https://ria.ru/20210916/peresild-1750316304.html

Пересильд рассказала, о чем жалеет после подготовки к полету на МКС

Пересильд рассказала, о чем жалеет после подготовки к полету на МКС - РИА Новости, 16.09.2021

Пересильд рассказала, о чем жалеет после подготовки к полету на МКС

Актриса Юлия Пересильд, которая отправится на МКС для съемок художественного фильма "Вызов", рассказала, что получила большое удовольствие от подготовки к... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T13:04

2021-09-16T13:04

2021-09-16T14:58

наука

антон шкаплеров

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

юлия пересильд

клим шипенко

новости культуры

кино и сериалы

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд, которая отправится на МКС для съемок художественного фильма "Вызов", рассказала, что получила большое удовольствие от подготовки к полету и жалеет только о том, что "получилось только один раз слетать в невесомость".Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся в космос вместе с российским космонавтом Антоном Шкаплеровым 5 октября на корабле "Союз МС-19". Ранее "киноэкипаж" сдал первые предполетные экзамены на отлично."Все время шутили на предмет того, что вы пакетиков много взяли (на случай тошноты – ред.)? И мы, конечно, с утра (набрали) полные карманы пакетиков, думая, что сейчас будет позор и все прочее. Но на самом деле было так здорово, мы получали такое удовольствие и жалели все только об одном, что получилось только один раз слетать в невесомость", - поделилась актриса с журналистами своими впечатлениями от подготовки.Пересильд сыграет врача, которая вынуждена полететь на МКС, чтобы спасти жизнь космонавта.Также актриса рассказала, что на съемках она будет работать гримером и костюмером. По ее словам, ей было сложно собрать косметичку в космос – продавцы не понимали, что она хочет.

https://ria.ru/20210909/ekschamen-1749422224.html

https://ria.ru/20210831/polet-1747988132.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон шкаплеров, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко, новости культуры, кино и сериалы