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Посольство в Ливии предсказало возвращение в Триполи в 2022 году
Посольство в Ливии предсказало возвращение в Триполи в 2022 году - РИА Новости, 16.09.2021
Посольство в Ливии предсказало возвращение в Триполи в 2022 году
Посольство России в Ливии может начать свою работу в Триполи в следующем году, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России Джамшед Болтаев. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T14:44
2021-09-16T14:44
в мире
ливия
триполи
россия
джамшед болтаев
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Посольство России в Ливии может начать свою работу в Триполи в следующем году, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России Джамшед Болтаев.Посольство России в Ливии было эвакуировано в 2014 году в соседний Тунис по соображениям безопасности.Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, временный поверенный в делах России обсудил с властями Ливии возвращение российского посольства в Триполи.После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в Ливии происходило противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. Обе стороны обвиняли внешние силы в поставках оружия и техники противникам.Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Новым главой Президентского совета был избран бывший посол ПНС Ливии в Греции Мухаммад Менфи, главой переходного правительства - ливийский бизнесмен и политик Дбейба. В конце марта новому ливийскому правительству были переданы полномочия от властей на западе и востоке страны.
https://ria.ru/20210803/liviya-1744056142.html
https://ria.ru/20210903/tripoli-1748634004.html
https://ria.ru/20210726/zakharova-1743003934.html
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в мире, ливия, триполи, россия, джамшед болтаев
14:44 16.09.2021
 
Посольство в Ливии предсказало возвращение в Триполи в 2022 году

Временный поверенный в Ливии Болтаев: в 2022 году, даст Бог, будет посольство в Триполи

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Триполи, Ливия
Вид города Триполи, Ливия - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Посольство России в Ливии может начать свою работу в Триполи в следующем году, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России Джамшед Болтаев.
Посольство России в Ливии было эвакуировано в 2014 году в соседний Тунис по соображениям безопасности.
Сейф аль-Ислам Каддафи - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
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"В следующем году, даст Бог, будет посольство в Триполи", - сказал Болтаев, не предоставив каких-либо деталей.
Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, временный поверенный в делах России обсудил с властями Ливии возвращение российского посольства в Триполи.
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
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В ООН призывали срочно прекратить боевые действия в Триполи
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в Ливии происходило противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. Обе стороны обвиняли внешние силы в поставках оружия и техники противникам.
Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Новым главой Президентского совета был избран бывший посол ПНС Ливии в Греции Мухаммад Менфи, главой переходного правительства - ливийский бизнесмен и политик Дбейба. В конце марта новому ливийскому правительству были переданы полномочия от властей на западе и востоке страны.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 20:26
Захарова предложила США "убрать следы" в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии
 
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