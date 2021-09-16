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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210916/pomosch-1750333414.html
Талибы решили направить в Панджшер гуманитарную помощь
Талибы решили направить в Панджшер гуманитарную помощь - РИА Новости, 16.09.2021
Талибы решили направить в Панджшер гуманитарную помощь
Члены движения "Талибан"* на первом заседании назначенного движением кабмина приняли решение направить в провинцию Панджшер гуманитарную помощь, сообщила... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T14:24
2021-09-16T14:24
захват власти в афганистане талибами
в мире
оон
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
россия
мохаммад хасан ахунд
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КАБУЛ, 16 сен - РИА Новости. Члены движения "Талибан"* на первом заседании назначенного движением кабмина приняли решение направить в провинцию Панджшер гуманитарную помощь, сообщила телерадиовещательная компания Афганистана RTA.Отмечается, что в провинцию будет направлена помощь, которая недавно прибыла в Афганистан.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210911/taliby-1749661839.html
афганистан
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в мире, оон, талибан, афганистан, панджшер (провинция), россия, мохаммад хасан ахунд
14:24 16.09.2021
 
Талибы решили направить в Панджшер гуманитарную помощь

Талибы решили направить в Панджшер гумпомощь, которая недавно прибыла в Афганистан

© AP Photo / Mohammad Asif KhanТалибы* в провинции Панджшер
Талибы* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© AP Photo / Mohammad Asif Khan
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 16 сен - РИА Новости. Члены движения "Талибан"* на первом заседании назначенного движением кабмина приняли решение направить в провинцию Панджшер гуманитарную помощь, сообщила телерадиовещательная компания Афганистана RTA.
Отмечается, что в провинцию будет направлена помощь, которая недавно прибыла в Афганистан.
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
26 августа, 19:51Инфографика
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
Инфографика
Посмотреть
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Силы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября, 14:34
В Панджшере заявили о продолжении борьбы с талибами, сообщили СМИ
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреООНТалибанАфганистанПанджшер (провинция)РоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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