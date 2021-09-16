https://ria.ru/20210916/putin-1750296477.html

Путин зарегистрировался для электронного голосования на выборах

Путин зарегистрировался для электронного голосования на выборах - РИА Новости, 16.09.2021

Путин зарегистрировался для электронного голосования на выборах

Президент России Владимир Путин в любом случае проголосует на думских выборах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T11:49

2021-09-16T11:49

2021-09-16T17:31

выборы в государственную думу

политика

владимир путин

дмитрий песков

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в любом случае проголосует на думских выборах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее Путин объявил об уходе на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом в его окружении."Мы проинформируем вас, я думаю, сегодня до конца дня он примет решение, и мы сообщим. <…> Я не исключаю, что это будет участие в электронном голосовании. Президент был там зарегистрирован", — сказал представитель Кремля журналистам.Выборы назначены на 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Дистанционное электронное голосование доступно в нескольких регионах — Москве, Севастополе, Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях.Федеральные списки кандидатов в депутаты зарегистрировали 14 партий: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210916/vybory-1750249840.html

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политика, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, выборы в государственную думу, россия