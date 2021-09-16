https://ria.ru/20210916/popugai-1750254523.html

Приморцу, похитившему клетку с попугаями, дали пять лет колонии

Приморцу, похитившему клетку с попугаями, дали пять лет колонии - РИА Новости, 16.09.2021

Приморцу, похитившему клетку с попугаями, дали пять лет колонии

Суд в Приморье назначил пять лет лишения свободы в колонии строгого режима местному жителю, который с ножом ограбил зоомагазин, похитив клетку с волнистыми... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T04:25

2021-09-16T04:25

2021-09-16T04:25

происшествия

артемовский

владивосток

умвд рф

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ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Суд в Приморье назначил пять лет лишения свободы в колонии строгого режима местному жителю, который с ножом ограбил зоомагазин, похитив клетку с волнистыми попугаями, сообщает региональное УМВД РФ.В январе полиция информировала, что ранее судимый 28-летний житель Артема пил спиртное, а когда алкоголь закончился и денег не оказалось, решил ограбить зоомагазин. Угрожая ножом, он похитил 700 рублей и клетку с волнистыми попугаями, которых хотел подарить своей девушке. Было возбуждено дело по статье "разбой", фигуранта заключили под стражу."Доказана его причастность к совершению разбойного нападения. Артемовский городской суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20191012/1559679964.html

артемовский

владивосток

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происшествия, артемовский, владивосток, умвд рф