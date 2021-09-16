13:31 16.09.2021 (обновлено: 16:43 16.09.2021)
В Тюмени заключенный сбежал из колонии-поселения
Получивший 23 года за убийство мужчина сбежал из колонии-поселения в Тюмени
© Фото : ФСИН по Тюменской областиОриентировка на розыск преступника, сбежавшего из колонии-поселения в Тюмени
© Фото : ФСИН по Тюменской области
ТЮМЕНЬ, 16 сен — РИА Новости. В Тюменской области ищут сбежавшего из колонии-поселения опасного преступника, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСИН.
"Вчера, 15 сентября, при проверке сотрудники не обнаружили его на рабочем месте на автомойке, куда он был трудоустроен", — добавляется в релизе.
Согласно ориентировке на сайте УФСИН, осужденный — 43-летний Александр Новиков. Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, в 2000 году в Кемерово его приговорили к 23 годам и четырем месяцам заключения в колонии строгого режима по нескольким статьям, в том числе за убийство с особой жестокостью, совершенное группой лиц из корыстных побуждений. В колонию-поселение в Тюмени его перевели в феврале 2021-го.
Преступник был одет в синие джинсы, темно-синий пуховик с капюшоном, кроссовки. Приметы: рост — 178 сантиметров, телосложение среднее, европейский тип лица, глаза карие.
Как сообщили в СК, против сотрудников колонии возбудили дело о халатности.
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