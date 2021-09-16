https://ria.ru/20210916/putin-1750266385.html

Путин заявил, что будет соблюдать режим самоизоляции несколько дней

Путин заявил, что будет соблюдать режим самоизоляции несколько дней - РИА Новости, 16.09.2021

Путин заявил, что будет соблюдать режим самоизоляции несколько дней

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в течение нескольких дней ему придется соблюдать режим самоизоляции. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T09:28

2021-09-16T09:28

2021-09-16T10:32

владимир путин

одкб

коронавирус covid-19

душанбе

россия

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в течение нескольких дней ему придется соблюдать режим самоизоляции."Вы знаете, что, к сожалению, я вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом... И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции", — сказал Путин, выступая по видеосвязи на Совете коллективной безопасности ОДКБ.Он добавил, что Россия заинтересована в обсуждении, пусть и дистанционно, ключевых задач, стоящих перед организацией.

https://radiosputnik.ria.ru/20210914/putin-1749995420.html

душанбе

россия

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2021

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Путин об отмене визита в Душанбе из-за самоизоляции Путин рассказал, сколько пробудет на самоизоляции 2021-09-16T09:28 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, одкб, коронавирус covid-19, душанбе, россия