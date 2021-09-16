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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210916/putin-1750266482.html
Путин рассказал, почему решил соблюдать режим самоизоляции
Путин рассказал, почему решил соблюдать режим самоизоляции - РИА Новости, 16.09.2021
Путин рассказал, почему решил соблюдать режим самоизоляции
Президент РФ Владимир Путин объяснил своё решение несколько дней соблюдать режим самоизоляции тем, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T09:29
2021-09-16T18:42
распространение коронавируса
общество
владимир путин
одкб
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
душанбе
россия
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объяснил своё решение несколько дней соблюдать режим самоизоляции тем, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек."Вы знаете, что, к сожалению, я вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два — несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции", — сказал Путин, выступая по видеосвязи на Совете коллективной безопасности ОДКБ.Он добавил, что Россия заинтересована в обсуждении, пусть и дистанционно, ключевых задач, стоящих перед организацией.
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общество, владимир путин, одкб, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, душанбе, россия
09:29 16.09.2021 (обновлено: 18:42 16.09.2021)
 
Путин рассказал, почему решил соблюдать режим самоизоляции

Путин заявил, что в его окружении коронавирусом заразились несколько десятков человек

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к гражданам России в преддверии выборов депутатов Госдумы РФ
Обращение президента РФ В. Путина к гражданам России в преддверии выборов депутатов Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объяснил своё решение несколько дней соблюдать режим самоизоляции тем, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек.
"Вы знаете, что, к сожалению, я вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два — несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции", — сказал Путин, выступая по видеосвязи на Совете коллективной безопасности ОДКБ.
Он добавил, что Россия заинтересована в обсуждении, пусть и дистанционно, ключевых задач, стоящих перед организацией.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ и руководством партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 08:34
Путин принимает участие в саммите ОДКБ по видеосвязи
 
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