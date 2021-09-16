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В Новосибирске вынесли приговор родителям погибших при пожаре детей
В Новосибирске вынесли приговор родителям погибших при пожаре детей - РИА Новости, 16.09.2021
В Новосибирске вынесли приговор родителям погибших при пожаре детей
Новосибирский районный суд Новосибирской области в четверг приговорил родителей троих детей, погибших при пожаре в непригодном для жизни деревянном строении под РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T13:07
2021-09-16T13:07
происшествия
новосибирская область
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НОВОСИБИРСК, 16 сен – РИА Новости. Новосибирский районный суд Новосибирской области в четверг приговорил родителей троих детей, погибших при пожаре в непригодном для жизни деревянном строении под Новосибирском к колонии-поселению, но с учетом нахождения под арестом освободил из под стражи, сообщили в пресс-службе суда.Пожар на окраине Новосибирска в садоводческом товариществе "Звездочка-2" в приспособленной под жилье дощатой постройке произошел в середине октября 2020 года, погибли трое детей 2013, 2015 и 2017 годов рождения. Впоследствии их родителей задержали по делу о причинении смерти по неосторожности."Провозглашен обвинительный приговор в отношении Аблизиной Марины Викторовны, Аблизина Андрея Васильевича, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении суда.В суде пояснили, что в срок отбытия наказания зачтено время их содержания под стражей с 15 октября 2020 года по настоящее время из расчета один день ареста за два дня отбывания наказания в колонии-поселении. В итоге обоих подсудимых освободили от наказания в связи с тем, что они его уже отбыли в период содержания под стражей. Мужчину и женщину освободили в зале суда. Приговор пока не вступил в силу.По данным СК РФ, приехав из Красноярского края в Новосибирск на заработки, обвиняемые стали жить с тремя детьми в непригодном для постоянного проживания деревянном строении на улице Кедровая СНТ "Елочка-2" Криводановского сельсовета. Мать 15 октября затопила печь, не зафиксировала ее дверку, и направилась к мужу в рядом строящийся дом, оставив детей одних. В доме произошел пожар.Суд установил, что супруги Аблизины "не предприняли должных мер к сохранению жизни и здоровья детей" и скрылись с места происшествия. На допросах мать не признала свою вину, а отец наоборот полностью подтвердил свою причастность, добавили в суде.
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происшествия, новосибирская область, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:07 16.09.2021
 
В Новосибирске вынесли приговор родителям погибших при пожаре детей

Суд в Новосибирске вынес приговор родителям троих детей, погибших при пожаре

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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НОВОСИБИРСК, 16 сен – РИА Новости. Новосибирский районный суд Новосибирской области в четверг приговорил родителей троих детей, погибших при пожаре в непригодном для жизни деревянном строении под Новосибирском к колонии-поселению, но с учетом нахождения под арестом освободил из под стражи, сообщили в пресс-службе суда.
Пожар на окраине Новосибирска в садоводческом товариществе "Звездочка-2" в приспособленной под жилье дощатой постройке произошел в середине октября 2020 года, погибли трое детей 2013, 2015 и 2017 годов рождения. Впоследствии их родителей задержали по делу о причинении смерти по неосторожности.
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"Провозглашен обвинительный приговор в отношении Аблизиной Марины Викторовны, Аблизина Андрея Васильевича, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении суда.
В суде пояснили, что в срок отбытия наказания зачтено время их содержания под стражей с 15 октября 2020 года по настоящее время из расчета один день ареста за два дня отбывания наказания в колонии-поселении. В итоге обоих подсудимых освободили от наказания в связи с тем, что они его уже отбыли в период содержания под стражей. Мужчину и женщину освободили в зале суда. Приговор пока не вступил в силу.
По данным СК РФ, приехав из Красноярского края в Новосибирск на заработки, обвиняемые стали жить с тремя детьми в непригодном для постоянного проживания деревянном строении на улице Кедровая СНТ "Елочка-2" Криводановского сельсовета. Мать 15 октября затопила печь, не зафиксировала ее дверку, и направилась к мужу в рядом строящийся дом, оставив детей одних. В доме произошел пожар.
Суд установил, что супруги Аблизины "не предприняли должных мер к сохранению жизни и здоровья детей" и скрылись с места происшествия. На допросах мать не признала свою вину, а отец наоборот полностью подтвердил свою причастность, добавили в суде.
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