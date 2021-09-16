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Провод или Wi-Fi — как лучше подключить телефон к телевизору
Как подключить телефон к телевизору для просмотра фильма: через USB кабель, блютуз, Wi-Fi
Провод или Wi-Fi — как лучше подключить телефон к телевизору
Можно ли подключить телефон к телевизору для просмотра фильма, как это сделать лучше всего, какие способы подойдут для смартфонов iPhone, Samsung, Xiaomi и... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T19:00
2021-09-16T22:52
общество
технологии
гаджеты
россия
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Можно ли подключить телефон к телевизору для просмотра фильма, как это сделать лучше всего, какие способы подойдут для смартфонов iPhone, Samsung, Xiaomi и Honor — в материале РИА Новости.Как подключить телефон к телевизоруПрактически все последние модели телевизоров известных брендов оснащены функцией подключения мобильного устройства. Это предоставляет большие возможности: просмотр на большом экране фильма, скачанного на мобильное устройство; перенос в телевизор мобильных игр; удобный поиск информации на широком дисплее.Синхронизировать экраны мобильника и телевизора можно с помощью различных адаптеров либо по сети Wi-Fi посредством специальных приложений.Лучший вариантСуществует несколько способов подключения смартфона к телевизору. Однако некоторые варианты подходят лучше всего для конкретной модели телефона: с операционными системами iOS и Android. Рассмотрим каждый из них.Для iPhoneТелефоны iPhone можно подключить к телевизору через такие адаптеры, как USB-кабель и система HDMI. Можно, попробовать задействовать HTML-кабель и даже специальные приложения из Apple Store (одно из достаточно популярных — iMediaShare). Однако проверенным и самым надежным способом синхронизации экранов телевизора и телефона с операционной системой iOS считается Wi-Fi сеть.Для AndroidСмартфоны с системой Android легче всего подключать с помощью специальных адаптеров, потому что их разъемы подойдут с большей вероятностью, чем порты телефонов компании Apple. Причем если телевизор поддерживает Wi-Fi Direct или DLNA, то соединение легко установить и без провода.Синхронизировать экраны можно с помощью любой модели Android-смартфона.SamsungТелефоны Samsung удобнее всего подключать к телевизору с помощью источника Screen Mirroring или через технологию Miracast. Разработан и специальный аксессуар "Dex-станция", который работает через HDMI-кабель и позволяет подключить телефоны Samsung Galaxy к любым телевизорам.XiaomiТелефоны Redmi Note 3 Pro, Redmi Note 4, Redmi Note 5 и другие более новые версии подключаются к телевизору через HDMI-кабель и через USB. Также для Xiaomi есть сторонние программы, такие как BubbleUPnP, Wireless Display.HonorПроще всего смартфоны Honor и Huawei к телевизору подключить с помощью USB-кабеля. Если пользоваться приставкой Smart TV-Box, то можно применить HDMI.Беспроводное подключениеСпособ подключения телефона к телевизору через кабель — не всегда самый простой вариант, ведь зачастую разъемы не совпадают, а специальных адаптеров под рукой нет. В таком случае лучше использовать беспроводное подключение.Через Wi-Fi DirectЭтот вариант считается самым оптимальным, если оба электронных устройства поддерживают опцию Wi-Fi Direct.Для соединения потребуется: зайти на телефоне в "Настройки", выбрать из всего меню раздел Wi-Fi Direct и нажать "подключить"; практически ту же операцию проделать в настройках второго девайса (найти пункт "Сеть" и включить Wi-Fi). Телевизор начнет искать мобильное устройство, после чего на обоих экранах появится активное окно с кнопкой "Подключиться".Через DLNADLNA — это набор стандартов, с помощью которых на совместимых устройствах возможна передача медиа-материалов различных типов (фотографий, музыки, фильмов и т. д.) Такое соединение будет происходить через роутер. Телефон должен иметь ОС Android, а телевизор, в свою очередь, поддерживать систему DLNA.Для соединения потребуется:Через AirplayОдин из самых простых путей подключения девайса от Apple — Airplay. Однако, помимо смартфона и телевизора, понадобится еще и приставка Apple TV, которая полностью совместима с айфоном и сразу предлагает пользователю все дополнительные опции.Для соединения потребуется:Через MiracastMiracast — это технология, которая предусматривает передачу видеоизображения без проводов. Подходит для телефонов с операционной системой Android, работает только на современных моделях телевизоров Smart TV и осуществляется с помощью сети Wi-Fi.Для соединения потребуется:Через ChromecastChromecast — это устройство, разработанное компанией Google, которое передает медиаматериалы на телевизор. Этот способ подключения подойдет для Android-смартфонов.Для соединения потребуется:Через Screen MirroringДанный вариант подключения доступен для телевизоров модели Samsung.Для соединения потребуется:К ТВ SamsungПомимо Screen Mirroring, приложения Smart View, технологии Miracast, есть еще беспроводной способ подключения телефона к телевизору Samsung — с помощью функции "YouTube трансляция".Для соединения потребуется:Проводное подключениеЕсли нет возможности установки приложений, можно использовать проводные способы подключения телефона к телевизору.Через USB-кабельПри подключении через USB-кабель мобильное устройство используется как флеш-накопитель: на экране не дублируются выполняемые на смартфоне действия, но медиафайлы можно проигрывать.Для соединения потребуется:Через HDMI-кабельЧаще всего на смартфонах есть mini HDMI разъем для прямого подключения к ТВ. Если он отсутствует, понадобится переходник с micro USB на HDMI или адаптер.Для соединения потребуется:Через MHLMHL сейчас поддерживается не всеми смартфонами. Для этого уже устаревшего способа подключения подходят телефоны Samsung (выпущенные до 2015 года) и некоторые устройства от Sony, Meizu, Huawei, HTC.Для соединения потребуется подключить адаптер с MHL к телевизору с помощью системы HDMI, к телефону — через micro USB.Через SlimPotSlimPot — это еще один адаптер для синхронизации экранов телефона и телевизора. Подходит для смартфонов с операционной системой Android, таких как LG G2, G3, G4, Nexus 4 и Nexus 5. Подключается к ТВ через HDMI-разъем.Через Lightning Didgital AV AdapterЭтот адаптер поможет соединить с телевизором мобильное устройство с iOS. В таком случае смартфон подключается к через Lightning разъем.Полезные советыПрежде чем подключать мобильный телефон к телевизору, изучите советы специалистов:
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общество, технологии, гаджеты, россия
19:00 16.09.2021 (обновлено: 22:52 16.09.2021)
 

Провод или Wi-Fi — как лучше подключить телефон к телевизору

© Depositphotos / AndreyPopovПодключение телефона к телевизору
Подключение телефона к телевизору - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Depositphotos / AndreyPopov
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Можно ли подключить телефон к телевизору для просмотра фильма, как это сделать лучше всего, какие способы подойдут для смартфонов iPhone, Samsung, Xiaomi и Honor — в материале РИА Новости.

Как подключить телефон к телевизору

Практически все последние модели телевизоров известных брендов оснащены функцией подключения мобильного устройства. Это предоставляет большие возможности: просмотр на большом экране фильма, скачанного на мобильное устройство; перенос в телевизор мобильных игр; удобный поиск информации на широком дисплее.
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Синхронизировать экраны мобильника и телевизора можно с помощью различных адаптеров либо по сети Wi-Fi посредством специальных приложений.

Лучший вариант

Существует несколько способов подключения смартфона к телевизору. Однако некоторые варианты подходят лучше всего для конкретной модели телефона: с операционными системами iOS и Android. Рассмотрим каждый из них.

"Способы подключения напрямую зависят от модели телефона. Решения Airplay подходят исключительно для смартфонов Apple. Для них требуется приставка Apple TV. Наиболее гибким решением является технология Chromecast от Google, которая реализована на компактном адаптере, мобильном приложении для Android и iOS и интегрирована в браузер Chrome, что позволит транслировать экран ноутбука или домашнего компьютера", — объясняет РИА Новости Дмитрий Пятунин, директор по ИТ компании Oberon.

Для iPhone

Телефоны iPhone можно подключить к телевизору через такие адаптеры, как USB-кабель и система HDMI. Можно, попробовать задействовать HTML-кабель и даже специальные приложения из Apple Store (одно из достаточно популярных — iMediaShare). Однако проверенным и самым надежным способом синхронизации экранов телевизора и телефона с операционной системой iOS считается Wi-Fi сеть.
© Depositphotos / ifeelstockКабель HDMI
Кабель HDmi - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Depositphotos / ifeelstock
Кабель HDMI

Для Android

Смартфоны с системой Android легче всего подключать с помощью специальных адаптеров, потому что их разъемы подойдут с большей вероятностью, чем порты телефонов компании Apple. Причем если телевизор поддерживает Wi-Fi Direct или DLNA, то соединение легко установить и без провода.

"Если у вас есть Smart TV, вы сможете выводить картинку на большой экран без лишних проводов. Для этого ваш телевизор должен иметь стандарт беспроводной передачи мультимедийного сигнала Miracast и подключаться к Wi-Fi. Этот протокол поддерживается только мобильными устройствами на базе Android", — уточняет Александр Романюк, глава мобильного подразделения Motorola в России.

Синхронизировать экраны можно с помощью любой модели Android-смартфона.

Samsung

Телефоны Samsung удобнее всего подключать к телевизору с помощью источника Screen Mirroring или через технологию Miracast. Разработан и специальный аксессуар "Dex-станция", который работает через HDMI-кабель и позволяет подключить телефоны Samsung Galaxy к любым телевизорам.
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Xiaomi

Телефоны Redmi Note 3 Pro, Redmi Note 4, Redmi Note 5 и другие более новые версии подключаются к телевизору через HDMI-кабель и через USB. Также для Xiaomi есть сторонние программы, такие как BubbleUPnP, Wireless Display.

Honor

Проще всего смартфоны Honor и Huawei к телевизору подключить с помощью USB-кабеля. Если пользоваться приставкой Smart TV-Box, то можно применить HDMI.
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Беспроводное подключение

Способ подключения телефона к телевизору через кабель — не всегда самый простой вариант, ведь зачастую разъемы не совпадают, а специальных адаптеров под рукой нет. В таком случае лучше использовать беспроводное подключение.

"После появления современных Wi-Fi-роутеров с частотой 5 ГГц спрос на подключение через провод снизился. Подключения через Wi-Fi Direct, DLNA и по кабелю USB считаются устаревшими. Беспроводные технологии Miracast, Chromecast, Airplay с легкостью справляются с передачей изображения разрешением 4K и 8K", — рассказал Дмитрий Пятунин.

© Depositphotos / ryanking999Подключение телефона к телевизору
Подключение телефона к телевизору - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Depositphotos / ryanking999
Подключение телефона к телевизору

Через Wi-Fi Direct

Этот вариант считается самым оптимальным, если оба электронных устройства поддерживают опцию Wi-Fi Direct.
Для соединения потребуется: зайти на телефоне в "Настройки", выбрать из всего меню раздел Wi-Fi Direct и нажать "подключить"; практически ту же операцию проделать в настройках второго девайса (найти пункт "Сеть" и включить Wi-Fi). Телевизор начнет искать мобильное устройство, после чего на обоих экранах появится активное окно с кнопкой "Подключиться".
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Через DLNA

DLNA — это набор стандартов, с помощью которых на совместимых устройствах возможна передача медиа-материалов различных типов (фотографий, музыки, фильмов и т. д.) Такое соединение будет происходить через роутер. Телефон должен иметь ОС Android, а телевизор, в свою очередь, поддерживать систему DLNA.
Для соединения потребуется:
  1. 1
    Подключить оба устройства к одной и той же сети. Для этого необходимо подключение кабеля с роутера раздачи сети Wi-Fi к телевизору. После этого зайти в настройки сети и убедиться, что соединение установлено.
  2. 2
    Включить на ТВ функцию DLNA.
  3. 3
    Открыть на смартфоне нужный медиафайл, перейти в "Меню" и выбрать в качестве проигрывателя название телевизора.
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Через Airplay

Один из самых простых путей подключения девайса от Apple — Airplay. Однако, помимо смартфона и телевизора, понадобится еще и приставка Apple TV, которая полностью совместима с айфоном и сразу предлагает пользователю все дополнительные опции.
Для соединения потребуется:
  1. 1
    Убедиться, что оба устройства подключены к одной сети.
  2. 2
    Найти на телефоне раздел "Пункт управления" и запустить "Повтор экрана".
  3. 3
    Выбрать в перечне принимающих устройств оборудование Apple TV.
  4. 4
    Ввести появившийся на экране телевизора код в активное окно на дисплее смартфона.
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Через Miracast

Miracast — это технология, которая предусматривает передачу видеоизображения без проводов. Подходит для телефонов с операционной системой Android, работает только на современных моделях телевизоров Smart TV и осуществляется с помощью сети Wi-Fi.
Для соединения потребуется:
  1. 1
    Включить опцию Wi-Fi Direct на обоих устройствах.
  2. 2
    Найти в настройках мобильного девайса раздел "Подключение. Другие сети", включить функцию Miracast.
  3. 3
    Так же включить Miracast на ТВ (раздел меню "Сети").
  4. 4
    Выбрать из перечня отобразившихся на экране смартфона устройств нужную модель телевизора и запустить подключение.
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Через Chromecast

Chromecast — это устройство, разработанное компанией Google, которое передает медиаматериалы на телевизор. Этот способ подключения подойдет для Android-смартфонов.
Для соединения потребуется:
  1. 1
    Скачать на телефон приложение Google Home.
  2. 2
    Убедиться, что мобильное устройство и Chromecast подключены к одной и той же сети Wi-Fi.
  3. 3
    Открыть Google Home и следовать простой пошаговой инструкции на экране.
  4. 4
    Подтвердить в активном окне на смартфоне код, который в скором времени появится на телевизоре.

Через Screen Mirroring

Данный вариант подключения доступен для телевизоров модели Samsung.
Для соединения потребуется:
  1. 1
    В меню ТВ выбрать пункт "Источник" (Source) и нажать на Screen Mirroring.
  2. 2
    Зайти на телефоне в панель быстрых настроек и выбрать Smart View.
  3. 3
    После обнаружения доступных устройств нужно просто выбрать модель телевизора.
© Depositphotos / postmodernstudioПриложение Screen Mirroring
Приложение Screen Mirroring - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Depositphotos / postmodernstudio
Приложение Screen Mirroring

К ТВ Samsung

Помимо Screen Mirroring, приложения Smart View, технологии Miracast, есть еще беспроводной способ подключения телефона к телевизору Samsung — с помощью функции "YouTube трансляция".
Для соединения потребуется:
  1. 1
    Открыть на смартфоне приложение YouTubе, перейти в "Настройки" аккаунта и выбрать опцию "Просмотр на телевизоре".
  2. 2
    Убедиться, что оба устройства подключены к одной сети.
  3. 3
    Зайти в приложение YouTubе на телевизоре, запросить код, который затем нужно вбить на экране смартфона и подтвердить кнопкой "ОК".
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Проводное подключение

Если нет возможности установки приложений, можно использовать проводные способы подключения телефона к телевизору.

"Если говорить о подключении смартфона к телевизору через провод, то проще всего будет использовать порт micro USB — USB, работающий, как обычная флешка", — уточнил Александр Романюк.

Через USB-кабель

При подключении через USB-кабель мобильное устройство используется как флеш-накопитель: на экране не дублируются выполняемые на смартфоне действия, но медиафайлы можно проигрывать.
Для соединения потребуется:
  1. 1
    Подключить один конец провода USB к телефону, а второй вставить в разъем телевизора.
  2. 2
    Открыть в меню на дисплее ТВ "Источник сигнала" и выбрать USB. То же самое сделать на экране смартфона при появлении активного окошка.
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Через HDMI-кабель

Чаще всего на смартфонах есть mini HDMI разъем для прямого подключения к ТВ. Если он отсутствует, понадобится переходник с micro USB на HDMI или адаптер.
Для соединения потребуется:
  1. 1
    Подключить мобильное устройство к ТВ с помощью провода или адаптера.
  2. 2
    В меню на экране телевизора нажать "Источник сигнала" и выбрать HDMI.
  3. 3
    Начнется автоматическая настройка изображения под разрешение экрана. Если этого не произошло, необходимо в настройках телефона указать необходимые параметры (частота изображения, разрешение) вручную.

Через MHL

MHL сейчас поддерживается не всеми смартфонами. Для этого уже устаревшего способа подключения подходят телефоны Samsung (выпущенные до 2015 года) и некоторые устройства от Sony, Meizu, Huawei, HTC.
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Для соединения потребуется подключить адаптер с MHL к телевизору с помощью системы HDMI, к телефону — через micro USB.

Через SlimPot

SlimPot — это еще один адаптер для синхронизации экранов телефона и телевизора. Подходит для смартфонов с операционной системой Android, таких как LG G2, G3, G4, Nexus 4 и Nexus 5. Подключается к ТВ через HDMI-разъем.

Через Lightning Didgital AV Adapter

Этот адаптер поможет соединить с телевизором мобильное устройство с iOS. В таком случае смартфон подключается к через Lightning разъем.
© Depositphotos / LessLemonРазъем Lightning
Разъем Lightning - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Depositphotos / LessLemon
Разъем Lightning

Полезные советы

Прежде чем подключать мобильный телефон к телевизору, изучите советы специалистов:
  1. 1
    Любой вариант подключения имеет преимущества и недостатки.
  2. 2
    Многое зависит от модели смартфона и ТВ.
  3. 3
    Беспроводное подключение в большинстве случаев — наиболее удобно для пользователей, так как не придется покупать дополнительные кабели.

"На мой взгляд, технология Chromecast сегодня самая удобная. Ее отличительная особенность — она кроссплатформенная. То есть в телевизоре должен быть всего один HDMI-разъем. Телефон можно подключить через приложение, а на компьютере достаточно наличия браузера Google Chrome", — считает эксперт Дмитрий Пятунин.

 
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