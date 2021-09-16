08:44 16.09.2021 (обновлено: 12:30 16.09.2021)
Эксперты оценили запущенные КНДР баллистические ракеты
Эксперты: запущенные КНДР баллистические ракеты улучшили характеристики
© REUTERS / KCNAЗапуск ракеты во время учений железнодорожного мобильного ракетного полка в Северной Корее
СЕУЛ, 16 сен – РИА Новости. Северная Корея продолжает совершенствовать различные виды баллистических ракет, улучшая их характеристики, и вчерашние запуски это в очередной раз подтвердили, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
"Во-первых, следует отметить то, что испытанная ракета в целом является достаточно мощной. Дальность полёта двух ракет по данным измерений составила не менее 750 километров, и это при высоте апогея в 50-60 километров. Это значит, что под иным углом запуска и по более экономичной траектории ей по зубам и более 1000 километров. Во-вторых, в этот раз у военных Японии и Южной Кореи были определённые проблемы со своевременными точными данными о траекториях. Задержка данных была больше обычного, и в течение дня менялись цифры и координаты (сначала говорили, что ракеты не падали в исключительную экономическую зону Японии, потом подтвердили). Это указывает на то, что ракета сразу спроектирована "проблемной для ПРО", - отметил независимый эксперт по ракетно-ядерным программам КНДР Владимир Хрусталёв.
Вчера, 01:04В КНДР объяснили пуск баллистических ракет
По его словам, очередной запуск продемонстрировал линию КНДР на создание ракет, штатно идущих к цели не по предсказуемой баллистической траектории, а совершая сложные маневры по вертикали и горизонтали. И летят они в высотном коридоре с наименьшей вероятностью перехвата, т.е. там, где для одних комплексов ПРО это ниже нижней границы поражения, а для других – выше верхней.
Профессор южнокорейского Института проблем Дальнего Востока при Университете Кённам Ким Донёп, в свою очередь, обратил внимание на то, что вчерашние запуски были названы КНДР не "испытательной стрельбой", а "контрольными стрельбовыми учениями", что означает переход от этапа разработки к испытаниям в военных частях, где они встанут на вооружение, после проверки на соответствие всем заданным характеристикам.
"Судя по представленным снимкам, запущенная вчера Северной Кореей ракета была так называемым "северокорейским "Искандером" - KN-23. Это не усовершенствованная версия KN-30, которая была запущена 25 марта, поскольку форма боеголовки острая и узкая. Однако, учитывая схожесть дальности в 800 километров, скорее всего, это разработки из одного ряда, и вчерашние запуски были произведены с учётом результатов мартовских испытаний. Если мерить даже по размеру боевой части, то по сравнению с KN-30, вес боеголовки которой был объявлен как 2,5 тонны, у KN-23 она, похоже, стала больше. А это значит, скорее всего, и большую дальность, и немного большую скорость", - заявил эксперт.
Важно, по его мнению, и то, что южнокорейские военные не смогли своевременно проанализировать её характеристики и провести чёткие различия между KN-30 и KN-23, и то, что ракета была запущена силами вновь сформированного железнодорожного мобильного ракетного полка.
"Эта ракета в будущем может появиться и на мобильных грунтовых колёсных или гусеничных пусковых установках. Или в каких-нибудь скрытно врытых в грунт и замаскированных пусковых контейнерах. Так что это явно не последний сюрприз, который готовит Пхеньян", - подытожил Хрусталёв.
КНДР в среду провела пуск двух баллистических ракет из уезда Яндок в провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Ракеты пролетели примерно 800 километров при высоте полета 60 и более километров. Лидер КНДР Ким Чен Ын на испытаниях не присутствовал. До этого - 11 и 12 сентября - Северная Корея провела пуски крылатых ракет большой дальности. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал пуски провокацией, что вызвало критику со стороны КНДР.
15 сентября, 18:12В миреВ Госдепе сделали заявление после пусков ракет КНДР