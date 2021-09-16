Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210916/pensiya-1750256882.html
В России расширят выплату "сельской" надбавки к пенсии
В России расширят выплату "сельской" надбавки к пенсии - РИА Новости, 16.09.2021
В России расширят выплату "сельской" надбавки к пенсии
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в беседе с "Парламентской газетой" заявила, что со следующего года... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T07:42
2021-09-16T17:43
общество
совет федерации рф
елена бибикова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601711956_0:0:3312:1864_1920x0_80_0_0_fe30b753800dc48715c72cb379950c6e.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в беседе с "Парламентской газетой" заявила, что со следующего года "сельская" надбавка к пенсии будет доступна гражданам даже после переезда в город.С 1 января ее также будут начислять гражданам, которые ее ранее утратили из-за перемещения в более крупный населенный пункт, добавила парламентарий.Сенатор напомнила, что дополнительные 25 процентов от фиксированной выплаты положены неработающим пенсионерам, которые 30 и более лет трудились в сельхозпроизводстве и проживают в сельской местности.Сейчас на эту надбавку имеют право только те россияне, которые постоянно проживают в селе, подчеркнула Бибикова.Сенатор также уточнила, что надбавка к фиксированной части пенсии положена и россиянам, длительное время проработавшим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
https://radiosputnik.ria.ru/20210915/pensiya-1750103462.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601711956_583:0:3312:2047_1920x0_80_0_0_98618c5db5e6ef3421c003acf48bb17e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, совет федерации рф, елена бибикова
07:42 16.09.2021 (обновлено: 17:43 16.09.2021)
 
В России расширят выплату "сельской" надбавки к пенсии

Сенатор Бибикова: с 2022 года сельская надбавка к пенсии будет и при переезде в город

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в беседе с "Парламентской газетой" заявила, что со следующего года "сельская" надбавка к пенсии будет доступна гражданам даже после переезда в город.
С 1 января ее также будут начислять гражданам, которые ее ранее утратили из-за перемещения в более крупный населенный пункт, добавила парламентарий.
Сенатор напомнила, что дополнительные 25 процентов от фиксированной выплаты положены неработающим пенсионерам, которые 30 и более лет трудились в сельхозпроизводстве и проживают в сельской местности.
Сейчас на эту надбавку имеют право только те россияне, которые постоянно проживают в селе, подчеркнула Бибикова.
Сенатор также уточнила, что надбавка к фиксированной части пенсии положена и россиянам, длительное время проработавшим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Женщина с собакой во время прогулки - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 08:32В России
ПФР разъяснил, как можно получать более высокую пенсию умершего супруга
 
ОбществоСовет Федерации РФЕлена Бибикова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57На Чукотке проголосовали свыше 15 процентов избирателей
05:42"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского
05:38Юрий Трутнев проголосовал на выборах
05:27Губернатор Приморья одним из первых проголосовал на выборах
05:19СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
05:08Губернатор Амурской области проголосовал на выборах
05:04ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
04:58Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог
04:51В Японии произошло извержение вулкана
04:42В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
04:29США расширят военное присутствие в Австралии
04:21NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
04:16В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки
04:12"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок
04:09Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
04:02CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
04:01Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру
03:52В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
03:47Историк рассказал, как власти Польши "проспали" крах страны в 1939 году
03:34В РАН рассказали о рационе "киноэкипажа" на МКС
Лента новостейМолния