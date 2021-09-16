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Комиссия допустила "киноэкипаж" к подготовке на космодроме Байконур

Комиссия допустила "киноэкипаж" к подготовке на космодроме Байконур - РИА Новости, 16.09.2021

Комиссия допустила "киноэкипаж" к подготовке на космодроме Байконур

Межведомственная комиссия в подмосковном Центре подготовки космонавтов (ЦПК) допустила экипаж корабля "Союз МС-19", которому в октябре предстоит снимать фильм... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T10:52

2021-09-16T10:52

2021-09-16T10:52

наука

байконур (город)

антон шкаплеров

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

центр подготовки космонавтов

земля

юлия пересильд

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Межведомственная комиссия в подмосковном Центре подготовки космонавтов (ЦПК) допустила экипаж корабля "Союз МС-19", которому в октябре предстоит снимать фильм на МКС, к подготовке на космодроме Байконур, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЦПК."Межведомственная комиссия в ЦПК подвела итоги подготовки основного и дублирующего экипажей 66-й экспедиции на МКС и допустила их к продолжению подготовки на космодроме Байконур", - сказал собеседник агентства.Итоговые экзаменационные комплексные тренировки экипажей на тренажерах корабля "Союз МС" и российского сегмента МКС прошли в ЦПК 8-9 сентября. Основной экипаж в составе космонавта Антона Шкаплерова, режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд получил за два дня экзаменов оценки 4,5 и 5 баллов, дублирующий экипаж в составе космонавта Олега Артемьева, оператора Алексея Дудина и актрисы Алены Мордовиной - 4,56 и 5.Вылет экипажей на космодром Байконур намечается на 18 сентября.Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 5 октября. Ожидается, что после съемки на МКС первого художественного фильма в космосе "Вызов" 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.

https://ria.ru/20210911/film-1749619454.html

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байконур (город), антон шкаплеров, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), центр подготовки космонавтов, земля, юлия пересильд, клим шипенко