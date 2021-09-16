https://ria.ru/20210916/privivki-1750330035.html

В РПЦЗ призвали верующих не бояться прививок

В РПЦЗ призвали верующих не бояться прививок - РИА Новости, 16.09.2021

В РПЦЗ призвали верующих не бояться прививок

Русская православная церковь заграницей (РПЦЗ) не дает своим прихожанам никаких советов по вакцинации от коронавируса, однако люди не должны бояться прививок,... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T14:03

2021-09-16T14:03

2021-09-16T14:03

религия

сша

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ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Русская православная церковь заграницей (РПЦЗ) не дает своим прихожанам никаких советов по вакцинации от коронавируса, однако люди не должны бояться прививок, сказал РИА Новости первоиерарх митрополит Иларион (Капрал)."Люди не должны бояться вакцинации," - сказал митрополит Иларион, отметив, что он сам уже сделал прививку.В то же время владыка подчеркнул, что церковь не дает советов по этому поводу. "Это свободный выбор людей", - сказал владыка.По его словам, ситуация с коронавирусом отразилась на церковной жизни, но эти изменения нельзя назвать принципиальными."В самом начале пандемии люди не могли посещать храмы, но теперь у них есть такая возможность," - сказал он.В юрисдикции РПЦЗ находятся десятки приходов по всему миру, прежде всего в США. В 2020-2021 году церковь была вынуждена жестко ограничивать присутствие прихожан на богослужениях в связи с пандемией коронавируса.

https://ria.ru/20210303/ierusalim-1599764553.html

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сша, здоровье - общество