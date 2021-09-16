https://ria.ru/20210916/putin-1750299071.html

Путин останется на самоизоляции как минимум неделю, заявил Песков

Путин останется на самоизоляции как минимум неделю, заявил Песков - РИА Новости, 16.09.2021

Путин останется на самоизоляции как минимум неделю, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что самоизоляция главы государства продлится еще как минимум неделю. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T11:58

2021-09-16T11:58

2021-09-16T12:30

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владимир путин

дмитрий песков

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что самоизоляция главы государства продлится еще как минимум неделю."Точное количество дней я вам не могу сказать", - сказал он журналистам.Ранее президент сообщил, что ушел на самоизоляцию, так как целый день общался с сотрудником, заболевшим COVID-19. При этом он уточнил, что у него по-прежнему сохраняются высокие титры антител после вакцинации.В конце июля Песков рассказал, что в Кремле продолжают соблюдать меры предосторожности при общении президента с людьми. Перед встречей с Путиным некоторые его собеседники могут пройти тщательное тестирование, а кто-то уходит на карантин, все зависит от ситуации.Песков подчеркивал, что это не мешает главе государства сохранять интенсивность рабочего графика.

https://ria.ru/20210914/putin-1750024899.html

https://ria.ru/20210916/putin-1750297274.html

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