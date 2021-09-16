https://ria.ru/20210916/rakety-1750250429.html

В КНДР объяснили пуск баллистических ракет

В КНДР объяснили пуск баллистических ракет - РИА Новости, 16.09.2021

В КНДР объяснили пуск баллистических ракет

КНДР испытала железнодорожный ракетный комплекс, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T01:04

2021-09-16T01:04

2021-09-16T01:36

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

ким чен ын

японское море

мун чжэ ин

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. КНДР испытала железнодорожный ракетный комплекс, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Отмечается, что испытание прошло утром 15 сентября, снаряды пролетели 800 километров, прежде чем достигли цели в море.КНДР в среду провела пуск двух баллистических ракет из уезда Яндок в провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Снаряды пролетели при высоте полета 60 и более километров. Лидер КНДР Ким Чен Ын на испытаниях не присутствовал.До этого — 11 и 12 сентября — Северная Корея провела пуски крылатых ракет большой дальности. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал случившееся провокацией. В ответ Пхеньян выступил с его критикой.

https://ria.ru/20210915/kndr-1750143226.html

кндр (северная корея)

южная корея

японское море

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в мире, кндр (северная корея), южная корея, ким чен ын, японское море, мун чжэ ин