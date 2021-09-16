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СМИ: при крушении вертолета в Новой Зеландии погиб пилот
СМИ: при крушении вертолета в Новой Зеландии погиб пилот - РИА Новости, 16.09.2021
СМИ: при крушении вертолета в Новой Зеландии погиб пилот
Вертолет потерпел крушение в юго-восточной части Новой Зеландии, погиб пилот, который был единственным человеком на борту, сообщила радиостанция RNZ. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T07:29
2021-09-16T07:29
в мире
новая зеландия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вертолет потерпел крушение в юго-восточной части Новой Зеландии, погиб пилот, который был единственным человеком на борту, сообщила радиостанция RNZ.Вертолет летел из города Милтон в Александру и разбился в регионе Отаго. Сообщается, что связь с ним была потеряна в четверг приблизительно в 05.30 по местному времени (20.30 среды по мск).
https://ria.ru/20210904/kaliforniya-1748716159.html
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в мире, новая зеландия
07:29 16.09.2021
 
СМИ: при крушении вертолета в Новой Зеландии погиб пилот

СМИ: при крушении вертолета в юго-восточной части Новой Зеландии погиб пилот

© AP Photo / SNPA/Ross SetfordАвтомобиль полиции Новой Зеландии
Автомобиль полиции Новой Зеландии - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© AP Photo / SNPA/Ross Setford
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вертолет потерпел крушение в юго-восточной части Новой Зеландии, погиб пилот, который был единственным человеком на борту, сообщила радиостанция RNZ.
Вертолет летел из города Милтон в Александру и разбился в регионе Отаго. Сообщается, что связь с ним была потеряна в четверг приблизительно в 05.30 по местному времени (20.30 среды по мск).
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В Калифорнии при крушении вертолета ВМС США погибли пять человек
 
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