https://ria.ru/20210916/piskarev-1750348839.html

В ГД заявили о связи между инцидентом с Навальным и вмешательством в выборы

В ГД заявили о связи между инцидентом с Навальным и вмешательством в выборы - РИА Новости, 16.09.2021

В ГД заявили о связи между инцидентом с Навальным и вмешательством в выборы

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев рассказал журналистам, что видит... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T15:25

2021-09-16T15:25

2021-09-16T15:59

госдума рф

алексей навальный

василий пискарев

выборы в государственную думу

госпитализация алексея навального

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев рассказал журналистам, что видит взаимосвязь между ситуацией вокруг отравления Алексея Навального и вмешательством в выборы в нынешнем году некоторых медиаплатформ, НПО и СМИ."Беспорядки в Москве двухлетней давности, фарс с "отравлением" Навального и грубое вмешательство американских медиаплатформ в выборы в России сейчас - взаимосвязаны", - отметил Пискарев.Политик указал, что некоторые СМИ "привлекли внимание к акции более 20 иностранных НПО, в том числе из США и Европы", которые призвали крупных цифровых гигантов в ходе выборов "сопротивляться и выступать против приказов российского правительства". Целью, считает глава думской комиссии, является дестабилизация обстановки в стране, смена власти и попытка остановить развитие государства."Открытое письмо иностранных НПО к медиаплатформам, поддержанное СМИ, финансируемыми из бюджета США, четко обозначает связь темы беспорядков в Москве 2019 года, якобы отравление Навального и избирательную кампанию 2021 года", - подчеркнул парламентарий.Также Пискарев прокомментировал размещение в магазине приложений Appstore приложения команды Навального, "используемого для незаконной агитации". IT-компании получили разъяснение касательно того, что использование медиаплатформ для вмешательства в выборный процесс недопустимо, добавил он."Кроме того, размещенное в Appstore от имени команды Навального приложение, используемое для незаконной агитации, напрямую угрожает безопасности персональных данных граждан России. Недавняя утечка в начале сентября данных 10 тысяч пользователей это подтверждает", - заключил политик.Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отмечал, что в "деле Навального" есть огромное количество нестыковок, но СВР знает часть правды о том, что произошло.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что он был спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела. Страны НАТО, подчеркнули в МИД, подхватывают вбросы команды Навального для вмешательства в дела РФ, в том числе выборы в Госдуму, которые пройдут 17-19 сентября.

https://ria.ru/20210916/shtraf-1750355390.html

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госдума рф, алексей навальный, василий пискарев, госпитализация алексея навального