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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210916/putin-1750296477.html
Путин зарегистрировался для электронного голосования на выборах
Путин зарегистрировался для электронного голосования на выборах - РИА Новости, 16.09.2021
Путин зарегистрировался для электронного голосования на выборах
Президент России Владимир Путин в любом случае проголосует на думских выборах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:49
2021-09-16T17:31
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
дмитрий песков
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в любом случае проголосует на думских выборах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее Путин объявил об уходе на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом в его окружении."Мы проинформируем вас, я думаю, сегодня до конца дня он примет решение, и мы сообщим. &lt;…&gt; Я не исключаю, что это будет участие в электронном голосовании. Президент был там зарегистрирован", — сказал представитель Кремля журналистам.Выборы назначены на 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Дистанционное электронное голосование доступно в нескольких регионах — Москве, Севастополе, Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях.Федеральные списки кандидатов в депутаты зарегистрировали 14 партий: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
11:49 16.09.2021 (обновлено: 17:31 16.09.2021)
 
Путин зарегистрировался для электронного голосования на выборах

Президент Путин зарегистрировался для электронного голосования на выборах

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в любом случае проголосует на думских выборах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее Путин объявил об уходе на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом в его окружении.
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Вчера, 01:01Выборы в Государственную думу
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"Мы проинформируем вас, я думаю, сегодня до конца дня он примет решение, и мы сообщим. <…> Я не исключаю, что это будет участие в электронном голосовании. Президент был там зарегистрирован", — сказал представитель Кремля журналистам.
Выборы назначены на 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Дистанционное электронное голосование доступно в нескольких регионах — Москве, Севастополе, Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях.
Федеральные списки кандидатов в депутаты зарегистрировали 14 партий: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаВладимир ПутинДмитрий ПесковГосдума РФВыборы в Государственную думуРоссия
 
 
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