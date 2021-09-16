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Путин заявил, что будет соблюдать режим самоизоляции несколько дней
Путин заявил, что будет соблюдать режим самоизоляции несколько дней - РИА Новости, 16.09.2021
Путин заявил, что будет соблюдать режим самоизоляции несколько дней
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в течение нескольких дней ему придется соблюдать режим самоизоляции. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T09:28
2021-09-16T10:32
владимир путин
одкб
коронавирус covid-19
душанбе
россия
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в течение нескольких дней ему придется соблюдать режим самоизоляции."Вы знаете, что, к сожалению, я вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом... И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции", — сказал Путин, выступая по видеосвязи на Совете коллективной безопасности ОДКБ.Он добавил, что Россия заинтересована в обсуждении, пусть и дистанционно, ключевых задач, стоящих перед организацией.
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душанбе
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Путин об отмене визита в Душанбе из-за самоизоляции
Путин рассказал, сколько пробудет на самоизоляции
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владимир путин, одкб, коронавирус covid-19, душанбе, россия
09:28 16.09.2021 (обновлено: 10:32 16.09.2021)
 
Путин заявил, что будет соблюдать режим самоизоляции несколько дней

Президент Путин заявил, что будет соблюдать режим самоизоляции несколько дней

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в течение нескольких дней ему придется соблюдать режим самоизоляции.
"Вы знаете, что, к сожалению, я вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом... И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции", — сказал Путин, выступая по видеосвязи на Совете коллективной безопасности ОДКБ.
Он добавил, что Россия заинтересована в обсуждении, пусть и дистанционно, ключевых задач, стоящих перед организацией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 13:03В России
В Кремле прокомментировали уход Путина на самоизоляцию
 
Владимир ПутинОДКБКоронавирус COVID-19ДушанбеРоссия
 
 
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