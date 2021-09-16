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В КНДР объяснили пуск баллистических ракет
В КНДР объяснили пуск баллистических ракет - РИА Новости, 16.09.2021
В КНДР объяснили пуск баллистических ракет
КНДР испытала железнодорожный ракетный комплекс, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T01:04
2021-09-16T01:36
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
ким чен ын
японское море
мун чжэ ин
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. КНДР испытала железнодорожный ракетный комплекс, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Отмечается, что испытание прошло утром 15 сентября, снаряды пролетели 800 километров, прежде чем достигли цели в море.КНДР в среду провела пуск двух баллистических ракет из уезда Яндок в провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Снаряды пролетели при высоте полета 60 и более километров. Лидер КНДР Ким Чен Ын на испытаниях не присутствовал.До этого — 11 и 12 сентября — Северная Корея провела пуски крылатых ракет большой дальности. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал случившееся провокацией. В ответ Пхеньян выступил с его критикой.
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, ким чен ын, японское море, мун чжэ ин
01:04 16.09.2021 (обновлено: 01:36 16.09.2021)
 
В КНДР объяснили пуск баллистических ракет

ЦТАК: проведенные КНДР пуски ракет были испытанием железнодорожного ракетного комплекса

© AP Photo / David GuttenfelderСеверокорейский военнослужащий
Северокорейский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© AP Photo / David Guttenfelder
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. КНДР испытала железнодорожный ракетный комплекс, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"Испытание было нацелено на подтверждение практической применимости железнодорожного мобильного ракетного комплекса, впервые развернутого для работы", — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что испытание прошло утром 15 сентября, снаряды пролетели 800 километров, прежде чем достигли цели в море.
КНДР в среду провела пуск двух баллистических ракет из уезда Яндок в провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Снаряды пролетели при высоте полета 60 и более километров. Лидер КНДР Ким Чен Ын на испытаниях не присутствовал.
До этого — 11 и 12 сентября — Северная Корея провела пуски крылатых ракет большой дальности. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал случившееся провокацией. В ответ Пхеньян выступил с его критикой.
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
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В миреКНДР (Северная Корея)Южная КореяКим Чен ЫнЯпонское мореМун Чжэ Ин
 
 
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