,5 тонны, у KN-23 она, похоже, стала больше. А это значит, скорее всего, и большую дальность, и немного большую скорость", - заявил эксперт.
Важно, по его мнению, и то, что южнокорейские военные не смогли своевременно проанализировать её характеристики и провести чёткие различия между KN-30 и KN-23, и то, что ракета была запущена силами вновь сформированного железнодорожного мобильного ракетного полка.
"Эта ракета в будущем может появиться и на мобильных грунтовых колёсных или гусеничных пусковых установках. Или в каких-нибудь скрытно врытых в грунт и замаскированных пусковых контейнерах. Так что это явно не последний сюрприз, который готовит Пхеньян", - подытожил Хрусталёв.
КНДР в среду провела пуск двух баллистических ракет из уезда Яндок в провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Ракеты пролетели примерно 800 километров при высоте полета 60 и более километров. Лидер КНДР Ким Чен Ын на испытаниях не присутствовал. До этого - 11 и 12 сентября - Северная Корея провела пуски крылатых ракет большой дальности. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал пуски провокацией, что вызвало критику со стороны КНДР.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 18:12В мире
В Госдепе сделали заявление после пусков ракет КНДР
 
В миреЯпонияКНДР (Северная Корея)Южная КореяКим Чен ЫнМун Чжэ Ин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03На Урале и в ряде регионов Поволжья открылись избирательные участки
05:57На Чукотке проголосовали свыше 15 процентов избирателей
05:42"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского
05:38Юрий Трутнев проголосовал на выборах
05:27Губернатор Приморья одним из первых проголосовал на выборах
05:19СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
05:08Губернатор Амурской области проголосовал на выборах
05:04ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
04:58Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог
04:51В Японии произошло извержение вулкана
04:42В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
04:29США расширят военное присутствие в Австралии
04:21NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
04:16В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки
04:12"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок
04:09Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
04:02CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
04:01Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру
03:52В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
03:47Историк рассказал, как власти Польши "проспали" крах страны в 1939 году
Лента новостейМолния