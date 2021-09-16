https://ria.ru/20210916/peskov-1750304078.html

Песков ответил на вопрос о вакцинации против коронавируса в Кремле

Песков ответил на вопрос о вакцинации против коронавируса в Кремле - РИА Новости, 16.09.2021

Песков ответил на вопрос о вакцинации против коронавируса в Кремле

Запланированной вакцинации или ревакцинации от COVID-19 в Кремле не проводилось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T12:16

2021-09-16T12:16

2021-09-16T12:20

распространение коронавируса

владимир путин

дмитрий песков

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Запланированной вакцинации или ревакцинации от COVID-19 в Кремле не проводилось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Запланированной вакцинации или ревакцинации в администрации не проводилось", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли проводиться запланированная ревакцинация сотрудников администрации президента.Песков добавил, что по поводу ревакцинации сотрудников Кремля "врачи дадут соответствующие рекомендации в каждом конкретном случае".Ранее президент России Владимир Путин объявил о решении на некоторое время уйти на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом в его окружении. Позже он уточнил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек.

https://ria.ru/20210916/vaktsina-1750297776.html

https://ria.ru/20210916/zabolevshie-1750296334.html

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2021

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владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии