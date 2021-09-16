https://ria.ru/20210916/peskov-1750300117.html

Песков оценил китайскую систему государственного интернет-регулирования

Песков оценил китайскую систему государственного интернет-регулирования - РИА Новости, 16.09.2021

Песков оценил китайскую систему государственного интернет-регулирования

Россия – суверенная страна и использует такие меры, которые наилучшим образом ей подходят, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря об... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T12:02

2021-09-16T12:02

2021-09-16T12:02

в мире

китай

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Россия – суверенная страна и использует такие меры, которые наилучшим образом ей подходят, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря об опыте Китая в регулировании интернета."Россия - это суверенная страна. Интернет-регулирование происходит тем образом, который наилучше применим для нашей страны", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, насколько привлекательной для российской власти выглядит китайская система государственного интернет-регулирования.

https://ria.ru/20210914/internet-1750017429.html

китай

россия

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в мире, китай, дмитрий песков, россия