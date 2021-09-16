Посольство в Ливии предсказало возвращение в Триполи в 2022 году
Временный поверенный в Ливии Болтаев: в 2022 году, даст Бог, будет посольство в Триполи
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Посольство России в Ливии может начать свою работу в Триполи в следующем году, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России Джамшед Болтаев.
Посольство России в Ливии было эвакуировано в 2014 году в соседний Тунис по соображениям безопасности.
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"В следующем году, даст Бог, будет посольство в Триполи", - сказал Болтаев, не предоставив каких-либо деталей.
Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, временный поверенный в делах России обсудил с властями Ливии возвращение российского посольства в Триполи.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в Ливии происходило противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. Обе стороны обвиняли внешние силы в поставках оружия и техники противникам.
Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Новым главой Президентского совета был избран бывший посол ПНС Ливии в Греции Мухаммад Менфи, главой переходного правительства - ливийский бизнесмен и политик Дбейба. В конце марта новому ливийскому правительству были переданы полномочия от властей на западе и востоке страны.