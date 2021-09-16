https://ria.ru/20210916/pingviny-1750344665.html

В Новой Зеландии нашли окаменелости гигантских пингвинов

В Новой Зеландии нашли окаменелости гигантских пингвинов - РИА Новости, 16.09.2021

В Новой Зеландии нашли окаменелости гигантских пингвинов

Палеонтологи из новозеландского Университета Мэсси признали, что окаменелости, найденные школьниками во время экскурсии по берегу в 2006 году, принадлежат... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T15:14

2021-09-16T15:14

2021-09-16T15:14

наука

новая зеландия

биология

палеонтология

пингвины

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Палеонтологи из новозеландского Университета Мэсси признали, что окаменелости, найденные школьниками во время экскурсии по берегу в 2006 году, принадлежат неизвестному ранее виду гигантских пингвинов, обитавших в Новой Зеландии в олигоцене. Судя по проведенным реконструкциям, у этого пингвина были необычно длинные ноги, за счет чего его рост достигал 1,4 метра. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.Новый вид ученые назвали Kairuku waewaeroa, так как он похож на гигантских пингвинов Kairuku, найденных в 2012 году в районе Отаго на острове Южный, но с гораздо более длинными ногами. Waewaeroa на языке маори означает "длинные ноги".Новая Зеландия — место, где наиболее полно представлена летопись окаменелостей ископаемых пингвинов, история которых восходит к эпохе исчезновения динозавров. Эволюция этого семейства нелетающих морских птиц достаточно хорошо изучена, поэтому ученые были крайне удивлены находке нового, не похожего на других по своей морфологии вида."Этот пингвин похож на гигантских пингвинов Kairuku, но у него гораздо более длинные ноги, — приводятся в пресс-релизе Университета Мэсси слова руководителя исследования доктора Дэниела Томаса (Daniel Thomas), старшего преподавателя зоологии Школы естественных и вычислительных наук университета. — Эти более длинные ноги сделали его намного выше, чем другие кайруку. Когда он шел по суше, возможно, его рост достигал 1,4 метра в высоту. Возможно, это также влияло на то, насколько быстро он мог плавать или насколько глубоко нырять".Находка была сделана в 2006 году во время экскурсии школьников из палеонтологического клуба города Гамильтон Hamilton Junior Naturalist Club в бухте Кавхия в регионе Уайкато в северо-западной части острова Северный. Затем кости были переданы клубом музею Вайкато, где их изучили исследователи из Университета Мэсси и Музея Брюса в Коннектикуте, США.Проведя 3D-сканирование, ученые создали цифровую копию окаменелости и сравнили ее с цифровыми версиями других костей ископаемых пингвинов со всего мира. После этого авторы с полной уверенностью смогли заявить, что они имеют дело с новым видом.Возраст находки исследователи оценивают в интервале от 27,3 до 34,6 миллиона лет. В это время большая часть побережья региона Уайкато находилась под водой.

https://ria.ru/20210913/ptitsy-1749893281.html

https://ria.ru/20210818/mlekopitayuschie-1746114643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая зеландия, биология, палеонтология, пингвины