https://ria.ru/20210916/posolstvo-1750337286.html

Посольство в Ливии предсказало возвращение в Триполи в 2022 году

Посольство в Ливии предсказало возвращение в Триполи в 2022 году - РИА Новости, 16.09.2021

Посольство в Ливии предсказало возвращение в Триполи в 2022 году

Посольство России в Ливии может начать свою работу в Триполи в следующем году, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России Джамшед Болтаев. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T14:44

2021-09-16T14:44

2021-09-16T14:44

в мире

ливия

триполи

россия

джамшед болтаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/125724/08/1257240831_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_5325f3b4352813ad113eb00653efcef4.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Посольство России в Ливии может начать свою работу в Триполи в следующем году, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России Джамшед Болтаев.Посольство России в Ливии было эвакуировано в 2014 году в соседний Тунис по соображениям безопасности.Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, временный поверенный в делах России обсудил с властями Ливии возвращение российского посольства в Триполи.После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в Ливии происходило противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. Обе стороны обвиняли внешние силы в поставках оружия и техники противникам.Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Новым главой Президентского совета был избран бывший посол ПНС Ливии в Греции Мухаммад Менфи, главой переходного правительства - ливийский бизнесмен и политик Дбейба. В конце марта новому ливийскому правительству были переданы полномочия от властей на западе и востоке страны.

https://ria.ru/20210803/liviya-1744056142.html

https://ria.ru/20210903/tripoli-1748634004.html

https://ria.ru/20210726/zakharova-1743003934.html

ливия

триполи

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ливия, триполи, россия, джамшед болтаев