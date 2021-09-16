https://ria.ru/20210916/putin-1750266579.html

Путин оценил обстановку в зоне ответственности ОДКБ

Путин оценил обстановку в зоне ответственности ОДКБ - РИА Новости, 16.09.2021

Путин оценил обстановку в зоне ответственности ОДКБ

Обстановка в зоне ответственности ОДКБ не только не стабильная, но и несёт риски для стран региона, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T09:29

2021-09-16T09:29

2021-09-16T09:45

в мире

владимир путин

одкб

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Обстановка в зоне ответственности ОДКБ не только не стабильная, но и несёт риски для стран региона, заявил президент России Владимир Путин."Как уже отмечалось, обстановка в зоне ответственности ОДКБ и на внешних границах государств-членов не только не стабильная, но и несет новые по-настоящему острые вызовы и риски для безопасности наших стран", - сказал он на саммите ОДКБ.Путин принимает участие во встрече в режиме видеоконференции, так как находится на самоизоляции.

https://ria.ru/20210916/dogovor-1749974014.html

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2021

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в мире, владимир путин, одкб