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В Тюмени заключенный сбежал из колонии-поселения

В Тюмени заключенный сбежал из колонии-поселения - РИА Новости, 16.09.2021

В Тюмени заключенный сбежал из колонии-поселения

В Тюменской области ищут сбежавшего из колонии-поселения опасного преступника, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСИН. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T13:31

2021-09-16T13:31

2021-09-16T16:43

происшествия

тюмень

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 16 сен — РИА Новости. В Тюменской области ищут сбежавшего из колонии-поселения опасного преступника, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСИН."Вчера, 15 сентября, при проверке сотрудники не обнаружили его на рабочем месте на автомойке, куда он был трудоустроен", — добавляется в релизе.Согласно ориентировке на сайте УФСИН, осужденный — 43-летний Александр Новиков. Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, в 2000 году в Кемерово его приговорили к 23 годам и четырем месяцам заключения в колонии строгого режима по нескольким статьям, в том числе за убийство с особой жестокостью, совершенное группой лиц из корыстных побуждений. В колонию-поселение в Тюмени его перевели в феврале 2021-го.Преступник был одет в синие джинсы, темно-синий пуховик с капюшоном, кроссовки. Приметы: рост — 178 сантиметров, телосложение среднее, европейский тип лица, глаза карие. Как сообщили в СК, против сотрудников колонии возбудили дело о халатности.

https://ria.ru/20210811/bratya-1745384321.html

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происшествия, тюмень, тюменская область, кемерово