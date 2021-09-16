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Мурманская область
https://ria.ru/20210916/port-1750367947.html
В Мурманской области началось строительство морского порта "Лавна"
В Мурманской области началось строительство морского порта "Лавна" - РИА Новости, 16.09.2021
В Мурманской области началось строительство морского порта "Лавна"
Строительство морского торгового порта "Лавна", основной задачей которого станет перегрузка угля, стартовало в четверг на западном берегу Кольского залива,... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T16:49
2021-09-16T17:47
мурманская область
экономика
мурманская область
мосэнерго
андрей чибис
евгений дитрих
кольский залив
россия
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МУРМАНСК, 16 сен – РИА Новости. Строительство морского торгового порта "Лавна", основной задачей которого станет перегрузка угля, стартовало в четверг на западном берегу Кольского залива, сообщило министерство информационной политики региона."Работы стартовали в рамках дорожной карты, актуализированной правительством страны. Это не единственный порт на западном берегу – мы в ближайшее время ожидаем запуск строительства терминала "Тулома" для перевалки минеральных удобрений. И сам порт "Лавна" сейчас работает над соответствующим мастерпланом для того, чтобы стать портом универсальным, а не только угольным", – прокомментировал событие губернатор региона Андрей Чибис, который побывал на строительной площадке.Генеральный директор ООО "МТП "Лавна" Станислав Мультах и заместитель генерального директора по портовому строительству АО "ТЭК Мосэнерго", которое является генеральным подрядчиком работ, Сергей Сорокин представили главе региона план строительства, продемонстрировали возводимый на площадке городок для рабочих. "В период пиковой нагрузки на стройке будет задействовано до 1000 человек. Плановая численность персонала самого порта – 665 человек", - пояснили в министерстве.По словам Чибиса, проект мурманского транспортного узла (МТУ) приобретает реальные очертания, в настоящее время готовится к заключению контракт на корректировку проектной документации по железнодорожной инфраструктуре МТУ. Работы по созданию железнодорожной ветки Выходной-Лавна должны завершиться в 2023 году, и к тому же сроку будет создан порт."Лавна – это живой, реальный проект, который внесет ощутимый вклад в развитие Мурманского транспортного узла, экономику региона, может быть задействован в рамках реализации планов по развитию Северного морского пути. Мы сохраняем и подтверждаем наши планы по запуску угольного терминала в 2023 году", – подчеркнул глава государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих в своем обращении к руководителям региона. Он добавил, что параллельно прорабатываются возможности организации перевалки и иных видов грузов, включая контейнеры, чтобы сделать Лавну универсальным терминалом.В августе между ООО "МТП "Лавна" и АО "Центр развития портовой инфраструктуры" (АО "ЦРПИ") был подписан договор на перевалку угля на принципах take-or-pay. АО "ЦРПИ" обеспечивает в рамках договора грузовую базу в объеме 18 миллионов тонн угля в год до 2043 года. Таким образом, загрузка будущего порта работой закреплена документально.
https://ria.ru/20210916/murmansk-1750362274.html
https://ria.ru/20210826/blagoustroystvo-1747417586.html
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экономика, мурманская область, мосэнерго, андрей чибис, евгений дитрих, кольский залив, россия
16:49 16.09.2021 (обновлено: 17:47 16.09.2021)
 
В Мурманской области началось строительство морского порта "Лавна"

В Мурманской области началось строительство морского торгового порта "Лавна"

© Фото : Правительство Мурманской областиСтроительство морского порта "Лавна" началось в Мурманской области
Строительство морского порта Лавна началось в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Фото : Правительство Мурманской области
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МУРМАНСК, 16 сен – РИА Новости. Строительство морского торгового порта "Лавна", основной задачей которого станет перегрузка угля, стартовало в четверг на западном берегу Кольского залива, сообщило министерство информационной политики региона.
"Работы стартовали в рамках дорожной карты, актуализированной правительством страны. Это не единственный порт на западном берегу – мы в ближайшее время ожидаем запуск строительства терминала "Тулома" для перевалки минеральных удобрений. И сам порт "Лавна" сейчас работает над соответствующим мастерпланом для того, чтобы стать портом универсальным, а не только угольным", – прокомментировал событие губернатор региона Андрей Чибис, который побывал на строительной площадке.
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Генеральный директор ООО "МТП "Лавна" Станислав Мультах и заместитель генерального директора по портовому строительству АО "ТЭК Мосэнерго", которое является генеральным подрядчиком работ, Сергей Сорокин представили главе региона план строительства, продемонстрировали возводимый на площадке городок для рабочих. "В период пиковой нагрузки на стройке будет задействовано до 1000 человек. Плановая численность персонала самого порта – 665 человек", - пояснили в министерстве.
По словам Чибиса, проект мурманского транспортного узла (МТУ) приобретает реальные очертания, в настоящее время готовится к заключению контракт на корректировку проектной документации по железнодорожной инфраструктуре МТУ. Работы по созданию железнодорожной ветки Выходной-Лавна должны завершиться в 2023 году, и к тому же сроку будет создан порт.
"Лавна – это живой, реальный проект, который внесет ощутимый вклад в развитие Мурманского транспортного узла, экономику региона, может быть задействован в рамках реализации планов по развитию Северного морского пути. Мы сохраняем и подтверждаем наши планы по запуску угольного терминала в 2023 году", – подчеркнул глава государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих в своем обращении к руководителям региона. Он добавил, что параллельно прорабатываются возможности организации перевалки и иных видов грузов, включая контейнеры, чтобы сделать Лавну универсальным терминалом.
В августе между ООО "МТП "Лавна" и АО "Центр развития портовой инфраструктуры" (АО "ЦРПИ") был подписан договор на перевалку угля на принципах take-or-pay. АО "ЦРПИ" обеспечивает в рамках договора грузовую базу в объеме 18 миллионов тонн угля в год до 2043 года. Таким образом, загрузка будущего порта работой закреплена документально.
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Мурманская областьЭкономикаМурманская областьМосэнергоАндрей ЧибисЕвгений ДитрихКольский заливРоссия
 
 
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