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Неизвестный напал на отдел полиции в Воронежской области
Неизвестный напал на отдел полиции в Воронежской области - РИА Новости, 16.09.2021
Неизвестный напал на отдел полиции в Воронежской области
Под Воронежем вооруженный мужчина напал на полицейского, сообщает региональное МВД. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T08:22
2021-09-16T08:22
2021-09-16T14:14
происшествия
лиски
воронежская область
нападение на отдел полиции под воронежем
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Под Воронежем вооруженный мужчина напал на полицейского, сообщает региональное МВД.Инцидент произошел в 05:30 утра в городе Лиски. Неизвестный в военной экипировке с автоматом проник в районное отделение, ранил сотрудника, после чего скрылся на автомобиле "Нива".Сейчас его разыскивают. СМИ пишут, что после нападения прогремел взрыв.В полиции призвали журналистов и блогеров воздержаться от публикации непроверенной информации, чтобы не мешать операции по задержанию.
лиски
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РИА Новости
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Кадры взрыва в отделении полиции в городе Лиски Воронежской области
В сети публикуют видео, как утверждается, момента взрыва в отделении полиции в городе Лиски в Воронежской области. Преступник приехал к отделению сегодня рано утром, подорвал входную дверь и ранил одного из силовиков, после чего скрылся на автомобиле. По данным СК, перед этим подозреваемый убил знакомую семью во время бытового конфликта. Сейчас мужчину разыскивают. Уголовное дело передано в центральный аппарат СК.
2021-09-16T08:22
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РИА Новости
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происшествия, лиски, воронежская область, нападение на отдел полиции под воронежем
08:22 16.09.2021 (обновлено: 14:14 16.09.2021)
Неизвестный напал на отдел полиции в Воронежской области
Неизвестный напал на отдел полиции в Воронежской области и ранил сотрудника