Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210916/polet-1750281883.html
Комиссия допустила "киноэкипаж" к подготовке на космодроме Байконур
Комиссия допустила "киноэкипаж" к подготовке на космодроме Байконур - РИА Новости, 16.09.2021
Комиссия допустила "киноэкипаж" к подготовке на космодроме Байконур
Межведомственная комиссия в подмосковном Центре подготовки космонавтов (ЦПК) допустила экипаж корабля "Союз МС-19", которому в октябре предстоит снимать фильм... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T10:52
2021-09-16T10:52
наука
байконур (город)
антон шкаплеров
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
центр подготовки космонавтов
земля
юлия пересильд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749391733_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_13fb07a700e981e6bf95cc941e10b2db.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Межведомственная комиссия в подмосковном Центре подготовки космонавтов (ЦПК) допустила экипаж корабля "Союз МС-19", которому в октябре предстоит снимать фильм на МКС, к подготовке на космодроме Байконур, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЦПК."Межведомственная комиссия в ЦПК подвела итоги подготовки основного и дублирующего экипажей 66-й экспедиции на МКС и допустила их к продолжению подготовки на космодроме Байконур", - сказал собеседник агентства.Итоговые экзаменационные комплексные тренировки экипажей на тренажерах корабля "Союз МС" и российского сегмента МКС прошли в ЦПК 8-9 сентября. Основной экипаж в составе космонавта Антона Шкаплерова, режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд получил за два дня экзаменов оценки 4,5 и 5 баллов, дублирующий экипаж в составе космонавта Олега Артемьева, оператора Алексея Дудина и актрисы Алены Мордовиной - 4,56 и 5.Вылет экипажей на космодром Байконур намечается на 18 сентября.Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 5 октября. Ожидается, что после съемки на МКС первого художественного фильма в космосе "Вызов" 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
https://ria.ru/20210911/film-1749619454.html
байконур (город)
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749391733_33:0:2700:2000_1920x0_80_0_0_5e9f0df7ae43b0bb906eee293d55a1c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
байконур (город), антон шкаплеров, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), центр подготовки космонавтов, земля, юлия пересильд, клим шипенко
10:52 16.09.2021
 
Комиссия допустила "киноэкипаж" к подготовке на космодроме Байконур

Комиссия допустила "киноэкипаж" к подготовке на Байконуре для полета на МКС

© Фото : ЦПК/РоскосмосАктриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко сдали первые экзамены перед полетом на МКС
Актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко сдали первые экзамены перед полетом на МКС - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Фото : ЦПК/Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Межведомственная комиссия в подмосковном Центре подготовки космонавтов (ЦПК) допустила экипаж корабля "Союз МС-19", которому в октябре предстоит снимать фильм на МКС, к подготовке на космодроме Байконур, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЦПК.
"Межведомственная комиссия в ЦПК подвела итоги подготовки основного и дублирующего экипажей 66-й экспедиции на МКС и допустила их к продолжению подготовки на космодроме Байконур", - сказал собеседник агентства.
Итоговые экзаменационные комплексные тренировки экипажей на тренажерах корабля "Союз МС" и российского сегмента МКС прошли в ЦПК 8-9 сентября. Основной экипаж в составе космонавта Антона Шкаплерова, режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд получил за два дня экзаменов оценки 4,5 и 5 баллов, дублирующий экипаж в составе космонавта Олега Артемьева, оператора Алексея Дудина и актрисы Алены Мордовиной - 4,56 и 5.
Вылет экипажей на космодром Байконур намечается на 18 сентября.
Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 5 октября. Ожидается, что после съемки на МКС первого художественного фильма в космосе "Вызов" 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
Модуль Звезда Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября, 01:44
Высоту орбиты МКС поднимут на 750 метров в преддверии прилета "киноэкипажа"
 
НаукаБайконур (город)Антон ШкаплеровКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Центр подготовки космонавтовЗемляЮлия ПересильдКлим Шипенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03На Урале и в ряде регионов Поволжья открылись избирательные участки
05:57На Чукотке проголосовали свыше 15 процентов избирателей
05:42"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского
05:38Юрий Трутнев проголосовал на выборах
05:27Губернатор Приморья одним из первых проголосовал на выборах
05:19СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
05:08Губернатор Амурской области проголосовал на выборах
05:04ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
04:58Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог
04:51В Японии произошло извержение вулкана
04:42В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
04:29США расширят военное присутствие в Австралии
04:21NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
04:16В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки
04:12"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок
04:09Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
04:02CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
04:01Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру
03:52В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
03:47Историк рассказал, как власти Польши "проспали" крах страны в 1939 году
Лента новостейМолния