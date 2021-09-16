Эксперт оценила перспективы "Северного потока — 2"
Вероника Ривьере: запуск "Северного потока — 2" приведет к снижению цен на газ в Европе
© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtMногоцелевое судно "Фортуна" во время трубоукладочных работ в водах Дании
БИЛЬБАО (Испания), 16 сен – РИА Новости. Запуск "Северного потока 2" приведет к снижению цен на газ в Европе, заявила РИА Новости эксперт, председатель испанской ассоциации Gas Industrial Вероника Ривьере.
Цена на газовый фьючерс в Европе в среду побила исторический рекорд в 963,9 доллара за тысячу кубометров, в четверг она снижается примерно на 10%.
"Мы ждем запуска "Северного потока 2", который увеличит поставки газа в Европу, мы перейдем на рынок с большим количеством поставок по всей северной Европе", - сказала Ривьере. По ее словам, это поможет снизить "напряжение рынка". Второй фактор, от которого зависит цена этой зимой, - погода. "Если будет очень холодно, будет больше спроса на отопление, и рынок подвергнется большему давлению", - добавила эксперт.
По ее словам, промышленный потребитель "в целом крайне озабочен" нынешней ситуацией. "Ожидается, что это точечный рост, просто критический момент напряженности рынков", и ситуация улучшится, говорит эксперт. Она напомнила, что в мае 2020 года цена на газ в Европе была рекордно низкой – около 5 евро за мегаватт-час, в мае этого года она была на уровне 2018 года, а сейчас приближается к 70 евро. Этот рост в Европе, по ее словам, связан с существенно увеличившимся спросом на газ в Азии, в первую очередь в Японии и Южной Корее.
Однако закупочные цены на следующий год демонстрируют тенденцию к снижению, обратила внимание эксперт. "Создается впечатление, что европейские рынки сегодня прогнозируют ослабление цен с весны", - сказала Ривьере.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что "Газпром" может поставить первый газ по газопроводу "Северный поток 2" на европейский рынок уже в этом отопительном сезоне, до конца 2021 года.
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