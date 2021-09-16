https://ria.ru/20210916/provoloka-1750285065.html

СМИ: Латвия потратит почти полмиллиона евро на приграничную проволоку

СМИ: Латвия потратит почти полмиллиона евро на приграничную проволоку - РИА Новости, 16.09.2021

СМИ: Латвия потратит почти полмиллиона евро на приграничную проволоку

Для временного забора, который планируют установить на латвийско-белорусской границе, будет закуплена колючая проволока на сумму почти 500 тысяч евро, сообщает... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T11:07

2021-09-16T11:07

2021-09-16T11:07

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латвия

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РИГА, 16 сен – РИА Новости. Для временного забора, который планируют установить на латвийско-белорусской границе, будет закуплена колючая проволока на сумму почти 500 тысяч евро, сообщает агентство Sputnik Латвия."Для временного забора на латвийско-белорусской границе колючую проволоку за 488,4 тысячи евро купят у фирмы Brief, которая с начала пандемии поставляла государственным ведомствам маски и другие средства индивидуальной защиты", - сообщает Sputnik Латвия.По данным агентства, строительство забора протяженностью 37 километров на латвийско-белорусской границе должно начаться в ближайшее время.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. По последним данным польской стороны, с начала августа пограничники Польши зафиксировали более 4 тысяч попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.ЕС утверждает, что Белоруссия использует мигрантов как "гибридное оружие" против Евросоюза после того, как против Минска были введены ограничительные меры. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20210916/rybolovstvo-1750279060.html

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в мире, белоруссия, латвия