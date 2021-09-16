https://ria.ru/20210916/putin-1750266579.html
Путин оценил обстановку в зоне ответственности ОДКБ
Путин оценил обстановку в зоне ответственности ОДКБ - РИА Новости, 16.09.2021
Путин оценил обстановку в зоне ответственности ОДКБ
Обстановка в зоне ответственности ОДКБ не только не стабильная, но и несёт риски для стран региона, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T09:29
2021-09-16T09:29
2021-09-16T09:45
в мире
владимир путин
одкб
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Обстановка в зоне ответственности ОДКБ не только не стабильная, но и несёт риски для стран региона, заявил президент России Владимир Путин."Как уже отмечалось, обстановка в зоне ответственности ОДКБ и на внешних границах государств-членов не только не стабильная, но и несет новые по-настоящему острые вызовы и риски для безопасности наших стран", - сказал он на саммите ОДКБ.Путин принимает участие во встрече в режиме видеоконференции, так как находится на самоизоляции.
https://ria.ru/20210916/dogovor-1749974014.html
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в мире, владимир путин, одкб
09:29 16.09.2021 (обновлено: 09:45 16.09.2021)
Путин оценил обстановку в зоне ответственности ОДКБ
Президент Путин: обстановка в зоне ответственности ОДКБ несет риски для стран региона