https://ria.ru/20210916/peskov-1750300117.html
Песков оценил китайскую систему государственного интернет-регулирования
Песков оценил китайскую систему государственного интернет-регулирования - РИА Новости, 16.09.2021
Песков оценил китайскую систему государственного интернет-регулирования
Россия – суверенная страна и использует такие меры, которые наилучшим образом ей подходят, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря об... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T12:02
2021-09-16T12:02
2021-09-16T12:02
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Россия – суверенная страна и использует такие меры, которые наилучшим образом ей подходят, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря об опыте Китая в регулировании интернета."Россия - это суверенная страна. Интернет-регулирование происходит тем образом, который наилучше применим для нашей страны", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, насколько привлекательной для российской власти выглядит китайская система государственного интернет-регулирования.
https://ria.ru/20210914/internet-1750017429.html
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в мире, китай, дмитрий песков, россия
Песков оценил китайскую систему государственного интернет-регулирования
Пресс-секретарь президента Песков оценил китайскую систему интернет-регулирования