https://ria.ru/20210916/putin-1750266482.html
Путин рассказал, почему решил соблюдать режим самоизоляции
Путин рассказал, почему решил соблюдать режим самоизоляции - РИА Новости, 16.09.2021
Путин рассказал, почему решил соблюдать режим самоизоляции
Президент РФ Владимир Путин объяснил своё решение несколько дней соблюдать режим самоизоляции тем, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T09:29
2021-09-16T09:29
2021-09-16T18:42
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объяснил своё решение несколько дней соблюдать режим самоизоляции тем, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек."Вы знаете, что, к сожалению, я вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два — несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции", — сказал Путин, выступая по видеосвязи на Совете коллективной безопасности ОДКБ.Он добавил, что Россия заинтересована в обсуждении, пусть и дистанционно, ключевых задач, стоящих перед организацией.
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общество, владимир путин, одкб, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, душанбе, россия
09:29 16.09.2021 (обновлено: 18:42 16.09.2021)
Путин рассказал, почему решил соблюдать режим самоизоляции
Путин заявил, что в его окружении коронавирусом заразились несколько десятков человек