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Наука
https://ria.ru/20210916/peresild-1750316304.html
Пересильд рассказала, о чем жалеет после подготовки к полету на МКС
Пересильд рассказала, о чем жалеет после подготовки к полету на МКС - РИА Новости, 16.09.2021
Пересильд рассказала, о чем жалеет после подготовки к полету на МКС
Актриса Юлия Пересильд, которая отправится на МКС для съемок художественного фильма "Вызов", рассказала, что получила большое удовольствие от подготовки к... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T13:04
2021-09-16T14:58
наука
антон шкаплеров
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
юлия пересильд
клим шипенко
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд, которая отправится на МКС для съемок художественного фильма "Вызов", рассказала, что получила большое удовольствие от подготовки к полету и жалеет только о том, что "получилось только один раз слетать в невесомость".Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся в космос вместе с российским космонавтом Антоном Шкаплеровым 5 октября на корабле "Союз МС-19". Ранее "киноэкипаж" сдал первые предполетные экзамены на отлично."Все время шутили на предмет того, что вы пакетиков много взяли (на случай тошноты – ред.)? И мы, конечно, с утра (набрали) полные карманы пакетиков, думая, что сейчас будет позор и все прочее. Но на самом деле было так здорово, мы получали такое удовольствие и жалели все только об одном, что получилось только один раз слетать в невесомость", - поделилась актриса с журналистами своими впечатлениями от подготовки.Пересильд сыграет врача, которая вынуждена полететь на МКС, чтобы спасти жизнь космонавта.Также актриса рассказала, что на съемках она будет работать гримером и костюмером. По ее словам, ей было сложно собрать косметичку в космос – продавцы не понимали, что она хочет.
https://ria.ru/20210909/ekschamen-1749422224.html
https://ria.ru/20210831/polet-1747988132.html
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антон шкаплеров, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко, новости культуры, кино и сериалы
13:04 16.09.2021 (обновлено: 14:58 16.09.2021)
 
Пересильд рассказала, о чем жалеет после подготовки к полету на МКС

Актриса Юлия Пересильд рассказала, о чем жалеет после подготовки к полету на МКС

© Фото : ЦПК/РоскосмосАктриса Юлия Пересильд и космонавт Антон Шкаплеров сдали первые экзамены перед полетом на МКС
Актриса Юлия Пересильд и космонавт Антон Шкаплеров сдали первые экзамены перед полетом на МКС - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Фото : ЦПК/Роскосмос
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд, которая отправится на МКС для съемок художественного фильма "Вызов", рассказала, что получила большое удовольствие от подготовки к полету и жалеет только о том, что "получилось только один раз слетать в невесомость".
Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся в космос вместе с российским космонавтом Антоном Шкаплеровым 5 октября на корабле "Союз МС-19". Ранее "киноэкипаж" сдал первые предполетные экзамены на отлично.
Актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко сдали первые экзамены перед полетом на МКС - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 19:43
Экипаж с актрисой Пересильд успешно сдал предполетные экзамены
"Все время шутили на предмет того, что вы пакетиков много взяли (на случай тошноты – ред.)? И мы, конечно, с утра (набрали) полные карманы пакетиков, думая, что сейчас будет позор и все прочее. Но на самом деле было так здорово, мы получали такое удовольствие и жалели все только об одном, что получилось только один раз слетать в невесомость", - поделилась актриса с журналистами своими впечатлениями от подготовки.
Пересильд сыграет врача, которая вынуждена полететь на МКС, чтобы спасти жизнь космонавта.
"Это будет драма, понятная, жизненная, основанная в каком-то смысле на нашем опыте. <…> Фильм должен быть близок, понятен всем людям, особенно большинству из нас - для людей, которые не летали в космос и даже не думали, что полетят", - добавил Шипенко.
Также актриса рассказала, что на съемках она будет работать гримером и костюмером. По ее словам, ей было сложно собрать косметичку в космос – продавцы не понимали, что она хочет.
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко внутри тренажера космического корабля Союз МС - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 13:57Культура
Экипаж с Пересильд и Шипенко допустили к полету на МКС для съемки фильма
 
НаукаАнтон ШкаплеровКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Юлия ПересильдКлим ШипенкоНовости культурыКино и сериалы
 
 
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