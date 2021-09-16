https://ria.ru/20210916/putin-1750299071.html
Путин останется на самоизоляции как минимум неделю, заявил Песков
Путин останется на самоизоляции как минимум неделю, заявил Песков - РИА Новости, 16.09.2021
Путин останется на самоизоляции как минимум неделю, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что самоизоляция главы государства продлится еще как минимум неделю. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:58
2021-09-16T11:58
2021-09-16T12:30
распространение коронавируса
общество
владимир путин
дмитрий песков
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что самоизоляция главы государства продлится еще как минимум неделю."Точное количество дней я вам не могу сказать", - сказал он журналистам.Ранее президент сообщил, что ушел на самоизоляцию, так как целый день общался с сотрудником, заболевшим COVID-19. При этом он уточнил, что у него по-прежнему сохраняются высокие титры антител после вакцинации.В конце июля Песков рассказал, что в Кремле продолжают соблюдать меры предосторожности при общении президента с людьми. Перед встречей с Путиным некоторые его собеседники могут пройти тщательное тестирование, а кто-то уходит на карантин, все зависит от ситуации.Песков подчеркивал, что это не мешает главе государства сохранять интенсивность рабочего графика.
https://ria.ru/20210914/putin-1750024899.html
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общество, владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:58 16.09.2021 (обновлено: 12:30 16.09.2021)
Путин останется на самоизоляции как минимум неделю, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: Путин будет на самоизоляции как минимум неделю