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Талибы решили направить в Панджшер гуманитарную помощь

Талибы решили направить в Панджшер гуманитарную помощь - РИА Новости, 16.09.2021

Талибы решили направить в Панджшер гуманитарную помощь

Члены движения "Талибан"* на первом заседании назначенного движением кабмина приняли решение направить в провинцию Панджшер гуманитарную помощь, сообщила... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T14:24

2021-09-16T14:24

2021-09-16T14:24

захват власти в афганистане талибами

в мире

оон

талибан

афганистан

панджшер (провинция)

россия

мохаммад хасан ахунд

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КАБУЛ, 16 сен - РИА Новости. Члены движения "Талибан"* на первом заседании назначенного движением кабмина приняли решение направить в провинцию Панджшер гуманитарную помощь, сообщила телерадиовещательная компания Афганистана RTA.Отмечается, что в провинцию будет направлена помощь, которая недавно прибыла в Афганистан.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210911/taliby-1749661839.html

афганистан

панджшер (провинция)

россия

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в мире, оон, талибан, афганистан, панджшер (провинция), россия, мохаммад хасан ахунд