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Песков оценил китайскую систему государственного интернет-регулирования
Песков оценил китайскую систему государственного интернет-регулирования - РИА Новости, 16.09.2021
Песков оценил китайскую систему государственного интернет-регулирования
Россия – суверенная страна и использует такие меры, которые наилучшим образом ей подходят, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря об... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T12:02
2021-09-16T12:02
в мире
китай
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Россия – суверенная страна и использует такие меры, которые наилучшим образом ей подходят, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря об опыте Китая в регулировании интернета."Россия - это суверенная страна. Интернет-регулирование происходит тем образом, который наилучше применим для нашей страны", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, насколько привлекательной для российской власти выглядит китайская система государственного интернет-регулирования.
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в мире, китай, дмитрий песков, россия
12:02 16.09.2021
 
Песков оценил китайскую систему государственного интернет-регулирования

Пресс-секретарь президента Песков оценил китайскую систему интернет-регулирования

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Россия – суверенная страна и использует такие меры, которые наилучшим образом ей подходят, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря об опыте Китая в регулировании интернета.
"Россия - это суверенная страна. Интернет-регулирование происходит тем образом, который наилучше применим для нашей страны", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, насколько привлекательной для российской власти выглядит китайская система государственного интернет-регулирования.
Покупатели в торговом центре в Пекине, КНР - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 14:53
В Китае заявили о создании "цивилизованного интернета"
 
В миреКитайДмитрий ПесковРоссия
 
 
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