13:04 16.09.2021 (обновлено: 14:58 16.09.2021)
Пересильд рассказала, о чем жалеет после подготовки к полету на МКС
Актриса Юлия Пересильд рассказала, о чем жалеет после подготовки к полету на МКС
© Фото : ЦПК/РоскосмосАктриса Юлия Пересильд и космонавт Антон Шкаплеров сдали первые экзамены перед полетом на МКС
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд, которая отправится на МКС для съемок художественного фильма "Вызов", рассказала, что получила большое удовольствие от подготовки к полету и жалеет только о том, что "получилось только один раз слетать в невесомость".
Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся в космос вместе с российским космонавтом Антоном Шкаплеровым 5 октября на корабле "Союз МС-19". Ранее "киноэкипаж" сдал первые предполетные экзамены на отлично.
9 сентября, 19:43Экипаж с актрисой Пересильд успешно сдал предполетные экзамены
"Все время шутили на предмет того, что вы пакетиков много взяли (на случай тошноты – ред.)? И мы, конечно, с утра (набрали) полные карманы пакетиков, думая, что сейчас будет позор и все прочее. Но на самом деле было так здорово, мы получали такое удовольствие и жалели все только об одном, что получилось только один раз слетать в невесомость", - поделилась актриса с журналистами своими впечатлениями от подготовки.
Пересильд сыграет врача, которая вынуждена полететь на МКС, чтобы спасти жизнь космонавта.
"Это будет драма, понятная, жизненная, основанная в каком-то смысле на нашем опыте. <…> Фильм должен быть близок, понятен всем людям, особенно большинству из нас - для людей, которые не летали в космос и даже не думали, что полетят", - добавил Шипенко.
Также актриса рассказала, что на съемках она будет работать гримером и костюмером. По ее словам, ей было сложно собрать косметичку в космос – продавцы не понимали, что она хочет.