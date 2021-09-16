https://ria.ru/20210916/podklyuchenie-1750370479.html

Провод или Wi-Fi — как лучше подключить телефон к телевизору

Как подключить телефон к телевизору для просмотра фильма: через USB кабель, блютуз, Wi-Fi

Провод или Wi-Fi — как лучше подключить телефон к телевизору

Можно ли подключить телефон к телевизору для просмотра фильма, как это сделать лучше всего, какие способы подойдут для смартфонов iPhone, Samsung, Xiaomi и... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T19:00

2021-09-16T19:00

2021-09-16T22:52

общество

технологии

гаджеты

россия

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Можно ли подключить телефон к телевизору для просмотра фильма, как это сделать лучше всего, какие способы подойдут для смартфонов iPhone, Samsung, Xiaomi и Honor — в материале РИА Новости.Как подключить телефон к телевизоруПрактически все последние модели телевизоров известных брендов оснащены функцией подключения мобильного устройства. Это предоставляет большие возможности: просмотр на большом экране фильма, скачанного на мобильное устройство; перенос в телевизор мобильных игр; удобный поиск информации на широком дисплее.Синхронизировать экраны мобильника и телевизора можно с помощью различных адаптеров либо по сети Wi-Fi посредством специальных приложений.Лучший вариантСуществует несколько способов подключения смартфона к телевизору. Однако некоторые варианты подходят лучше всего для конкретной модели телефона: с операционными системами iOS и Android. Рассмотрим каждый из них.Для iPhoneТелефоны iPhone можно подключить к телевизору через такие адаптеры, как USB-кабель и система HDMI. Можно, попробовать задействовать HTML-кабель и даже специальные приложения из Apple Store (одно из достаточно популярных — iMediaShare). Однако проверенным и самым надежным способом синхронизации экранов телевизора и телефона с операционной системой iOS считается Wi-Fi сеть.Для AndroidСмартфоны с системой Android легче всего подключать с помощью специальных адаптеров, потому что их разъемы подойдут с большей вероятностью, чем порты телефонов компании Apple. Причем если телевизор поддерживает Wi-Fi Direct или DLNA, то соединение легко установить и без провода.Синхронизировать экраны можно с помощью любой модели Android-смартфона.SamsungТелефоны Samsung удобнее всего подключать к телевизору с помощью источника Screen Mirroring или через технологию Miracast. Разработан и специальный аксессуар "Dex-станция", который работает через HDMI-кабель и позволяет подключить телефоны Samsung Galaxy к любым телевизорам.XiaomiТелефоны Redmi Note 3 Pro, Redmi Note 4, Redmi Note 5 и другие более новые версии подключаются к телевизору через HDMI-кабель и через USB. Также для Xiaomi есть сторонние программы, такие как BubbleUPnP, Wireless Display.HonorПроще всего смартфоны Honor и Huawei к телевизору подключить с помощью USB-кабеля. Если пользоваться приставкой Smart TV-Box, то можно применить HDMI.Беспроводное подключениеСпособ подключения телефона к телевизору через кабель — не всегда самый простой вариант, ведь зачастую разъемы не совпадают, а специальных адаптеров под рукой нет. В таком случае лучше использовать беспроводное подключение.Через Wi-Fi DirectЭтот вариант считается самым оптимальным, если оба электронных устройства поддерживают опцию Wi-Fi Direct.Для соединения потребуется: зайти на телефоне в "Настройки", выбрать из всего меню раздел Wi-Fi Direct и нажать "подключить"; практически ту же операцию проделать в настройках второго девайса (найти пункт "Сеть" и включить Wi-Fi). Телевизор начнет искать мобильное устройство, после чего на обоих экранах появится активное окно с кнопкой "Подключиться".Через DLNADLNA — это набор стандартов, с помощью которых на совместимых устройствах возможна передача медиа-материалов различных типов (фотографий, музыки, фильмов и т. д.) Такое соединение будет происходить через роутер. Телефон должен иметь ОС Android, а телевизор, в свою очередь, поддерживать систему DLNA.Для соединения потребуется:Через AirplayОдин из самых простых путей подключения девайса от Apple — Airplay. Однако, помимо смартфона и телевизора, понадобится еще и приставка Apple TV, которая полностью совместима с айфоном и сразу предлагает пользователю все дополнительные опции.Для соединения потребуется:Через MiracastMiracast — это технология, которая предусматривает передачу видеоизображения без проводов. Подходит для телефонов с операционной системой Android, работает только на современных моделях телевизоров Smart TV и осуществляется с помощью сети Wi-Fi.Для соединения потребуется:Через ChromecastChromecast — это устройство, разработанное компанией Google, которое передает медиаматериалы на телевизор. Этот способ подключения подойдет для Android-смартфонов.Для соединения потребуется:Через Screen MirroringДанный вариант подключения доступен для телевизоров модели Samsung.Для соединения потребуется:К ТВ SamsungПомимо Screen Mirroring, приложения Smart View, технологии Miracast, есть еще беспроводной способ подключения телефона к телевизору Samsung — с помощью функции "YouTube трансляция".Для соединения потребуется:Проводное подключениеЕсли нет возможности установки приложений, можно использовать проводные способы подключения телефона к телевизору.Через USB-кабельПри подключении через USB-кабель мобильное устройство используется как флеш-накопитель: на экране не дублируются выполняемые на смартфоне действия, но медиафайлы можно проигрывать.Для соединения потребуется:Через HDMI-кабельЧаще всего на смартфонах есть mini HDMI разъем для прямого подключения к ТВ. Если он отсутствует, понадобится переходник с micro USB на HDMI или адаптер.Для соединения потребуется:Через MHLMHL сейчас поддерживается не всеми смартфонами. Для этого уже устаревшего способа подключения подходят телефоны Samsung (выпущенные до 2015 года) и некоторые устройства от Sony, Meizu, Huawei, HTC.Для соединения потребуется подключить адаптер с MHL к телевизору с помощью системы HDMI, к телефону — через micro USB.Через SlimPotSlimPot — это еще один адаптер для синхронизации экранов телефона и телевизора. Подходит для смартфонов с операционной системой Android, таких как LG G2, G3, G4, Nexus 4 и Nexus 5. Подключается к ТВ через HDMI-разъем.Через Lightning Didgital AV AdapterЭтот адаптер поможет соединить с телевизором мобильное устройство с iOS. В таком случае смартфон подключается к через Lightning разъем.Полезные советыПрежде чем подключать мобильный телефон к телевизору, изучите советы специалистов:

https://ria.ru/20210915/naushniki-1750164690.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210911/smartfon-1749569335.html

https://ria.ru/20210706/sokrytie-1740021440.html

https://ria.ru/20210811/naushniki-1745317052.html

https://ria.ru/20210914/pobory-1749934158.html

https://ria.ru/20210909/smartfon-1749229463.html

https://ria.ru/20210916/son-1750251324.html

https://ria.ru/20210806/spasenie-1744600712.html

https://ria.ru/20210908/pokupka-1749091614.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210915/smartfon-1750035264.html

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