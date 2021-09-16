https://ria.ru/20210916/raketa-1750404762.html

Несколько ракет упали в одном из районов Кабула

Несколько ракет упали в одном из районов Кабула - РИА Новости, 16.09.2021

Несколько ракет упали в одном из районов Кабула

Несколько ракет упали в одном из районов афганской столицы города Кабула, сообщает местный телеканал Tolo News. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T19:21

2021-09-16T19:21

2021-09-16T19:34

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кабул (город)

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КАБУЛ, 16 сен - РИА Новости. Несколько ракет упали в одном из районов афганской столицы города Кабула, сообщает местный телеканал Tolo News.Отмечается, что инцидент произошел вблизи электростанции в Кабуле. Жители заявляют, что снаряды могли попасть в станцию.Информации о жертвах или пострадавших пока нет.В начале августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210916/bezhentsy-1750372727.html

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афганистан

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан