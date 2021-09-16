https://ria.ru/20210916/pensiya-1750256882.html
В России расширят выплату "сельской" надбавки к пенсии
В России расширят выплату "сельской" надбавки к пенсии - РИА Новости, 16.09.2021
В России расширят выплату "сельской" надбавки к пенсии
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в беседе с "Парламентской газетой" заявила, что со следующего года... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T07:42
2021-09-16T07:42
2021-09-16T17:43
общество
совет федерации рф
елена бибикова
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в беседе с "Парламентской газетой" заявила, что со следующего года "сельская" надбавка к пенсии будет доступна гражданам даже после переезда в город.С 1 января ее также будут начислять гражданам, которые ее ранее утратили из-за перемещения в более крупный населенный пункт, добавила парламентарий.Сенатор напомнила, что дополнительные 25 процентов от фиксированной выплаты положены неработающим пенсионерам, которые 30 и более лет трудились в сельхозпроизводстве и проживают в сельской местности.Сейчас на эту надбавку имеют право только те россияне, которые постоянно проживают в селе, подчеркнула Бибикова.Сенатор также уточнила, что надбавка к фиксированной части пенсии положена и россиянам, длительное время проработавшим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
https://radiosputnik.ria.ru/20210915/pensiya-1750103462.html
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общество, совет федерации рф, елена бибикова
07:42 16.09.2021 (обновлено: 17:43 16.09.2021)
В России расширят выплату "сельской" надбавки к пенсии
Сенатор Бибикова: с 2022 года сельская надбавка к пенсии будет и при переезде в город
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации
по социальной политике Елена Бибикова
в беседе с "Парламентской газетой
" заявила, что со следующего года "сельская" надбавка к пенсии будет доступна гражданам даже после переезда в город.
С 1 января ее также будут начислять гражданам, которые ее ранее утратили из-за перемещения в более крупный населенный пункт, добавила парламентарий.
Сенатор напомнила, что дополнительные 25 процентов от фиксированной выплаты положены неработающим пенсионерам, которые 30 и более лет трудились в сельхозпроизводстве и проживают в сельской местности.
Сейчас на эту надбавку имеют право только те россияне, которые постоянно проживают в селе, подчеркнула Бибикова.
Сенатор также уточнила, что надбавка к фиксированной части пенсии положена и россиянам, длительное время проработавшим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.