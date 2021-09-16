https://ria.ru/20210916/pilotazh-1750282833.html

"Русские витязи" покажут фигуры высшего пилотажа в двух городах Югры

"Русские витязи" покажут фигуры высшего пилотажа в двух городах Югры - РИА Новости, 16.09.2021

"Русские витязи" покажут фигуры высшего пилотажа в двух городах Югры

Авиационная группа высшего пилотажа "Русские Витязи" 18 сентября проведет показательные выступления в двух городах Ханты-Мансийского автономного округа,... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T10:56

2021-09-16T10:56

2021-09-16T10:56

ханты-мансийский автономный округ

общество

нижневартовск

наталья комарова

газпром

русские витязи

ханты-мансийский автономный округ

сургутский государственный университет

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Авиационная группа высшего пилотажа "Русские Витязи" 18 сентября проведет показательные выступления в двух городах Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.С инициативой о выступлениях пилотажной группы к руководству региона обратились общественники, после чего идея была поддержана и реализована властями."Гордость современной России – Воздушно-космические силы, элита ВКС – авиационные группы высшего пилотажа "Стрижи" и "Русские Витязи". С поддержкой правительства автономного округа и министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу удалось получить для югорчан этот проект 18 сентября в Сургуте и Нижневартовске. "Русские витязи" будут работать с нами для югорчан", - приводятся в сообщении слова губернатора округа Натальи Комаровой.Отмечается, что мероприятие приурочено к 90-летию Ханты-Мансийского автономного округа и 300-летию нефтяного дела в России. До 20 сентября "Русские витязи" будут базироваться в аэропорту Сургута, всего в регион прибудут 15 летчиков и 35 технических специалистов. Помимо показательного выступления пилотажная группа и правительство Югры организуют встречи со школьниками, студентами Сургутского государственного университета и отрядами "Юнармии", также запланированы экскурсии на аэродром, уроки мужества и автограф-сессии.Мероприятие состоится при поддержке правительства Югры, ООО "Газпром трансгаз Сургут", компании "Лукойл", ООО "Инвест-защита", а также администраций городов Сургут и Нижневартовск.Авиагруппа "Русские Витязи" является единственной командой в мире, выполняющей фигуры одиночного и группового пилотажа на тяжелых истребителях. Группа образована 5 апреля 1991 года на базе первой авиационной эскадрильи Центра показа авиационной техники на аэродроме Кубинка.

https://ria.ru/20210624/katok-1738357056.html

https://ria.ru/20210601/most-1735078696.html

нижневартовск

ханты-мансийский автономный округ

россия

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общество, нижневартовск, наталья комарова, газпром, русские витязи, ханты-мансийский автономный округ, сургутский государственный университет, россия