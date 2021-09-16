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Неизвестный напал на отдел полиции в Воронежской области

Неизвестный напал на отдел полиции в Воронежской области - РИА Новости, 16.09.2021

Неизвестный напал на отдел полиции в Воронежской области

Под Воронежем вооруженный мужчина напал на полицейского, сообщает региональное МВД. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T08:22

2021-09-16T08:22

2021-09-16T14:14

происшествия

лиски

воронежская область

нападение на отдел полиции под воронежем

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Под Воронежем вооруженный мужчина напал на полицейского, сообщает региональное МВД.Инцидент произошел в 05:30 утра в городе Лиски. Неизвестный в военной экипировке с автоматом проник в районное отделение, ранил сотрудника, после чего скрылся на автомобиле "Нива".Сейчас его разыскивают. СМИ пишут, что после нападения прогремел взрыв.В полиции призвали журналистов и блогеров воздержаться от публикации непроверенной информации, чтобы не мешать операции по задержанию.

лиски

воронежская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Кадры взрыва в отделении полиции в городе Лиски Воронежской области В сети публикуют видео, как утверждается, момента взрыва в отделении полиции в городе Лиски в Воронежской области. Преступник приехал к отделению сегодня рано утром, подорвал входную дверь и ранил одного из силовиков, после чего скрылся на автомобиле. По данным СК, перед этим подозреваемый убил знакомую семью во время бытового конфликта. Сейчас мужчину разыскивают. Уголовное дело передано в центральный аппарат СК. 2021-09-16T08:22 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, лиски, воронежская область, нападение на отдел полиции под воронежем